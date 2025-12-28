Vastu Tips for 2026: नया साल हर किसी के लिए नई उम्मीदें और नई शुरुआत लेकर आता है. लोग चाहते हैं कि साल का पहला दिन जैसे बीते, पूरा साल भी वैसे ही सुख, शांति और खुशहाली से भरा रहे.

इसके लिए जरूरी नहीं कि बड़े अनुष्ठान किए जाएं. वास्तु और धार्मिक परंपराओं में बताए गए कुछ आसान उपाय अपनाकर भी घर में खुशहाली लाई जा सकती है. इससे पूरा साल आप ऊर्जा से भरे रहते हैं. आइए जानते हैं पांच सरल उपाय-



ब्रह्म मुहूर्त में उठें, करें ईश्वर का स्मरण

नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है. उठते ही ईश्वर का स्मरण करें. बीते वर्ष के लिए मन में संकल्प लें. इसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें. स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाना अच्छा माना जाता है.

इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं. स्नान के बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करें. दीपक जलाएं और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. यह दिन को शुभ शुरुआत देने का सरल तरीका है.

दरवाजा रखें साफ, गंदे जूते-चप्पल न रखें

नए साल पर घर की सफाई का विशेष महत्व होता है. सुबह पूजा के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कें. इससे घर का वातावरण शुद्ध माना जाता है. मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान दें. दरवाजा साफ रखें और वहां गंदे जूते-चप्पल नहीं रखें.

मुख्य द्वार के पास किसी भी धातु का एक बर्तन रखें और उसमें पानी भरकर पूरा दिन वहीं रहने दें. वास्तु शास्त्र के अनुसार यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. चाहें तो दरवाजे पर बंदनवार भी लगा सकते हैं.

पुराने और खराब सामान से बनाएं दूरी

नए साल से पहले या पहले ही दिन घर में रखे खराब और बेकार सामान को बाहर कर देना चाहिए. बंद पड़ी घड़ी को या तो ठीक करवाएं या घर से हटा दें. वास्तु के अनुसार खराब घड़ी से कामों में रुकावट आती है.

अगर घर में टूटा हुआ कांच या शीशा रखा है तो उसे भी निकाल दें. यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है. नए साल पर घर को हल्का और व्यवस्थित रखना आने वाले समय के लिए शुभ संकेत माना जाता है.

पौधे और पूजा से बढ़ाएं शुभता

नए साल के मौके पर नए पौधे लगाना अच्छा माना जाता है, लेकिन कांटेदार पौधों से बचें. कैक्टस या गुलाब जैसे पौधे इस दिन न लगाएं. माना जाता है कि तुलसी या मनी प्लांट जैसे पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. सुबह में भगवान गणेश, लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें. इस बार नए साल पर प्रदोष व्रत भी है, इसलिए शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व है. इस दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करें.

संकल्प और दान से करें साल की अच्छी शुरुआत

नए साल के पहले दिन एक छोटा सा संकल्प जरूर लें. जैसे नियमित पूजा करना, सत्य के मार्ग पर चलना या किसी बुरी आदत को छोड़ना. मान्यता है कि साल के पहले दिन लिया गया संकल्प पूरे वर्ष असर दिखाता है. दोपहर के समय जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें. दान से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. किसी बुजुर्ग या गरीब का आशीर्वाद लेना भी बहुत फलदायी माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.