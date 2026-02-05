हुंडई अपनी सबसे पॉपुलर SUV क्रेटा की 3rd जनरेशन पर काम कर रही है. यह नई क्रेटा पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है और इसमें पहले से ज्यादा स्पेस, नया डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी. माना जा रहा है कि यह SUV किआ सेल्टोस के नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिससे इसकी लंबाई और व्हीलबेस दोनों बढ़ेंगे. इसका सीधा फायदा यात्रियों को ज्यादा लेगरूम और आराम के रूप में मिलेगा.

नई क्रेटा का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग होगा. इसका लुक ज्यादा चौकोर, ऊंचा और मजबूत दिखाई देगा. हुंडई अब अपनी SUVs में बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन को अपनाने जा रही है, जैसा कि कंपनी की नई पीढ़ी की गाड़ियों में देखा जा रहा है. सामने से लेकर साइड प्रोफाइल तक यह SUV ज्यादा दमदार और सड़क पर मजबूत मौजूदगी दिखाएगी.

नई क्रेटा में K3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल

इस नई क्रेटा में K3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेहतर सेफ्टी, ज्यादा फ्लेक्सिबल डिजाइन और नए पावरट्रेन को सपोर्ट करता है. इसी प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है. पेट्रोल और डीजल इंजन भी पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे और सभी इंजन विकल्पों के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है.

नई क्रेटा की इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो केबिन पूरी तरह नया होगा. इसमें कम से कम तीन बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती हैं, जिनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले शामिल हो सकती है. इसके अलावा, पावर सीट्स, नए डिजाइन की सीटें और बढ़ा हुआ व्हीलबेस अंदर की जगह को और आरामदायक बनाएगा. नई हुंडई इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ टेक्नोलॉजी भी पहले से ज्यादा एडवांस होगी.



नई हुंडई क्रेटा के 2027 के अंत तक भारत में लॉन्च होने की संभावना है. इसके साथ ही हुंडई भारत के लिए और भी नए मॉडल तैयार कर रही है, जिनमें क्रेटा से नीचे की SUVs, एक नई MPV और एक ऑफ-रोडर शामिल हो सकते हैं.

