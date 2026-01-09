हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरBLDC फैन का नया दौर: Victùra Airmotion के साथ सीलिंग फैन का स्मार्ट बदलाव

BLDC फैन का नया दौर: Victùra Airmotion के साथ सीलिंग फैन का स्मार्ट बदलाव

तेज़ गर्मी और बढ़ते बिजली बिल के बीच Victùra Airmotion के BLDC फैन कम बिजली में शांत, स्मार्ट और स्टाइलिश ठंडक देते हैं. आधुनिक घरों के लिए समझदारी भरा समाधान.

By : ABP Live Focus | Updated at : 09 Jan 2026 11:38 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली, जनवरी 9: तेज़ होती गर्मी, बढ़ते बिजली बिल और बदलती जीवनशैली के बीच अब सीलिंग फैन केवल एक साधारण जरूरत नहीं रह गया है. पहले जहाँ पंखों को सिर्फ गर्मी से राहत का साधन माना जाता था, वहीं आज उपभोक्ता ऐसे समाधान चाहते हैं जो कम बिजली में बेहतर ठंडक, शांति और स्टाइलतीनों प्रदान करें.

इसी बदलाव के केंद्र में है Victùra Airmotion, जिसने आधुनिक BLDC तकनीक के साथ सीलिंग फैन की परिभाषा ही बदल दी है.

पारंपरिक फैन से स्मार्ट फैन तक का सफर

अब तक घरों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक सीलिंग फैन इंडक्शन मोटर पर आधारित होते थेएक दशकों पुरानी तकनीक. इन मोटर्स में बिजली का बड़ा हिस्सा हवा देने के बजाय गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है. यही कारण है कि ऐसे फैन आमतौर पर 75 से 80 वॉट तक बिजली की खपत करते हैं.

Victùra Airmotion के BLDC (Brushless Direct Current) फैन इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं. आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और मैग्नेटिक तकनीक के कारण ये फैन वही ठंडक सिर्फ 28 से 35 वॉट में प्रदान करते हैंयानी लगभग 65% तक बिजली की बचत.

कई फैन वाले घरों में यह बचत इतनी अधिक होती है कि 18 से 24 महीनों में फैन अपनी लागत खुद ही निकाल देता है.

शांति अब सुविधा नहीं, बल्कि जरूरत है

आज की भागदौड़ भरी और शोरगुल वाली ज़िंदगी में शांति एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है. पारंपरिक फैन में ब्रश और अन्य यांत्रिक हिस्सों के कारण लगातार आवाज़ बनी रहती है, जो नींद और एकाग्रता दोनों को प्रभावित करती है.

Victùra Airmotion के BLDC फैन पूरी तरह ब्रशलेस होते हैं, जिससे घर्षण और शोर लगभग समाप्त हो जाता है. इसके साथ कंपनी की विशेष Aerowind ब्लेड डिज़ाइन हवा को इस तरह प्रवाहित करती है कि ताज़ी ठंडक तो मिलती है, लेकिन बिना किसी परेशान करने वाली आवाज़ के.

चाहे सोना हो, पढ़ाई करनी हो या काम पर ध्यान लगाना होयह फैन हर स्थिति में शांत वातावरण बनाए रखता है.

स्मार्ट RF रिमोट और आरामदायक मोड्स

Victùra Airmotion के हर BLDC फैन के साथ मिलता है एक आधुनिक RF रिमोट कंट्रोल, जो पारंपरिक रिमोट की तरह सीधा निशाना लगाने पर निर्भर नहीं करता. यह कमरे के किसी भी कोने से आसानी से काम करता है.

इसके स्मार्ट मोड्स इसे और भी खास बनाते हैं:

  • स्लीप मोड: रात में तापमान के स्वाभाविक रूप से कम होने की तरह फैन की गति धीरे-धीरे घटती है, जिससे आरामदायक नींद और अतिरिक्त बिजली बचत होती है.
  • ब्रीज़ मोड: हवा की गति अपने-आप बदलती रहती है, जिससे प्राकृतिक हवा जैसा अनुभव मिलता है.
  • टाइमर फ़ंक्शन: 1, 2 या 4 घंटे में फैन अपने-आप बंद हो जाता हैजो रात के समय बेहद उपयोगी है.

बिजली कटौती और इन्वर्टर पर भी भरोसेमंद

भारत के कई हिस्सों में आज भी बिजली कटौती और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव आम समस्या है. Victùra Airmotion के BLDC फैन कम बिजली खपत के कारण इन्वर्टर पर तीन गुना तक अधिक बैकअप प्रदान करते हैं.

