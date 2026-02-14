हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 February 2026: वृषभ राशि सावधानी बरतें! किसी करीबी की गलती से हो सकता है नुकसान, सेहत का रखें ध्यान

Taurus Horoscope 14 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 02:15 AM (IST)
Vrishabh Rashifal 14 February 2026 in Hindi: वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि है. आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए संभलकर चलने का है. चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता. आज ग्रहों की स्थिति मानसिक तनाव और कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाली रहेगी.

आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सुबह से ही सुस्ती महसूस होगी और किसी अज्ञात डर या बेचैनी के कारण मन अशांत रहेगा. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से ददियाल (दादा-दादी के परिवार) के किसी सदस्य से कहासुनी हो सकती है. आज अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सफलता की कुंजी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन कमजोर है. पेट में भारीपन, गैस या अपच की समस्या आपको परेशान कर सकती है. साथ ही, मानसिक तनाव के कारण दिनभर सिरदर्द की शिकायत रह सकती है. आज खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें. सुबह उठने में आलस्य महसूस होगा, लेकिन योग और ध्यान से आप स्थिति को कुछ हद तक सुधार सकते हैं.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth)

आर्थिक रूप से आज जोखिम लेने से बचें. किसी बहुत भरोसेमंद व्यक्ति की छोटी सी गलती आपके लिए बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. साझेदारी (Partnership) के व्यवसाय में पार्टनर के साथ गंभीर मतभेद हो सकते हैं, जो व्यापार के भविष्य पर सवाल खड़े कर सकते हैं. धन के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना पैसा फंस सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का माहौल आपके खिलाफ जा सकता है. सहकर्मियों (Co-workers) की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ आप खुद को अकेला महसूस करें. ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाना कठिन होगा, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में तनाव के बादल छाए रहेंगे. माता या जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर तीखी बहस हो सकती है. वेलेंटाइन डे पर लव लाइफ में विशेष सावधानी रखें; आपकी कोई पुरानी गोपनीय बात (Secret) उजागर होने से रिश्तों में दरार आ सकती है या ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आगामी परीक्षाओं को लेकर घबराहट बढ़ेगी. शिक्षकों या मेंटर्स से डांट सुनने को मिल सकती है. आज शांत रहकर केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें.

  • शुभ रंग: लाल (Red) - जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा.
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का विशेष उपाय: चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. चांदी के पात्र में पानी पीना लाभदायक रहेगा.

(FAQs)

1. आज का राहुकाल कब है और इसमें क्या न करें?
    आज सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करें.

2. अगर बिजनेस में विवाद हो जाए तो क्या करें?
     अष्टम चंद्रमा के कारण विवाद बढ़ सकता है. आज किसी भी बड़े फैसले को कल तक के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

3. क्या आज लंबी दूरी की यात्रा करना ठीक है?
    आज चंद्रमा 8वें भाव में है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं और यदि संभव हो तो पूर्व दिशा की यात्रा को आज के लिए टाल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Feb 2026 02:15 AM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
