Vrishabh Rashifal 14 February 2026 in Hindi: वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि है. आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए संभलकर चलने का है. चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता. आज ग्रहों की स्थिति मानसिक तनाव और कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाली रहेगी.

आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सुबह से ही सुस्ती महसूस होगी और किसी अज्ञात डर या बेचैनी के कारण मन अशांत रहेगा. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से ददियाल (दादा-दादी के परिवार) के किसी सदस्य से कहासुनी हो सकती है. आज अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सफलता की कुंजी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन कमजोर है. पेट में भारीपन, गैस या अपच की समस्या आपको परेशान कर सकती है. साथ ही, मानसिक तनाव के कारण दिनभर सिरदर्द की शिकायत रह सकती है. आज खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें. सुबह उठने में आलस्य महसूस होगा, लेकिन योग और ध्यान से आप स्थिति को कुछ हद तक सुधार सकते हैं.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth)

आर्थिक रूप से आज जोखिम लेने से बचें. किसी बहुत भरोसेमंद व्यक्ति की छोटी सी गलती आपके लिए बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. साझेदारी (Partnership) के व्यवसाय में पार्टनर के साथ गंभीर मतभेद हो सकते हैं, जो व्यापार के भविष्य पर सवाल खड़े कर सकते हैं. धन के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना पैसा फंस सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का माहौल आपके खिलाफ जा सकता है. सहकर्मियों (Co-workers) की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ आप खुद को अकेला महसूस करें. ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाना कठिन होगा, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में तनाव के बादल छाए रहेंगे. माता या जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर तीखी बहस हो सकती है. वेलेंटाइन डे पर लव लाइफ में विशेष सावधानी रखें; आपकी कोई पुरानी गोपनीय बात (Secret) उजागर होने से रिश्तों में दरार आ सकती है या ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आगामी परीक्षाओं को लेकर घबराहट बढ़ेगी. शिक्षकों या मेंटर्स से डांट सुनने को मिल सकती है. आज शांत रहकर केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें.

शुभ रंग: लाल (Red) - जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा.

लाल (Red) - जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा. शुभ अंक: 7

7 अशुभ अंक: 5

5 आज का विशेष उपाय: चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. चांदी के पात्र में पानी पीना लाभदायक रहेगा.

(FAQs)

1. आज का राहुकाल कब है और इसमें क्या न करें?

आज सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करें.

2. अगर बिजनेस में विवाद हो जाए तो क्या करें?

अष्टम चंद्रमा के कारण विवाद बढ़ सकता है. आज किसी भी बड़े फैसले को कल तक के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

3. क्या आज लंबी दूरी की यात्रा करना ठीक है?

आज चंद्रमा 8वें भाव में है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं और यदि संभव हो तो पूर्व दिशा की यात्रा को आज के लिए टाल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.