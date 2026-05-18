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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSamudrik Shastra: क्या आज भी किसी व्यक्ति में दिख सकते हैं रामजी के राजलक्षण और सीताजी के गजलक्षण?

Samudrik Shastra: क्या आज भी किसी व्यक्ति में दिख सकते हैं रामजी के राजलक्षण और सीताजी के गजलक्षण?

Samudrik Shastra Secrets: सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए भगवान राम के राजलक्षण और माता सीता के गजलक्षण आज भी व्यक्तित्व, नेतृत्व, धैर्य और सौम्यता के संकेत माने जाते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 18 May 2026 05:08 PM (IST)
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Samudrik Shastra Secrets: आज भी जब आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री की बात होती है, तो भगवान श्रीराम और माता सीता का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. रामायण और सामुद्रिक शास्त्र में दोनों के व्यक्तित्व, स्वभाव और शरीर से जुड़े कई ऐसे शुभ लक्षणों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें “राजलक्षण” और “गजलक्षण” कहा गया है. क्या आज के समय में भी किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं?

भारतीय परंपरा में सामुद्रिक शास्त्र को केवल शरीर देखने की विद्या नहीं माना गया, बल्कि इसे व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, नेतृत्व क्षमता और आंतरिक ऊर्जा को समझने का माध्यम भी कहा गया है. सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अलग-अलग अंगों, चाल, नेत्र, ललाट, स्वर, छाया और स्वभाव से जुड़े लक्षणों का विस्तार से वर्णन मिलता है. 

क्या होते हैं राजलक्षण?

शास्त्रों में भगवान राम को आदर्श राजा कहा गया है. उनके शरीर और व्यक्तित्व में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं जो राजलक्षण के प्रतीक माने जाते हैं. कई जगह श्रीराम जी के चौड़े कंधे, लंबी भुजाएं, कमल जैसे नेत्र और गंभीर वाणी का उल्लेख मिलता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, लंबी भुजाएं, प्रभावशाली छाती, संतुलित शरीर और शांत लेकिन तेजस्वी चेहरा नेतृत्व क्षमता का संकेत माने जाते हैं. भगवान राम को सामुद्रिक शास्त्र में राजलक्षणों से युक्त बताया गया है. 

राजलक्षण वाले व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि:

  • उसका व्यक्तित्व संतुलित और प्रभावशाली होता है
  • वाणी में गंभीरता और स्थिरता होती है
  • आंखों में तेज और आत्मविश्वास दिखाई देता है
  • कंधे और भुजाएं मजबूत मानी जाती हैं
  • निर्णय लेने की क्षमता दूसरों से बेहतर होती है

इन संकेतों का अर्थ केवल शारीरिक बनावट नहीं था. पुराने समय में इन्हें नेतृत्व, जिम्मेदारी और न्यायप्रियता का प्रतीक माना जाता था. 

सीताजी के गजलक्षण का क्या अर्थ है?

माता सीता के संदर्भ में “गजलक्षण” का अर्थ केवल सुंदरता नहीं, बल्कि गरिमा, धैर्य और सौभाग्य से जोड़ा गया है. पुराने समय में हाथी यानी “गज” को गरिमा, धैर्य, स्थिरता और सौम्यता का प्रतीक माना गया है. गजलक्षण वाली स्त्री को शांत, संतुलित, सहनशील और सौभाग्यशाली माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्र में कोमल आंखें, मधुर वाणी, संतुलित चाल, शांत चेहरा और करुणामयी स्वभाव जैसे गुण शुभ संकेत माने गए हैं. 

गजलक्षण वाली स्त्री के बारे में पारंपरिक मान्यता है कि:

  • उसकी वाणी मधुर होती है
  • चाल संतुलित और शांत होती है
  • आंखों में कोमलता दिखाई देती है
  • व्यवहार में करुणा और धैर्य होता है
  • चेहरा सहज शांति का भाव देता है

इसलिए गजलक्षण का मतलब बाहरी रूप से ज्यादा व्यक्तित्व की गरिमा और मानसिक संतुलन माना गया है. 

क्या आज भी दिख सकते हैं ऐसे लक्षण?

व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, आंखों का भाव, आवाज और उसकी चाल उसके व्यक्तित्व का प्रभाव अपने आस पास बनाते हैं. तभी कुछ लोग पहली मुलाकात में ही समाने वाले के अंदर भरोसा जगा देते हैं, जबकि कुछ लोगों के व्यक्तित्व में स्वाभाविक नेतृत्व में दिखाई देता है. इन्हीं गुणों को सामुद्रिक शास्त्र राजलक्षण और गजलक्षण गुणों से जोड़कर देखती है.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 18 May 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Personality Traits Samudrik Shastra Ram Rajlakshan Sita Gajlakshan
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