Rashifal 31 December 2025: साल का आख़िरी दिन क्या बदलेगा आपकी किस्मत? मेष से कर्क तक बड़ा संकेत

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 31 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको गति और ठहराव के बीच संतुलन बनाना सिखाता है. सुबह तक चंद्रमा आपकी ही राशि मेष में है, इसलिए मन में आत्मविश्वास अधिक रहेगा और प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति तेज होगी. किसी बात पर तुरंत बोलने या फैसला लेने का मन करेगा. हालांकि दिन आगे बढ़ने के साथ सोच में ठहराव आएगा और आप हर कदम को थोड़ा व्यावहारिक नज़रिए से देखने लगेंगे.

आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव बना हुआ है, जो चीज़ों को साफ़ करने और अनावश्यक बोझ हटाने का संकेत देता है. सुबह के समय आप किसी उलझे मुद्दे पर सीधे निर्णय लेने के मूड में रहेंगे. जो बातें लंबे समय से अधूरी थीं, उन्हें आज या तो आगे बढ़ाया जाएगा या पूरी तरह बंद किया जाएगा.

दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी वरिष्ठ, मार्गदर्शक या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना लाभकारी रहेगा. यह समय योजना बनाने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सोचने के लिए उपयुक्त है. वहीं 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल के दौरान आवेश में दिए गए जवाब, जल्दबाज़ी में भेजे गए संदेश या पैसों से जुड़ा जोखिम नुकसान दे सकता है.

Career: आज काम को लेकर आप निर्णायक भूमिका में रहेंगे. सुबह जल्दबाज़ी में कोई बात पक्की न करें. दोपहर के बाद लिए गए फैसले ज़्यादा टिकाऊ साबित होंगे.

Finance: अचानक खर्च सामने आ सकता है, खासकर निजी ज़रूरतों पर. राहु काल में भुगतान या ऑनलाइन खरीद से बचना बेहतर रहेगा.

Love: रिश्तों में सीधी बात होगी. ईमानदारी बनी रहेगी, बस शब्दों में कठोरता न आने दें.

Health: सिरदर्द, बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है. शरीर को आराम की ज़रूरत है.

उपाय: आज आवेश में प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको धीरे-धीरे मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने के कारण मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और कामों को जल्दी निपटाने की जल्दी बनी रहेगी. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और चंद्रमा आपकी राशि वृषभ में प्रवेश करेगा, भावनाओं में ठहराव और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी.

कृत्तिका नक्षत्र आज यह संकेत देता है कि कुछ सीमाएं तय करना ज़रूरी है. सुबह आप किसी मुद्दे पर सख़्त निर्णय ले सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद सोच ज़्यादा व्यावहारिक और संतुलित हो जाएगी. यह दिन आपको यह समझाएगा कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता.

दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में भविष्य से जुड़ी योजना बनाना, बचत या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभ देगा.

12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल के दौरान पैसों और रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाज़ी से बचें.

Career: बैकएंड काम, रिसर्च और योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है. आज दिखावे से ज़्यादा स्थिरता ज़रूरी है.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. बचत और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान जाएगा.

Love: रिश्तों में स्थिरता और भरोसे की भावना बनी रहेगी. भावनाएं शांत रहेंगी.

Health: गले, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: भोजन और वाणी दोनों में संयम रखें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन बातचीत और सोच दोनों में स्पष्टता लाने वाला है. सुबह चंद्रमा मेष में होने से आपकी वाणी तेज़ रहेगी और आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे. कृत्तिका नक्षत्र के कारण आज बोले गए शब्द गहरा असर छोड़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलना ज़रूरी है.

दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे आप कम बोलकर ज़्यादा सोचने लगेंगे. दिन का दूसरा हिस्सा ज़्यादा व्यावहारिक रहेगा और आप फालतू बातचीत से दूरी बनाएंगे. 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में मीटिंग, कॉल या किसी ज़रूरी बातचीत के लिए समय अनुकूल है. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में गलतफहमी या अधूरी बात से नुकसान हो सकता है.

Career: कम्युनिकेशन, मीटिंग और योजना से जुड़े काम बेहतर रहेंगे. आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा.

Finance: छोटा खर्च सामने आ सकता है, लेकिन नियंत्रण में रहेगा.

Love: खुली बातचीत से रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

Health: आंखों और गर्दन में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: आज सोच-समझकर बोलें और जल्दबाज़ी से बचें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है. सुबह चंद्रमा मेष में होने से बाहरी दबाव और काम का तनाव महसूस हो सकता है. आप चाहेंगे कि चीज़ें जल्दी सुलझें, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होंगी.

कृत्तिका नक्षत्र आज आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सीख देता है. दोपहर बाद जब चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, तब मन को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास मिलेगा. दिन का दूसरा हिस्सा ज़्यादा शांत और संतुलित रहेगा.

12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पारिवारिक बातचीत, घर से जुड़े निर्णय या किसी ज़रूरी चर्चा पर बात करना लाभकारी रहेगा. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में भावनात्मक बहस या जल्दबाज़ी से दूरी रखें.

Career: काम में जिम्मेदारी बनी रहेगी. दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे.

Finance: घर या परिवार से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है.

Love: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सहानुभूति ज़रूरी रहेगी.

Health: तनाव, पेट या छाती से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: मन शांत रखने की कोशिश करें और अनावश्यक चिंता छोड़ें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

