Libra Tarot Horoscope January 2026: फैसले टाले नहीं, पर जल्दबाजी भी न करें, तुला राशि को टैरो दे रहा है क्या संकेत

Tula Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें तुला टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Tula Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, जनवरी 2026 तुला राशि वालों के लिए स्थिरता, आत्म-चिंतन और संतुलन का महीना साबित होगा. नए साल की शुरुआत में आप खुद को भीतर से मजबूत करने और जीवन की प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने पर ध्यान देंगे. यह समय तेज़ फैसलों का नहीं, बल्कि सोच-समझकर आगे बढ़ने का है. कामकाजी और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी.

करियर और नौकरी

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होगी. जनवरी में तुरंत सफलता न मिले तो निराश न हों. अपने कौशल को निखारें, रिज़्यूमे अपडेट करें और सही अवसर का इंतजार करें. नौकरीपेशा लोगों को बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. हालांकि कुछ मामलों में दबाव या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी और संतुलित रवैया आपको आगे ले जाएगा. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह महीना स्थिर लेकिन सतर्क रहने का है. बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले टालना बेहतर रहेगा. पुराने खर्चों और योजनाओं की समीक्षा करें. बजट बनाकर चलना आपको मानसिक शांति देगा. किसी पुराने निवेश से धीरे-धीरे लाभ के संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों के मामले में जनवरी आत्म-विश्लेषण का समय है. जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें आपसी संवाद बढ़ाने की जरूरत होगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं. अविवाहित तुला राशि वालों के लिए यह महीना खुद को समझने और भावनात्मक रूप से मजबूत होने का है, नए रिश्ते की शुरुआत से पहले आत्म-स्पष्टता जरूरी होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज़ से पाचन तंत्र और हृदय से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें. संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग मदद करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Masik Rashifal Tula Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
