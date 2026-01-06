आम आदमी के लिए कौन-सी कार खरीदना है सबसे सस्ता? ये है टॉप-5 किफायती कारों की लिस्ट
Most Cheapest Cars: अगर आप देश की सबसे सस्ती कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सी कार किफायती रहेगी?
भारतीय बाजार में जीएसटी कटौती के बाद कारों की कीमतों में कटौती देखने को मिली है. इस बदलाव से सिर्फ कार खरीदने वालों को फायदा पहुंचाया है बल्कि देश की सबसे सस्ती कारों की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव किया है. जहां पहले Maruti Alto K10 भारत की सबसे सस्ती कार हुआ करती थी, अब Maruti S-Presso ने यह जगह ले ली है. इसकी कीमत सिर्फ 3.50 लाख से शुरू होती है. आइए जानते हैं कि देश की 5 सबसे सस्ती कारें कौन-सी हैं?
Maruti S-Presso
मारुति एस-प्रेसो के STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.26 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 3.49 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को करीब 76,600 का फायदा हुआ है. कीमत में लगभग 18 फीसदी कटौती के बाद यह बजट सेगमेंट में सबसे डिमांडिंग कार बन चुकी है.
Maruti Alto K10
मारुति ऑल्टो K10 पहले भारत की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गई है. इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 की बचत हो रही है. Alto K10 अब भी अपनी किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से पॉपुलर है.
Renault Kwid
Renault Kwid अब देश की तीसरी सबसे सस्ती कार है. इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत पहले 4.69 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.29 लाख रुपये हो गई है. इसमें लगभग 40,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. SUV जैसी स्टाइलिंग और बजट-फ्रेंडली कीमत इसे एंट्री-लेवल ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बनाती है.
Tata Tiago
Tata Tiago देश की चौथी सबसे सस्ती कार है. पहले इसके XE वैरिएंट की कीमत 4.99 लाख रुपये थी, लेकिन GST कटौती के बाद अब यह 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी ग्राहकों को करीब 42,500 रुपये का फायदा हुआ है. दमदार बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश लुक्स के कारण Tiago इस प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी कार है.
Maruti Celerio
Maruti Celerio भी भारत की सस्ती कारों की लिस्ट में शामिल है. इसके LXI वैरिएंट की कीमत पहले 5.64 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.69 लाख रुपये रह गई है. इसमें ग्राहकों को करीब 94,100 रुपये की बचत मिलती है. यह लगभग 17% की कटौती है, जिससे Celerio और भी किफायती विकल्प बन गई है.
