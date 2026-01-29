अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाए. ट्रंप के इस बयान के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर है. इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को पद से हटा दिया जाता है तो तेहरान का नेतृत्व कौन संभालेगा.

ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना कठिन: रुबियो

अमेरिकी सीनेट समिति को संबोधित करते हुए मार्को रुबियो ने स्वीकार किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना वेनेजुएला की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगा. रुबियो ने कहा, 'यह कोई फ्रोजन डिनर नहीं है, जिसे आप माइक्रोवेव में डालें और ढाई मिनट में वह खाने के लिए तैयार हो जाए. ये जटिल मामले हैं.' उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को सत्ता से हटा दिया जाता है तो कौन सत्ता संभालेगा, यह कोई नहीं जानता.

खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान?

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सवाल का सीधा जवाब दे सकता है कि अगर सर्वोच्च नेता हटाया जाता है तो ईरान में आगे क्या होगा.' रुबियो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने तेहरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं करने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी. ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए ईरान ने कहा है कि उसकी सेनाएं किसी भी अमेरिकी सैन्य अभियान का तुरंत और जोरदार जवाब देंगी.

ईरान की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए रुबियो ने कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका को यदि जरूरी लगा तो वह तो क्षेत्र में हजारों अमेरिकी सैनिकों, अन्य सुविधाओं और हमारे सहयोगियों पर हमले को पूरी तरह से पहले ही रोक सकता है. हालांकि रुबियो ने ये भी कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी.

