Samudrik Shastra Secrets: आज भी जब आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री की बात होती है, तो भगवान श्रीराम और माता सीता का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. रामायण और सामुद्रिक शास्त्र में दोनों के व्यक्तित्व, स्वभाव और शरीर से जुड़े कई ऐसे शुभ लक्षणों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें “राजलक्षण” और “गजलक्षण” कहा गया है. क्या आज के समय में भी किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं?

भारतीय परंपरा में सामुद्रिक शास्त्र को केवल शरीर देखने की विद्या नहीं माना गया, बल्कि इसे व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, नेतृत्व क्षमता और आंतरिक ऊर्जा को समझने का माध्यम भी कहा गया है. सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अलग-अलग अंगों, चाल, नेत्र, ललाट, स्वर, छाया और स्वभाव से जुड़े लक्षणों का विस्तार से वर्णन मिलता है.

क्या होते हैं राजलक्षण?

शास्त्रों में भगवान राम को आदर्श राजा कहा गया है. उनके शरीर और व्यक्तित्व में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं जो राजलक्षण के प्रतीक माने जाते हैं. कई जगह श्रीराम जी के चौड़े कंधे, लंबी भुजाएं, कमल जैसे नेत्र और गंभीर वाणी का उल्लेख मिलता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, लंबी भुजाएं, प्रभावशाली छाती, संतुलित शरीर और शांत लेकिन तेजस्वी चेहरा नेतृत्व क्षमता का संकेत माने जाते हैं. भगवान राम को सामुद्रिक शास्त्र में राजलक्षणों से युक्त बताया गया है.

राजलक्षण वाले व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि:

उसका व्यक्तित्व संतुलित और प्रभावशाली होता है

वाणी में गंभीरता और स्थिरता होती है

आंखों में तेज और आत्मविश्वास दिखाई देता है

कंधे और भुजाएं मजबूत मानी जाती हैं

निर्णय लेने की क्षमता दूसरों से बेहतर होती है

इन संकेतों का अर्थ केवल शारीरिक बनावट नहीं था. पुराने समय में इन्हें नेतृत्व, जिम्मेदारी और न्यायप्रियता का प्रतीक माना जाता था.

सीताजी के गजलक्षण का क्या अर्थ है?

माता सीता के संदर्भ में “गजलक्षण” का अर्थ केवल सुंदरता नहीं, बल्कि गरिमा, धैर्य और सौभाग्य से जोड़ा गया है. पुराने समय में हाथी यानी “गज” को गरिमा, धैर्य, स्थिरता और सौम्यता का प्रतीक माना गया है. गजलक्षण वाली स्त्री को शांत, संतुलित, सहनशील और सौभाग्यशाली माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्र में कोमल आंखें, मधुर वाणी, संतुलित चाल, शांत चेहरा और करुणामयी स्वभाव जैसे गुण शुभ संकेत माने गए हैं.

गजलक्षण वाली स्त्री के बारे में पारंपरिक मान्यता है कि:

उसकी वाणी मधुर होती है

चाल संतुलित और शांत होती है

आंखों में कोमलता दिखाई देती है

व्यवहार में करुणा और धैर्य होता है

चेहरा सहज शांति का भाव देता है

इसलिए गजलक्षण का मतलब बाहरी रूप से ज्यादा व्यक्तित्व की गरिमा और मानसिक संतुलन माना गया है.

क्या आज भी दिख सकते हैं ऐसे लक्षण?

व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, आंखों का भाव, आवाज और उसकी चाल उसके व्यक्तित्व का प्रभाव अपने आस पास बनाते हैं. तभी कुछ लोग पहली मुलाकात में ही समाने वाले के अंदर भरोसा जगा देते हैं, जबकि कुछ लोगों के व्यक्तित्व में स्वाभाविक नेतृत्व में दिखाई देता है. इन्हीं गुणों को सामुद्रिक शास्त्र राजलक्षण और गजलक्षण गुणों से जोड़कर देखती है.

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