हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रRuling Number and Planets: अंक ज्योतिष जन्मतिथि के अंकों में छिपा है आपकी सफलता का कोड, जानें अपना शुभ अंक

Ruling Number and Planets: अंक ज्योतिष जन्मतिथि के अंकों में छिपा है आपकी सफलता का कोड, जानें अपना शुभ अंक

Numerology: अंक ज्योतिष अनुसार शुभ दिन, अंक 1 और 7 रविवार, 2 सोमवार, 3 गुरुवार, 4 व 8 शनिवार, 5 बुधवार, 6 शुक्रवार और 9 मंगलवार. मूलांक अनुसार सही दिन पर कार्य शुरू करें और मनचाही सफलता हासिल करें.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 09 Mar 2026 07:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, संसार की सभी संख्याएं 0 से 9 के बीच सिमटी हुई हैं. ये अंक न केवल गणित का आधार हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा और भविष्य को भी तय करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में हर अंक का संबंध एक विशेष ग्रह से होता है, जो आपकी आदतों और किस्मत पर असर डालता है.

कैसे जानें अपना नंबर?

  • मूलांक का महत्व: आपकी जन्म की तारीख का जोड़ ही आपका मूलांक है. यह आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताता है. (जैसे, 28 तारीख = 2+8=10 यानी 1)
  • भाग्यांक की शक्ति: जन्म की पूरी तारीख, महीना और साल का कुल योग भाग्यांक कहलाता है. यह आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य और भाग्य को दर्शाता है.
  • ग्रहों का स्वामित्व: ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं और हर ग्रह 1 से 9 तक के किसी एक अंक का प्रतिनिधित्व करता है.

अंकों के स्वामी ग्रह और उनका प्रभाव

  • अंक 1 (स्वामी - सूर्य): नेतृत्व क्षमता और मान-सम्मान. (जन्म तारीख: 01, 10, 19, 28)
  • अंक 2 (स्वामी - चंद्रमा): शांति, कल्पनाशीलता और भावुक स्वभाव. (जन्म तारीख: 02, 11, 20, 29)
  • अंक 3 (स्वामी - बृहस्पति): ज्ञान, शिक्षा और अनुशासन. (जन्म तारीख: 03, 12, 21, 30)
  • अंक 4 (स्वामी - राहु): अचानक सफलता, संघर्ष और क्रांतिकारी विचार. (जन्म तारीख: 04, 13, 22, 31)
  • अंक 5 (स्वामी - बुध): बुद्धिमानी, व्यापार और बोलने की कला. (जन्म तारीख: 05, 14, 23)
  • अंक 6 (स्वामी - शुक्र): सुख-सुविधा, रोमांस और कलात्मकता. (जन्म तारीख: 06, 15, 24)
  • अंक 7 (स्वामी - केतु): अध्यात्म, दर्शन और गंभीर सोच. (जन्म तारीख: 07, 16, 25)
  • अंक 8 (स्वामी - शनि): न्यायप्रियता, कड़ी मेहनत और धैर्य. (जन्म तारीख: 08, 17, 26)
  • अंक 9 (स्वामी - मंगल): साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास. (जन्म तारीख: 09, 18, 27)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, समय और ऊर्जा का सही तालमेल ही सफलता की कुंजी है. जब आप अपने मूलांक के अनुकूल दिन पर कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो उस दिन के स्वामी ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा आपके प्रयास को बल देती है.

 

  • अंक 1 और 7 (रविवार): सूर्य और केतु के प्रभाव के कारण यह दिन सरकारी कार्यों, नेतृत्व और नई शुरुआत के लिए सबसे शुभ है.
  • अंक 2 (सोमवार): चंद्रमा की शीतलता के कारण रचनात्मक कार्यों और मानसिक शांति से जुड़े फैसलों के लिए यह दिन बेहतर परिणाम देता है.
  • अंक 3 (गुरुवार): देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यह दिन शिक्षा, निवेश और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है.
  • अंक 4 और 8 ( शनिवार): राहु और शनि के प्रभाव के कारण कानूनी कार्यों, जमीन से जुड़े सौदों और लंबे समय के निवेश के लिए यह दिन अनुकूल है.
  • अंक 5 (बुधवार): बुद्धि के देवता बुध का दिन होने के कारण व्यापार, मार्केटिंग और संचार से जुड़े कार्यों के लिए यह उत्तम है.
  • अंक 6 (शुक्रवार): सुख-सुविधाओं और ग्लैमर के स्वामी शुक्र का यह दिन खरीदारी, कला और रिश्तों की शुरुआत के लिए खास है.
  • अंक 9 (मंगलवार): ऊर्जा और साहस के प्रतीक मंगल का यह दिन प्रतियोगिता, संपत्ति के कार्यों और साहसिक निर्णयों के लिए भाग्यशाली है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 09 Mar 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Planets Ank Rashifal NUMEROLOGY Ruling Number

Frequently Asked Questions

अंक ज्योतिष के अनुसार कौन सी संख्याएं महत्वपूर्ण हैं?

अंक ज्योतिष में 0 से 9 तक की सभी संख्याएं महत्वपूर्ण हैं. ये अंक न केवल गणित का आधार हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा और भविष्य को भी तय करते हैं.

मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं?

मूलांक आपकी जन्म की तारीख का जोड़ होता है जो आपके स्वभाव को बताता है. भाग्यांक जन्म की पूरी तारीख, महीना और साल का कुल योग होता है जो आपके जीवन के लक्ष्य और भाग्य को दर्शाता है.

क्या हर अंक का कोई ग्रह स्वामी होता है?

हाँ, ज्योतिष में 9 ग्रहों को 1 से 9 तक के अंकों का स्वामी माना गया है. हर अंक का स्वामी ग्रह आपकी आदतों और किस्मत पर असर डालता है.

किसी नए काम को शुरू करने के लिए कौन सा दिन शुभ होता है?

अपने मूलांक के अनुकूल दिन पर नया काम शुरू करना शुभ होता है. यह उस दिन के स्वामी ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने में मदद करता है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Ruling Number and Planets: अंक ज्योतिष जन्मतिथि के अंकों में छिपा है आपकी सफलता का कोड, जानें अपना शुभ अंक
अंक ज्योतिष: मूलांक से जानें कौन सा ग्रह और कौन सा वार आपके लिये है शुभ
अंक शास्त्र
Numerology: मूलांक 3 से जुड़े खास उपाय, जो दिला सकते हैं पैसा और सफलता!
Numerology: मूलांक 3 से जुड़े खास उपाय, जो दिला सकते हैं पैसा और सफलता!
अंक शास्त्र
क्या घर का नंबर भी बदल सकता है आपकी किस्मत? जानिए न्यूमरोलॉजी का गणित!
क्या घर का नंबर भी बदल सकता है आपकी किस्मत? जानिए न्यूमरोलॉजी का गणित!
अंक शास्त्र
न्यूमरोलॉजी के अनुसार, इन तारीखों में जन्मी महिलाएं शादी के बाद पति के घर लाती हैं धन और तरक्की!
न्यूमरोलॉजी के अनुसार, इन तारीखों में जन्मी महिलाएं शादी के बाद पति के घर लाती हैं धन और तरक्की!
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
विश्व
Israel-Iran War Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
क्रिकेट
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget