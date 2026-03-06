हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तस्वीरों से अनचाहे शब्दों को गायब करने का आसान जादू

तस्वीरों से अनचाहे शब्दों को गायब करने का आसान जादू

अपनी तस्वीरों से अनचाहे टेक्स्ट और राइटिंग को आसानी से हटाने के तरीके जानें। BeautyPlus और Google Gemini के फीचर्स, फायदे और स्टेप्स की पूरी जानकारी यहां दी गई है.

06 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर हम एक बेहतरीन फोटो खींचते हैं, लेकिन उस पर मौजूद कोई वॉटरमार्क, तारीख या अनचाहा टेक्स्ट पूरी तस्वीर का लुक बिगाड़ देता है. चाहे वह किसी पुरानी यादों वाली तस्वीर पर लिखी हुई तारीख हो या सोशल मीडिया के लिए तैयार की गई कोई इमेज, राइटिंग को साफ करना एक कला है. आज के दौर में BeautyPlus और Gemini जैसे स्मार्ट AI टूल्स ने इस काम को इतना आसान बना दिया है कि आपको किसी प्रोफेशनल एडिटर की जरूरत नहीं पड़ती. ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपनी-अपनी खूबियों के साथ आपकी तस्वीरों को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं.

अपनी पसंदीदा फोटो को साफ करने के लिए आप फ़ोटो से ऑब्जेक्ट ऑनलाइन मुफ़्त में हटाएँ का उपयोग कर सकते हैं (remove object from photo online free). यह टूल न केवल टेक्स्ट बल्कि फोटो के किसी भी फालतू हिस्से को पलक झपकते ही हटा देता है. अगर आपकी इमेज में बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो छवि से पाठ हटाएँ फीचर आपके लिए सबसे कारगर साबित होगा. चलिए विस्तार से जानते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए (remove text from image).

BeautyPlus: आपकी तस्वीरों के लिए एक जादू

BeautyPlus एक ऐसा ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सालों से यूज़र्स की पहली पसंद बना हुआ है. इसके AI फीचर्स इतने सटीक हैं कि जब आप टेक्स्ट हटाते हैं, तो बैकग्राउंड बिल्कुल नैचुरल नजर आता है.

मुख्य विशेषताएं

  • AI पावर्ड रिमूवल: यह टूल बैकग्राउंड के टेक्सचर को समझकर खाली जगह को अपने आप भर देता है.
  • मल्टी-ऑब्जेक्ट डिटेक्शन: एक साथ कई अलग-अलग जगहों से लिखावट हटाना संभव है.
  • हाई-क्वालिटी आउटपुट: एडिटिंग के बाद फोटो की क्वालिटी और रेजोल्यूशन कम नहीं होता.
  • यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस: इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है.

खूबियां (Pros)

  1. ऑटो और मैनुअल मोड: इसमें ऑटो मोड से आप एक क्लिक में काम कर सकते हैं, जबकि मैनुअल मोड से बारीक सुधार किए जा सकते हैं.
  2. सटीक बैकग्राउंड इनपेंटिंग: खाली हुई जगह पर यह आसपास के रंगों को इतनी खूबसूरती से मिलाता है कि पता ही नहीं चलता वहां कुछ लिखा था.
  3. मोबाइल और वेब एक्सेस: आप इसे फोन पर ऐप के जरिए या सीधे ब्राउज़र पर ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं.
  4. इंस्टेंट प्रीव्यू: बदलावों को तुरंत देखा जा सकता है ताकि आप अपनी संतुष्टि के अनुसार सेव करें.

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

  • स्टेप 1: सबसे पहले BeautyPlus के 'remove text from image' ऑनलाइन टूल पर जाएं और अपनी फोटो को ड्रैग करके या अपलोड बटन से सिलेक्ट करें.
  • स्टेप 2: अब 'Text' मोड को चुनें या अपनी पसंद के अनुसार उस एरिया को ब्रश से मार्क करें जिसे आप हटाना चाहते हैं.
  • स्टेप 3: अंत में "Erase" बटन पर क्लिक करें और प्रोसेस पूरा होने के बाद अपनी साफ फोटो डाउनलोड कर लें.

