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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 20 March 2026: तुला राशि टीम वर्क से मिलेगी बड़ी उपलब्धि, पुश्तैनी संपत्ति मिलने की संभावना

Aaj Ka Tula Rashifal 20 March 2026: तुला राशि टीम वर्क से मिलेगी बड़ी उपलब्धि, पुश्तैनी संपत्ति मिलने की संभावना

Libra Horoscope 20 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Mar 2026 12:42 AM (IST)
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Tula Rashifal 20 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा 6वें भाव में होने से आपको मेहनत, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना होगा. दिन आपके लिए प्रगति का रास्ता खोल सकता है, लेकिन सही योजना और फोकस जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखें. अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान संतुलित रखें. सुबह ध्यान और योग करने से मन शांत रहेगा और एकाग्रता बढ़ेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. बदलते मौसम का फायदा आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है. खासकर फाइनेंस से जुड़े बिजनेसमैन को नए क्लाइंट मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि नया कर्ज लेने से पहले उसे चुकाने की योजना जरूर बनाएं. पारिवारिक विरासत से लाभ मिलने के भी योग हैं.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा. पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके व्यक्तित्व से विरोधी भी प्रभावित होंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सुखद माहौल रहेगा और किसी पारिवारिक संपत्ति या विरासत को लेकर सकारात्मक खबर मिल सकती है. रिश्तों में तालमेल बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स पढ़ाई में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे. प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी. आपकी लगन आपको आगे बढ़ाएगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: पिंक
लकी नंबर: 6
अनलकी नंबर: 1
उपाय: आज मां दुर्गा की पूजा करें और जरूरतमंदों को मीठा दान करें.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?
हां, खासकर नए क्लाइंट मिलने से मुनाफा बढ़ सकता है.

2. नौकरी में क्या अवसर मिलेंगे?
टीम के साथ काम करने और पेंडिंग कार्य पूरे करने का मौका मिलेगा.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Mar 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
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