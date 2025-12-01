हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata से लेकर Mahindra तक, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आ रही 3 नई गाड़ियां, देखें लिस्ट

Tata से लेकर Mahindra तक, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आ रही 3 नई गाड़ियां, देखें लिस्ट

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Tata और Mahindra जल्द ही Nexon Facelift, Punch Facelift और Vision S जैसी 3 नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आइए सभी मॉडल की खासियत जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Dec 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट बन गया है. ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस, दमदार परफॉर्मेंस और फीचर-लोडेड केबिन की वजह से खरीदारों की पहली पसंद अब यही सेगमेंट है. इस बढ़ती मांग को देखते हुए Tata Motors और Mahindra तीन नई SUVs पेश करने की तैयारी कर रही हैं. इन मॉडलों के लॉन्च के बाद मार्केट में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है.

1. नई Tata Nexon

  • Tata Motors अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Nexon के अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है, जिसे आंतरिक रूप से कोडनेम Garud दिया गया है. नया मॉडल मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड रहेगा, लेकिन डिजाइन से लेकर इंटीरियर तक इसमें बड़े अपडेट किए जाएंगे. बाहरी डिजाइन में नई LED लाइटिंग, शार्प बंपर डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स मिलने की संभावना है. कैबिन में नए मैटेरियल, अपडेटेड सीट डिजाइन और ज्यादा स्मार्ट फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इंजन विकल्प पहले जैसे ही -1.2L टर्बो पेट्रोल, 1.5L डीजल और CNG वैरिएंट रहेंगे. 

2. Tata Punch Facelift

  • Tata Punch भी एक अपडेटेड फेसलिफ्ट रूप में जल्द आने वाली है. इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और उम्मीद है कि इसका लॉन्च अगले साल की शुरुआत में होगा. नई Punch Facelift का डिजाइन काफी हद तक Punch EV के जैसा लगेगा. इंटीरियर में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील, अपडेटेड डैशबोर्ड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इंजन पहले जैसा ही- 1.2L पेट्रोल और CNG विकल्प रहेगा.

3. Mahindra Vision S

  • Mahindra ने अगस्त 2025 में अपने Vision कॉन्सेप्ट मॉडल्स दिखाए थे, जिनमें से Vision S सबसे पहले मार्केट में आएगी. इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है. यह SUV कंपनी के NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और टेस्टिंग के दौरान इसे लगभग प्रोडक्शन-रेडी रूप में देखा गया है. Vision S का डिजाइन बॉक्सी, बोल्ड और काफी मजबूत दिखता है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलने की उम्मीद है. स्टैंडर्ड मॉडल को फ्रंट-व्हील ड्राइव मिलेगा, जबकि जरूरत वालों के लिए AWD विकल्प भी उपलब्ध कराया जा 
Published at : 01 Dec 2025 12:49 PM (IST)
Tags :
Upcoming SUVs Compact SUV India Tata Punch Facelift Tata Nexon Facelift 2026 Mahindra Vision S SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi To Opposition: ‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
क्रिकेट
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: विपक्ष ने ठाना है मॉनसून सत्र जैसा होगा हंगामा | Winter Session
Parliament Winter Session: PM मोदी ने सदन में विपक्ष के रवैये पर कही बड़ी बात | Winter Session
Parliament Winter Session: SIR वोटर्स को काटने की साज़िश है | West Bengal | SIR | Abp #shorts
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र से पहले PM Modi का विपक्ष पर प्रहार | Winter Session
Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर में बदमाशों का बड़ा एनकाउंटर, 2 घायल | Police Encounter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi To Opposition: ‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
क्रिकेट
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार स्पॉट हुए पलाश मुच्छल, एयरपोर्ट पर इस हाल में दिखे
स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार स्पॉट हुए पलाश मुच्छल, एयरपोर्ट पर इस हाल में दिखे
न्यूज़
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
जनरल नॉलेज
Indian Word Ban: डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
शिक्षा
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget