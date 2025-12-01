Tata से लेकर Mahindra तक, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आ रही 3 नई गाड़ियां, देखें लिस्ट

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट बन गया है. ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस, दमदार परफॉर्मेंस और फीचर-लोडेड केबिन की वजह से खरीदारों की पहली पसंद अब यही सेगमेंट है. इस बढ़ती मांग को देखते हुए Tata Motors और Mahindra तीन नई SUVs पेश करने की तैयारी कर रही हैं. इन मॉडलों के लॉन्च के बाद मार्केट में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है.

1. नई Tata Nexon

Tata Motors अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Nexon के अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है, जिसे आंतरिक रूप से कोडनेम Garud दिया गया है. नया मॉडल मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड रहेगा, लेकिन डिजाइन से लेकर इंटीरियर तक इसमें बड़े अपडेट किए जाएंगे. बाहरी डिजाइन में नई LED लाइटिंग, शार्प बंपर डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स मिलने की संभावना है. कैबिन में नए मैटेरियल, अपडेटेड सीट डिजाइन और ज्यादा स्मार्ट फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इंजन विकल्प पहले जैसे ही -1.2L टर्बो पेट्रोल, 1.5L डीजल और CNG वैरिएंट रहेंगे.

2. Tata Punch Facelift

Tata Punch भी एक अपडेटेड फेसलिफ्ट रूप में जल्द आने वाली है. इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और उम्मीद है कि इसका लॉन्च अगले साल की शुरुआत में होगा. नई Punch Facelift का डिजाइन काफी हद तक Punch EV के जैसा लगेगा. इंटीरियर में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील, अपडेटेड डैशबोर्ड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इंजन पहले जैसा ही- 1.2L पेट्रोल और CNG विकल्प रहेगा.

3. Mahindra Vision S