Google Gemini: इमेज एडिटिंग का नया भविष्य

Google का Gemini AI अब केवल टेक्स्ट चैट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी इमेज एडिटिंग की जरूरतों को भी समझता है. यह प्रॉम्प्ट-आधारित एडिटिंग के लिए एक क्रांतिकारी टूल बन चुका है.

मुख्य विशेषताएं

  • प्रॉम्प्ट कमांड: आप लिखकर बता सकते हैं कि फोटो में क्या बदलाव चाहिए.
  • मल्टीमॉडल क्षमता: यह इमेज को गहराई से स्कैन करके बारीकियों को समझता है.
  • क्लाउड सिंकिंग: Google Photos के साथ जुड़ाव इसे और भी सुलभ बनाता है.

खूबियां (Pros)

  1. कन्वर्सेशनल एडिटिंग: आप इसे एक दोस्त की तरह निर्देश देकर फोटो साफ करवा सकते हैं.
  2. स्मार्ट रिप्लेसमेंट: यह सिर्फ टेक्स्ट हटाता नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वहां कुछ नया जोड़ भी सकता है.
  3. पूरी तरह फ्री एक्सेस: वर्तमान में Gemini के बेसिक फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए कोई अलग शुल्क नहीं है.
  4. तेज प्रोसेसिंग: Google के सर्वर पर होने के कारण यह बहुत तेजी से परिणाम देता है.

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Gemini से फोटो एडिट करना बहुत आसान है. मान लीजिए आपके पास एक फोटो है जिस पर "Summer 2024" लिखा है.

  • स्टेप 1: Gemini चैट ओपन करें और इमेज आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड करें.
  • स्टेप 2: चैट बॉक्स में अपना निर्देश लिखें, जैसे: "इस फोटो से 'Summer 2024' टेक्स्ट को हटा दें और बैकग्राउंड को साफ रखें."
  • स्टेप 3: AI आपके निर्देश को प्रोसेस करेगा और आपको एडिटेड फोटो दिखाएगा, जिसे आप सीधा सेव कर सकते हैं.

BeautyPlus बनाम Gemini: कौन सा है बेहतर?

दोनों ही टूल्स अपनी जगह बेहतरीन हैं, लेकिन इनका चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. BeautyPlus एक समर्पित फोटो एडिटर है, इसलिए इसके पास विजुअल एडिटिंग के लिए अधिक सटीक टूल्स और ब्रश कंट्रोल्स मौजूद हैं. दूसरी तरफ, Gemini उन लोगों के लिए शानदार है जो बिना किसी मेहनत के सिर्फ एक मैसेज लिखकर अपनी फोटो को ठीक करना चाहते हैं.

अगर आप किसी प्रोफेशनल काम या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट और बारीक एडिटिंग चाहते हैं, तो BeautyPlus चुनना समझदारी है. इसमें आप खुद तय कर सकते हैं कि कितना हिस्सा मिटाना है. लेकिन अगर आप जल्दी में हैं और साधारण टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं, तो Gemini का AI प्रॉम्प्ट आपका काम आसान बना देगा.

संक्षेप में, यदि आपको 'कंट्रोल' चाहिए तो BeautyPlus की ओर जाएं, और यदि आपको 'सुविधा' चाहिए तो Gemini एक अच्छा विकल्प है. दोनों ही टूल्स आज के डिजिटल युग में फोटो से लिखावट मिटाने के बेहतरीन समाधान पेश करते हैं.

निष्कर्ष

फोटो से राइटिंग हटाना अब पहले जैसा मुश्किल काम नहीं रहा. BeautyPlus जैसे टूल्स जहां आपको मैनुअल परफेक्शन देते हैं, वहीं Gemini जैसे AI भविष्य की झलक दिखाते हैं. आप अपनी जरूरत और फोटो की जटिलता के आधार पर इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

ABP Live Focus

.
Read
06 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Photo Editing AI Image Tools
और पढ़ें
