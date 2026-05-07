Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बुद्धि कौशल से बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाएंगे.

बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिलने से कार्यक्षेत्र में उपलब्धि.

तकनीकी खेलों में छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा.

स्वास्थ्य में सुधार से प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखद.

Aaj ka Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए बौद्धिक चातुर्य और सफलता लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. तुला राशि वालों के लिए आज 'मालव्य योग' का प्रभाव विशेष रूप से फलदायी रहेगा, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी सूझबूझ काबिले तारीफ रहेगी. बाजार की अस्थिरता को आप अपनी स्मार्टनेस से 'आपदा में अवसर' की तरह इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देंगे. बैंक अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग अत्यंत सफल रहेगी, जिससे आपको कम ब्याज दरों पर ऋण मिलने की पूरी संभावना है. व्यापार विस्तार के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपकी 'परफेक्शनिस्ट' छवि आज आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकती है. आपको एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी. जो लोग नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रह रहे हैं, उन्हें कंपनी की ओर से कोई लग्जरी सुविधा या आवास भत्ता (HRA) मिलने की खुशी मिल सकती है. सहकर्मियों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है. तकनीकी खेलों (e-sports या technical sports) में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार होगा. छोटे भाई-बहनों की गतिविधियों और उनकी संगति पर आज आपको नजर रखने की जरूरत है. बच्चों की कलात्मक रुचि को देखते हुए आप उन्हें किसी विशेष कोचिंग में दाखिला दिलाने का निर्णय ले सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव आएंगे. यदि आपका लव पार्टनर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था, तो आज शाम तक उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आप तनावमुक्त होंगे. परिवार में शांति बनी रहेगी. छोटे भाई के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें और उनके करियर में मार्गदर्शन दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. शारीरिक चुस्ती और मानसिक प्रसन्नता के कारण आप हर कार्य को उत्साह के साथ करेंगे. लव पार्टनर की सेहत में सुधार आपकी मानसिक चिंता को कम करेगा. रात के समय हल्का भोजन करें और नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला).

भाग्यशाली अंक: 8.

अशुभ अंक: 3.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और मंदिर में कुछ समय व्यतीत करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.