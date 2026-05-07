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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 7 May 2026: तुला राशि बुद्धिमानी से आपदा को अवसर में बदलेंगे आप, करियर में मिलेगा बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट

Aaj Ka Tula Rashifal 7 May 2026: तुला राशि बुद्धिमानी से आपदा को अवसर में बदलेंगे आप, करियर में मिलेगा बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट

Libra Horoscope: तुला राशिफल आज बिजनेस में स्मार्टनेस से होगा लाभ. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिलने के योग और पार्टनर की सेहत में सुधार होगा. जानें 7 मई 2026 का तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:25 AM (IST)
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  • बुद्धि कौशल से बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाएंगे.
  • बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिलने से कार्यक्षेत्र में उपलब्धि.
  • तकनीकी खेलों में छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा.
  • स्वास्थ्य में सुधार से प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखद.

Aaj ka Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए बौद्धिक चातुर्य और सफलता लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. तुला राशि वालों के लिए आज 'मालव्य योग' का प्रभाव विशेष रूप से फलदायी रहेगा, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी सूझबूझ काबिले तारीफ रहेगी. बाजार की अस्थिरता को आप अपनी स्मार्टनेस से 'आपदा में अवसर' की तरह इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देंगे. बैंक अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग अत्यंत सफल रहेगी, जिससे आपको कम ब्याज दरों पर ऋण मिलने की पूरी संभावना है. व्यापार विस्तार के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आपकी 'परफेक्शनिस्ट' छवि आज आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकती है. आपको एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी. जो लोग नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रह रहे हैं, उन्हें कंपनी की ओर से कोई लग्जरी सुविधा या आवास भत्ता (HRA) मिलने की खुशी मिल सकती है. सहकर्मियों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है. तकनीकी खेलों (e-sports या technical sports) में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार होगा. छोटे भाई-बहनों की गतिविधियों और उनकी संगति पर आज आपको नजर रखने की जरूरत है. बच्चों की कलात्मक रुचि को देखते हुए आप उन्हें किसी विशेष कोचिंग में दाखिला दिलाने का निर्णय ले सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव आएंगे. यदि आपका लव पार्टनर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था, तो आज शाम तक उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आप तनावमुक्त होंगे. परिवार में शांति बनी रहेगी. छोटे भाई के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें और उनके करियर में मार्गदर्शन दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. शारीरिक चुस्ती और मानसिक प्रसन्नता के कारण आप हर कार्य को उत्साह के साथ करेंगे. लव पार्टनर की सेहत में सुधार आपकी मानसिक चिंता को कम करेगा. रात के समय हल्का भोजन करें और नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला).
  • भाग्यशाली अंक: 8.
  • अशुभ अंक: 3.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और मंदिर में कुछ समय व्यतीत करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आज तुला राशि वालों के लिए बौद्धिक चातुर्य और सफलता का दिन है. मालव्य योग का प्रभाव सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

व्यापार और धन के मामले में आज क्या खास है?

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी सूझबूझ काबिले तारीफ रहेगी. बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग सफल रहेगी, जिससे ऋण मिलने की संभावना है.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या उन्नति संभव है?

कार्यक्षेत्र में आपकी 'परफेक्शनिस्ट' छवि बड़ी उपलब्धि दिला सकती है. आपको एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिल सकता है और सहकर्मियों के बीच मान-सम्मान बढ़ेगा.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है, खासकर तकनीकी खेलों में. छोटे भाई-बहनों की संगति पर नजर रखें.

प्रेम और परिवार के लिहाज से आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव आएंगे. लव पार्टनर के स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार में शांति बनी रहेगी.

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