साथ ही, इनमें लगे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कम वोल्टेज में भी फैन की गति को स्थिर रखते हैं. जहाँ पारंपरिक फैन धीमे पड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं, वहीं Victùra फैन लगातार समान ठंडक देते रहते हैं.

रिवर्स मोड: हर मौसम में उपयोगी

Victùra Airmotion के प्रीमियम मॉडल्स में मौजूद रिवर्स रोटेशन मोड एक बेहद उपयोगीलेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वालीसुविधा है.

सर्दियों में गर्म हवा छत के पास जमा हो जाती है. रिवर्स मोड में फैन नीचे की ठंडी हवा को ऊपर खींचता है, जिससे छत के पास फँसी गर्म हवा दीवारों के सहारे नीचे आती है. इससे कमरे का तापमान संतुलित रहता है और हीटर पर निर्भरता भी कम होती है.BLDC फैन का नया दौर: Victùra Airmotion के साथ सीलिंग फैन का स्मार्ट बदलाव

घर की सुंदरता बढ़ाने वाला डिज़ाइन

Victùra Airmotion ने फैन को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि घर की सजावट का हिस्सा बना दिया है. ये फैन आधुनिक रंगों, हीट-रेज़िस्टेंट फिनिश और प्रीमियम एल्युमिनियम ब्लेड्स के साथ आते हैं, जो जंग-रोधी और टिकाऊ होते हैं.

ऑफिस के लिए आधुनिक डिज़ाइन हो या लिविंग रूम के लिए आकर्षक लुकVictùra फैन हर जगह एक अलग पहचान बनाते हैं.

समझदारी और सुविधा का संतुलन

सीलिंग फैन का यह नया दौर अब चुका है, जहाँ सुविधा के साथ-साथ समझदारी भी जरूरी है. Victùra Airmotion के BLDC फैन कम बिजली खपत, शांत संचालन और आकर्षक डिज़ाइन का बेहतरीन संतुलन पेश करते हैं.

यह केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि बेहतर नींद, कम खर्च और अधिक आराम की ओर एक मजबूत कदम है. जब भविष्य की तकनीक आपके सिर के ऊपर ही मौजूद है, तो पुराने तरीकों से समझौता क्यों किया जाए?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. BLDC फैन वास्तव में बिजली और पैसे की बचत कैसे करता है?
BLDC मोटर में घर्षण और गर्मी के कारण ऊर्जा नष्ट नहीं होती. इनमें परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर का उपयोग होता है, जिससे बिजली की बर्बादी बहुत कम होती है. जहाँ सामान्य फैन लगभग 75 वॉट लेता है, वहीं Victùra Airmotion का BLDC फैन केवल 28 वॉट में वही काम करता है.

Q2. Victùra Airmotion किस प्रकार की वारंटी देता है?
अधिकांश BLDC मॉडल्स में मोटर पर 2 वर्ष की मजबूत वारंटी दी जाती है.

Q3. क्या रिवर्स मोड सर्दियों में वास्तव में उपयोगी है?
बिल्कुल. यह छत के पास जमा गर्म हवा को कमरे में समान रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे अतिरिक्त हीटिंग की जरूरत कम हो जाती है.

Q4. क्या Victùra BLDC फैन इन्वर्टर पर सही ढंग से चलता है?
हाँ. उच्च गुणवत्ता वाला इलेक्ट्रॉनिक मोटर ड्राइवर अलग-अलग इन्वर्टर आउटपुट के साथ आसानी से अनुकूल हो जाता है, जिससे फैन बिना शोर के चलता है और बैकअप भी ज्यादा मिलता है.

Q5. Victùra का RF रिमोट क्या है और कैसे काम करता है?
RF रिमोट सिग्नल तकनीक पर आधारित होता है और दीवार या फर्नीचर जैसी रुकावटों के बावजूद काम करता है. इसे फैन की ओर सीधा रखने की जरूरत नहीं होती.

Q6. मुझे Victùra Airmotion का BLDC फैन ही क्यों चुनना चाहिए?
लगभग 65% ऊर्जा बचत, बेहद शांत संचालन, स्मार्ट RF रिमोट, इन्वर्टर-फ्रेंडली प्रदर्शन और आकर्षक डिज़ाइन ये, सभी इसे आधुनिक भारतीय परिवार के लिए एक समझदारी भरा और दीर्घकालिक निवेश बनाते हैं.

For more information, please visit: https://victura.in/

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.

About the author ABP Live Focus

.
Read
Published at : 09 Jan 2026 11:38 PM (IST)
Tags :
BLDC Fan
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
यूटिलिटी
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
हेल्थ
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget