UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान

उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान से जाना जाता है. यूपी में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें है. अगर प्रदेश में आज चुनाव कराए जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. MOTN ने अपने ताजा सर्वे में वोट शेयर और सीट शेयर को लेकर काफी दिलचस्प आंकड़े पेश किए हैं.

अगर आज की तारीख में यूपी में लोकसभा चुनाव होंगे तो जनता का रुझान बीजेपी, सपा और कांग्रेस किसकी तरफ होगा. इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी. इंडिया टुडे और C वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' के मुताबिक एनडीए और इंडिया गठबंधन की स्थिति स्पष्ट की गई है.

क्या कहते हैं ताजा आंकड़े?

MOTN के सर्वे के मुताबिक यूपी में अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 47 से 49 सीटें मिलने की उम्मीद है वहीं इंडिया गठबंधन को 30 से 32 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है.

बात करें अगर एनडीए के सहयोगी दलों की तो बीजेपी 44 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. जबकि उसके सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल और अनु्प्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (एस) के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है.

समाजवादी पार्टी को मिलेंगी इतनी सीटें

आंकड़ों के मुताबिक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 29 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है.अगर बात करें वोट शेयर की तो एनडीए को 47.1 प्रतिशत मिलने का अनुमान है.

जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा 42.4 फीसदी वोट शेयर मिल सकता है. इसके अलावा बसपा सुप्रीमों मायावती की पार्टी को 5 फीसदी वोट शेयर मिल रहा है.

वहीं पिछले साल अगस्त में आए MOTN के सर्वे में अगर तब चुनाव होता तो एनडीए को 38 सीटें और इंडिया गठबंधन को 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था. इसमें अखिलेश यादव को 35 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलने की उम्मीद थी.