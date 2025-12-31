हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashifal 31 December 2025: साल का आख़िरी दिन क्या बदलेगा आपकी किस्मत? मेष से कर्क तक बड़ा संकेत

Aaj Ka Rashifal: 31 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Dec 2025 05:37 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 31 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको गति और ठहराव के बीच संतुलन बनाना सिखाता है. सुबह तक चंद्रमा आपकी ही राशि मेष में है, इसलिए मन में आत्मविश्वास अधिक रहेगा और प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति तेज होगी. किसी बात पर तुरंत बोलने या फैसला लेने का मन करेगा. हालांकि दिन आगे बढ़ने के साथ सोच में ठहराव आएगा और आप हर कदम को थोड़ा व्यावहारिक नज़रिए से देखने लगेंगे.

आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव बना हुआ है, जो चीज़ों को साफ़ करने और अनावश्यक बोझ हटाने का संकेत देता है. सुबह के समय आप किसी उलझे मुद्दे पर सीधे निर्णय लेने के मूड में रहेंगे. जो बातें लंबे समय से अधूरी थीं, उन्हें आज या तो आगे बढ़ाया जाएगा या पूरी तरह बंद किया जाएगा.

दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी वरिष्ठ, मार्गदर्शक या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना लाभकारी रहेगा. यह समय योजना बनाने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सोचने के लिए उपयुक्त है. वहीं 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल के दौरान आवेश में दिए गए जवाब, जल्दबाज़ी में भेजे गए संदेश या पैसों से जुड़ा जोखिम नुकसान दे सकता है.

Career: आज काम को लेकर आप निर्णायक भूमिका में रहेंगे. सुबह जल्दबाज़ी में कोई बात पक्की न करें. दोपहर के बाद लिए गए फैसले ज़्यादा टिकाऊ साबित होंगे.

Finance: अचानक खर्च सामने आ सकता है, खासकर निजी ज़रूरतों पर. राहु काल में भुगतान या ऑनलाइन खरीद से बचना बेहतर रहेगा.

Love: रिश्तों में सीधी बात होगी. ईमानदारी बनी रहेगी, बस शब्दों में कठोरता न आने दें.

Health: सिरदर्द, बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है. शरीर को आराम की ज़रूरत है.

उपाय: आज आवेश में प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको धीरे-धीरे मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने के कारण मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और कामों को जल्दी निपटाने की जल्दी बनी रहेगी. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और चंद्रमा आपकी राशि वृषभ में प्रवेश करेगा, भावनाओं में ठहराव और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी.

कृत्तिका नक्षत्र आज यह संकेत देता है कि कुछ सीमाएं तय करना ज़रूरी है. सुबह आप किसी मुद्दे पर सख़्त निर्णय ले सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद सोच ज़्यादा व्यावहारिक और संतुलित हो जाएगी. यह दिन आपको यह समझाएगा कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता.

दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में भविष्य से जुड़ी योजना बनाना, बचत या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभ देगा.
12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल के दौरान पैसों और रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाज़ी से बचें.

Career: बैकएंड काम, रिसर्च और योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है. आज दिखावे से ज़्यादा स्थिरता ज़रूरी है.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. बचत और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान जाएगा.

Love: रिश्तों में स्थिरता और भरोसे की भावना बनी रहेगी. भावनाएं शांत रहेंगी.

Health: गले, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: भोजन और वाणी दोनों में संयम रखें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन बातचीत और सोच दोनों में स्पष्टता लाने वाला है. सुबह चंद्रमा मेष में होने से आपकी वाणी तेज़ रहेगी और आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे. कृत्तिका नक्षत्र के कारण आज बोले गए शब्द गहरा असर छोड़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलना ज़रूरी है.

दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे आप कम बोलकर ज़्यादा सोचने लगेंगे. दिन का दूसरा हिस्सा ज़्यादा व्यावहारिक रहेगा और आप फालतू बातचीत से दूरी बनाएंगे. 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में मीटिंग, कॉल या किसी ज़रूरी बातचीत के लिए समय अनुकूल है. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में गलतफहमी या अधूरी बात से नुकसान हो सकता है.

Career: कम्युनिकेशन, मीटिंग और योजना से जुड़े काम बेहतर रहेंगे. आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा.

Finance: छोटा खर्च सामने आ सकता है, लेकिन नियंत्रण में रहेगा.

Love: खुली बातचीत से रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

Health: आंखों और गर्दन में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: आज सोच-समझकर बोलें और जल्दबाज़ी से बचें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है. सुबह चंद्रमा मेष में होने से बाहरी दबाव और काम का तनाव महसूस हो सकता है. आप चाहेंगे कि चीज़ें जल्दी सुलझें, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होंगी.

कृत्तिका नक्षत्र आज आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सीख देता है. दोपहर बाद जब चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, तब मन को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास मिलेगा. दिन का दूसरा हिस्सा ज़्यादा शांत और संतुलित रहेगा.

12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पारिवारिक बातचीत, घर से जुड़े निर्णय या किसी ज़रूरी चर्चा पर बात करना लाभकारी रहेगा. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में भावनात्मक बहस या जल्दबाज़ी से दूरी रखें.

Career: काम में जिम्मेदारी बनी रहेगी. दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे.

Finance: घर या परिवार से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है.

Love: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सहानुभूति ज़रूरी रहेगी.

Health: तनाव, पेट या छाती से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: मन शांत रखने की कोशिश करें और अनावश्यक चिंता छोड़ें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 31 Dec 2025 05:37 AM (IST)
Embed widget