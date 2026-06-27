Tula Rashifal 27 June 2026: आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए धन, मान-सम्मान और पारिवारिक सुखों में वृद्धि कराने वाला रहेगा. आज चन्द्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी वाणी में मधुरता और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार लेकर आएगा. आज का दिन सत्कर्म और पुण्य कर्म करने के लिए बेहद श्रेष्ठ है.

आप आज किसी बड़े कार्य की योजना बना रहे हैं, तो दिन को सफल बनाने के लिए आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त अवश्य नोट कर लें. आइए जानते हैं तुला राशि का आज का पूरा राशिफल.

आज का पंचांग (Panchang 27 June 2026)

तिथि: आज रात्रि 10.23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी.

नक्षत्र: आज रात्रि 10.11 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लगेगा.

योग: आज ग्रहों के संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और साध्य योग का विशेष लाभ मिलेगा.

चन्द्रमा: आज चन्द्रमा वृश्चिक राशि (2nd हाउस) में संचार करेंगे.

शुभ मुहूर्त: आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से दोपहर 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 02.30 से दोपहर 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 09.00 से सुबह 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें.

दिशाशूल: आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए सुखद और मंगलकारी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी पुरानी समस्याओं का अंत करने वाला साबित होगा. चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से आपके पैतृक बिजनेस (Ancestral Business) में काफी दिनों से चल रहा कोई बड़ा विवाद आज किसी वरिष्ठ सलाहकार की सूझबूझ और सलाह से पूरी तरह शांत हो सकता है. बाजार में आपकी बेहतरीन कस्टमर सर्विस को देखकर ग्राहक आपके बिजनेस की तरफ तेजी से अट्रैक्ट होंगे. सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपकी सर्विस से खुश होकर कस्टमर्स खुद ही आपके बिजनेस का माउथ-पब्लिसिटी के जरिए प्रचार-प्रसार करेंगे, जिससे आपकी सेल में भारी इजाफा होगा. आर्थिक मामलों में आज किया गया प्रयास सफल रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर दूसरों की मदद करने और अपनी साख मजबूत करने का है. आज आप अपने किसी को-वर्कर (सहकर्मी) के इंक्रीमेंट या सैलरी बढ़वाने में बहुत सहायक साबित हो सकते हैं, जिससे वह आपका गुणगान गाते नहीं थकेगा और ऑफिस में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. आज सुबह से ही आप काफी एक्टिव मोड में रहेंगे और सभी जरूरी ईमेल व मैसेजेस का जवाब देने में व्यस्त रहेंगे. दोपहर से पहले ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण बैठक (Meeting) हो सकती है, जिसमें आपकी राय को काफी तवज्जो दी जाएगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा और यादगार रहने वाला है. घर में प्यार, शांति और सामंजस्य का अद्भुत माहौल देखने को मिलेगा. परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे का सम्मान करेंगे. आज के दिन आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ कुछ बेहद रोमांटिक और सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके वैवाहिक रिश्तों में नयापन और मधुरता आएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में लगातार हार्ड वर्क करने वाले एंप्लॉयड पर्सन आज अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें. खुद को फिट रखने के लिए सुबह के समय योग, प्राणायाम और मेडिटेशन (ध्यान) का सहारा लें. इससे न सिर्फ आपकी शारीरिक सेहत बेहतर होगी, बल्कि आप मानसिक रूप से भी ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने काम को 100 प्रतिशत दे पाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता और मान-सम्मान लेकर आया है. यदि आज स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की वाद-विवाद प्रतियोगिता (Debate Competition) होने वाली है, तो उसमें आप विनर बनकर सामने आएंगे. आपकी इस बड़ी जीत से आप सभी के दिलों में छा जाएंगे और पूरे विद्यालय में सिर्फ आपके ही चर्चे होंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा रंग)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के प्रकोप से बचने और पुण्य कमाने के लिए गरीबों व जरूरतमंदों को अन्न या काले कपड़ों का दान करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं, इससे सभी बाधाएं दूर होंगी.

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