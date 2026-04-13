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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShani Gochar 2026: 17 अप्रैल को शनि देव बदलेंगे नक्षत्र, मेष समेत इन 3 राशियों पर दिखेगा खास प्रभाव! देखें आपकी राशि तो नहीं?

Shani Gochar 2026: 17 अप्रैल को शनि देव बदलेंगे नक्षत्र, मेष समेत इन 3 राशियों पर दिखेगा खास प्रभाव! देखें आपकी राशि तो नहीं?

Shani Nakshatra Gochar 2026: न्याय और कर्मफल शनि देव 17 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां वे 17 मई तक रहेंगे. जानते हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन का किन राशियों पर खास प्रभाव पड़ेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Apr 2026 06:40 AM (IST)
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  • धन, सेहत, करियर और मानसिक दबाव का सामना होगा।

Shani Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि को न्याय और कर्मफल प्रदान करने वाला देवता माना जाता है. शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं. इसीलिए शनि देव को कठोर देवता माना जाता है. ज्योतिष में शनि देव का विशेष महत्व है. शनि की चाल में परिवर्तन से व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है.

इससे जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं. साथ ही जिन भी लोगों का जीवन शनि ढैय्या या साढ़ेसाती से प्रभावित है, उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि अच्छे कर्म करने से शनि शुभ फल भी प्रदान करते हैं. 

17 अप्रैल को शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन

हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि देव 17 अप्रैल को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. इस दिन शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ 17 मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिष के मुताबिक, शनि का यह परिवर्तन अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण साबित होगा.  

इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ खास राशियों पर इसका सकारात्मक पड़ेगा, जबकि कुछ पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं 17 अप्रैल को शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कौन-सी राशियों सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी?

मेष राशि (Aries)

17 अप्रैल को मेष राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि शनि की साढ़ेसाती शुरू हो चुकी है. इसके चलते आपको काम में बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है. आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय गलत भी साबित हो सकते हैं. इसके साथ ही पैसों के मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत है. 

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वाले जातकों को इस दौरान अपने करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. घर में तनाव बढ़ने के साथ अपने शब्दों और भाषा पर काबू रखने की जरूरत है. आपके शब्द दूसरों को इमोशनली ब्रेक कर सकते हैं. इसके साथ ही मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है. इस दौरान जितना हो सके खुद को शांत रखने की कोशिश करें. 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को इस दौरान अपने करियर में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है. इसके साथ ही आपको अपनी मेहनत का फल मिलने में देरी भी हो सकती है.

इस दौरान किसी भी तरह के फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें. आपको धैर्य और सावधानी बनाए रखने की जरूरत है. आपकी स्थिति धीरे-धीरे सही होने लगेगी. 

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए 17 अप्रैल से लेकर 17 मई तक का एक महीना काफी कठिन होने वाला है. इस दौरान आपके खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही सेहत भी प्रभावित हो सकता है.

इसलिए इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या आलस न बरतें. कोई भी फैसला लेते समय परिवार के बड़ों की राय को जरूर शामिल करें. 

Shani Dev: शनि के एक्टिव होते ही क्यों बदलने लगती है जिंदगी? समझिए इसका असली कारण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 13 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Shani Dev Shani Transit 2026 Shani Gochar 2026 Transit 2026

Frequently Asked Questions

मेष राशि के जातकों को शनि के नक्षत्र परिवर्तन से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

मेष राशि के जातकों को काम में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और पैसों के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

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