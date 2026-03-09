अंक ज्योतिष में 0 से 9 तक की सभी संख्याएं महत्वपूर्ण हैं. ये अंक न केवल गणित का आधार हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा और भविष्य को भी तय करते हैं.
Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, संसार की सभी संख्याएं 0 से 9 के बीच सिमटी हुई हैं. ये अंक न केवल गणित का आधार हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा और भविष्य को भी तय करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में हर अंक का संबंध एक विशेष ग्रह से होता है, जो आपकी आदतों और किस्मत पर असर डालता है.
कैसे जानें अपना नंबर?
- मूलांक का महत्व: आपकी जन्म की तारीख का जोड़ ही आपका मूलांक है. यह आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताता है. (जैसे, 28 तारीख = 2+8=10 यानी 1)
- भाग्यांक की शक्ति: जन्म की पूरी तारीख, महीना और साल का कुल योग भाग्यांक कहलाता है. यह आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य और भाग्य को दर्शाता है.
- ग्रहों का स्वामित्व: ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं और हर ग्रह 1 से 9 तक के किसी एक अंक का प्रतिनिधित्व करता है.
अंकों के स्वामी ग्रह और उनका प्रभाव
- अंक 1 (स्वामी - सूर्य): नेतृत्व क्षमता और मान-सम्मान. (जन्म तारीख: 01, 10, 19, 28)
- अंक 2 (स्वामी - चंद्रमा): शांति, कल्पनाशीलता और भावुक स्वभाव. (जन्म तारीख: 02, 11, 20, 29)
- अंक 3 (स्वामी - बृहस्पति): ज्ञान, शिक्षा और अनुशासन. (जन्म तारीख: 03, 12, 21, 30)
- अंक 4 (स्वामी - राहु): अचानक सफलता, संघर्ष और क्रांतिकारी विचार. (जन्म तारीख: 04, 13, 22, 31)
- अंक 5 (स्वामी - बुध): बुद्धिमानी, व्यापार और बोलने की कला. (जन्म तारीख: 05, 14, 23)
- अंक 6 (स्वामी - शुक्र): सुख-सुविधा, रोमांस और कलात्मकता. (जन्म तारीख: 06, 15, 24)
- अंक 7 (स्वामी - केतु): अध्यात्म, दर्शन और गंभीर सोच. (जन्म तारीख: 07, 16, 25)
- अंक 8 (स्वामी - शनि): न्यायप्रियता, कड़ी मेहनत और धैर्य. (जन्म तारीख: 08, 17, 26)
- अंक 9 (स्वामी - मंगल): साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास. (जन्म तारीख: 09, 18, 27)
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, समय और ऊर्जा का सही तालमेल ही सफलता की कुंजी है. जब आप अपने मूलांक के अनुकूल दिन पर कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो उस दिन के स्वामी ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा आपके प्रयास को बल देती है.
- अंक 1 और 7 (रविवार): सूर्य और केतु के प्रभाव के कारण यह दिन सरकारी कार्यों, नेतृत्व और नई शुरुआत के लिए सबसे शुभ है.
- अंक 2 (सोमवार): चंद्रमा की शीतलता के कारण रचनात्मक कार्यों और मानसिक शांति से जुड़े फैसलों के लिए यह दिन बेहतर परिणाम देता है.
- अंक 3 (गुरुवार): देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यह दिन शिक्षा, निवेश और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है.
- अंक 4 और 8 ( शनिवार): राहु और शनि के प्रभाव के कारण कानूनी कार्यों, जमीन से जुड़े सौदों और लंबे समय के निवेश के लिए यह दिन अनुकूल है.
- अंक 5 (बुधवार): बुद्धि के देवता बुध का दिन होने के कारण व्यापार, मार्केटिंग और संचार से जुड़े कार्यों के लिए यह उत्तम है.
- अंक 6 (शुक्रवार): सुख-सुविधाओं और ग्लैमर के स्वामी शुक्र का यह दिन खरीदारी, कला और रिश्तों की शुरुआत के लिए खास है.
- अंक 9 (मंगलवार): ऊर्जा और साहस के प्रतीक मंगल का यह दिन प्रतियोगिता, संपत्ति के कार्यों और साहसिक निर्णयों के लिए भाग्यशाली है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
अंक ज्योतिष के अनुसार कौन सी संख्याएं महत्वपूर्ण हैं?
मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं?
मूलांक आपकी जन्म की तारीख का जोड़ होता है जो आपके स्वभाव को बताता है. भाग्यांक जन्म की पूरी तारीख, महीना और साल का कुल योग होता है जो आपके जीवन के लक्ष्य और भाग्य को दर्शाता है.
क्या हर अंक का कोई ग्रह स्वामी होता है?
हाँ, ज्योतिष में 9 ग्रहों को 1 से 9 तक के अंकों का स्वामी माना गया है. हर अंक का स्वामी ग्रह आपकी आदतों और किस्मत पर असर डालता है.
किसी नए काम को शुरू करने के लिए कौन सा दिन शुभ होता है?
अपने मूलांक के अनुकूल दिन पर नया काम शुरू करना शुभ होता है. यह उस दिन के स्वामी ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने में मदद करता है.
