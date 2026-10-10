कमर दर्द से राहत के लिए सर्जरी ही एकमात्र रास्ता नहीं: डॉ. हरीश ग्रोवर के 5 अचूक फॉर्मूले

नई दिल्ली, 16 जुलाई 2026 (पेनफ्लेम ब्यूरो): आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, घंटों कंप्यूटर के आगे बैठकर काम करने की मजबूरी, शारीरिक निष्क्रियता और गलत तरीके से बैठने-उठने (पुअर पोस्चर) की वजह से कमर दर्द (Back Pain) एक गंभीर महामारी का रूप लेता जा रहा है. इस चुनौती के बीच राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हर मरीज को ठीक होने के लिए ऑपरेशन थियेटर जाने की जरूरत नहीं होती. सही समय पर सटीक जांच, उचित उपचार और जीवनशैली में जरूरी बदलाव करके अधिकांश मरीज बिना किसी सर्जरी के भी एक सामान्य और दर्दमुक्त जीवन जी सकते हैं.

इसी उद्देश्य के साथ, भारत में रीढ़ और जोड़ों की देखभाल के पारंपरिक ढर्रे को बदलते हुए पेनफ्लेम क्लिनिक (Painflame Clinic) के संस्थापक डॉ. हरीश ग्रोवर ने एक विशेष मुहिम की शुरुआत की है. डॉ. ग्रोवर का मानना है कि दर्द को सिर्फ पेनकिलर्स या अस्थायी इंजेक्शन से दबाने के बजाय उसकी मुख्य वजह (Core) को खत्म करना चाहिए, ताकि मरीजों को महंगी और जटिल सर्जरी के जोखिम से बचाया जा सके.

चिकित्सीय शोध और डॉ. हरीश ग्रोवर के व्यापक क्लिनिकल अनुभवों के आधार पर पांच ऐसे मुख्य फॉर्मूले सामने आए हैं, जो बिना ऑपरेशन मरीजों को राहत दिलाने में सबसे ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं:

एडवांस्ड केयर: पहला उपाय किसी विशेषज्ञ की देखरेख में नियमित फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक केयर को अपनाना है. डॉ. ग्रोवर बताते हैं कि आज एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोथेरेपी और स्पाइनल एडजस्टमेंट जैसी तकनीकों की मदद से साइटिका, डिस्क बल्ज (स्लिप डिस्क) और क्रोनिक बैक पेन जैसी पुरानी दिक्कतों को भी बिना किसी चीर-फाड़ के ठीक किया जा रहा है.

एर्गोनोमिक पोस्चर: दूसरा उपाय काम करने के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना और सही पोस्चर बनाए रखना है, क्योंकि गलत तरीके से बैठने से रीढ़ की डिस्क पर अनावश्यक और अत्यधिक दबाव बनता है.

वजन और व्यायाम: तीसरे फॉर्मूले के अनुसार, संतुलित खानपान और नियमित कसरत के जरिए अपने वजन को काबू में रखना बेहद जरूरी है, जिससे शरीर के निचले हिस्से पर पड़ने वाला मैकेनिकल लोड काफी कम हो जाता है.

सिटिंग ब्रेक: चौथे उपाय के तहत लंबे समय तक एक ही जगह लगातार बैठे रहने की आदत को बदलना होगा. हर 30 से 40 मिनट में अपनी कुर्सी से उठें और शरीर को हल्का स्ट्रेच दें.

नो सेल्फ-मेडिकेशन: पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यह है कि बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से पेनकिलर खाने की आदत को तुरंत छोड़ें. ये दवाएं दर्द के मूल कारण को ठीक नहीं करतीं, बल्कि लंबे समय में किडनी और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं.

देश में स्पाइन और जॉइंट केयर को एक नई दिशा दे रहे डॉ. हरीश ग्रोवर का विजन पूरी तरह बिना चीर-फाड़ वाले इलाज (Non-invasive) और होलिस्टिक (समग्र) पुनर्वास पर टिका है. उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य मरीजों को सिर्फ कुछ समय की राहत देना नहीं, बल्कि उनके दर्द को जड़ से मिटाना है. इसी सोच के साथ पेनफ्लेम क्लिनिक में हर मरीज की लाइफस्टाइल, कामकाज के तरीके और मेडिकल हिस्ट्री को समझकर एक कस्टमाइज्ड रिकवरी प्रोग्राम तैयार किया जाता है.

आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और मानवीय दृष्टिकोण के इसी तालमेल की बदौलत आज देश-विदेश के लाखों लोग बिना किसी बड़े ऑपरेशन के अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट रहे हैं. हालांकि, इसके साथ ही विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि पैरों में लगातार कमजोरी आ रही हो, सुन्नपन महसूस हो, चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो या फिर पेशाब और मल पर नियंत्रण न रहे, तो इन्हें 'रेड फ्लैग' (गंभीर लक्षण) मानकर बिना वक्त गंवाए तुरंत स्पाइन विशेषज्ञ से मिलना चाहिए.

निष्कर्ष: कमर दर्द का आखिरी हल हमेशा ऑपरेशन नहीं होता. सही समय पर सही परामर्श, आधुनिक फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक केयर और एक सक्रिय जीवनशैली को अपनाकर बिना सोचे-समझे दवाएं खाने या सीधे सर्जरी कराने के बड़े फैसले से आसानी से बचा जा सकता है.

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