Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 April 2026: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार के दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख का संकेत दे रही है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. आज वाशि, सुनफा, पराक्रम और विशेष रूप से शिव योग का अद्भुत संगम हो रहा है, जो आपके अटके हुए धन को वापस दिलाने में सहायक होगा.

चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके द्वितीय भाव (धन और वाणी स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे निवेश से बड़े लाभ और वाणी के प्रभाव से कार्य सिद्ध होंगे, इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यदि आप आज कोई नया निवेश या महत्वपूर्ण सौदा करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में शुभ कार्यों से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance Rashifal)

द्वितीय भाव का चंद्रमा धन-निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थिति पैदा कर रहा है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी नए प्रभावशाली पार्टनर की एंट्री आपके ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिला सकती है. आज पारदर्शिता और ईमानदारी आपके भविष्य की राह आसान करेगी. यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो कोई बड़ी डील क्लोज करने में सफल रहेंगे. स्टार्टअप्स के लिए समय अनुकूल है; आपका आइडिया आज निवेशकों (Investors) को आपकी ओर मजबूती से आकर्षित करेगा. आर्थिक ग्राफ आज ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

आपके पिछले साल की मेहनत और फाइनेंशियल ईयर के लक्ष्यों की प्राप्ति का फल मिलने का समय आ गया है. रिव्यू मीटिंग्स आपके पक्ष में रहेंगी. एंप्लॉयड व्यक्तियों को आज बोनस या इंसेंटिव के रूप में वित्तीय लाभ मिल सकता है. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आज का दिन गौरवशाली रहेगा; किसी विभागीय जांच या ऑडिट में आपकी ईमानदारी की जीत होगी और आपकी साख बढ़ेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

दूसरा भाव परिवार का भी है, जहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आपसी मनमुटाव को दूर करती है. लंबे समय से चल रहा भाई-भतीजावाद या संपत्ति विवाद आज सर्वसम्मति से सुलझ जाएगा. घर के बुजुर्गों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा, जिससे घर में शांति का माहौल बनेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए अनुशासन ही सफलता की कुंजी बनेगा. खिलाड़ियों और खेल के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन विशेष है. कोच की सलाह का अक्षरशः पालन करना आपको ट्रैक पर अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग खड़ा करेगा. आपका प्रदर्शन सबको चौंका देगा और भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए आपके द्वार खुलेंगे.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)

ग्रहों की स्थिति आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर रही है. आज आपका पाचन तंत्र काफी मजबूत रहेगा. यदि आप त्वचा संबंधी किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे, तो उसमें आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए आज का दिन प्रभावशाली है; विरोधियों के गढ़ में भी आपके विजन की प्रशंसा होगी और संगठन में आपका कद बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver) - यह आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: आज किसी गरीब को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. अपनी वाणी में मधुरता रखें, इससे धन भाव और भी मजबूत होगा.

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