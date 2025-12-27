Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Libra Career 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कई नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का वर्ष साबित हो सकता है. इस साल आप जीवन को खुलकर जीने का अवसर पाएंगे.

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सामाजिक जीवन भी सक्रिय रहेगा. शनि का छठे भाव में गोचर आपको संघर्षों से लड़ने की ताकत देगा, वहीं राहु का पंचम भाव में होना प्रेम, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़े मामलों में अनोखे अवसर पैदा करेगा. बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में भाग्य भाव और मध्य में दशम भाव में होने से आपके करियर और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां मिलेंगी.

ग्रहों की चाल और जीवन पर असर

शनि छठे भाव में रहकर आपकी दिनचर्या, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धी स्वभाव को मजबूत करेगा. यह स्थिति आपको अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत की राह पर आगे बढ़ाएगी. कानूनी मामलों या कोर्ट-कचहरी से जुड़े विषयों में सावधानी बरतनी होगी, लेकिन सही प्रयास से सफलता भी मिलेगी.



राहु पंचम भाव में शिक्षा, प्रेम और बच्चों से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है. साल के पहले भाग में रचनात्मकता और प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, जबकि नवंबर के बाद राहु चौथे भाव में आने से पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव संभव है. ऐसे समय में धैर्य और संवाद से हालात संभालने होंगे.



केतु का लाभ भाव में होना आपको इच्छाओं के प्रति संतुलन और संतोष का भाव देगा. सूर्य और बुध की स्थिति आपकी आय और खर्च दोनों पर असर डालेगी, इसलिए बजट और निवेश पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से 2026 तुला राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. शनि की स्थिति आपको मेहनत के दम पर पहचान दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सराहना मिलेगी और उनके काम को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है.

बृहस्पति का भाग्य भाव में होना 02 जून 2026 तक आपको नई नौकरी, ट्रांसफर या प्रमोशन के योग देगा. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है. जून से अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है और वरिष्ठों की सलाह मानना जरूरी होगा. 31 अक्टूबर के बाद फिर से स्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह साल विस्तार और लाभ का है. विशेष रूप से रियल एस्टेट, भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. नए प्रोजेक्ट शुरू करने या निवेश करने के लिए यह वर्ष अनुकूल साबित हो सकता है.

ज्योतिष उपाय:

डॉ. अनीष व्यास के अनुसार प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें. गाय की सेवा करें और कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें. मां लक्ष्मी, मां दुर्गा और मां संतोषी की पूजा करें. शुक्रवार को इत्र लगाएं और जेब में सफेद रुमाल रखें. मां लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाना भी शुभ रहेगा.

FAQs

Q1. क्या 2026 में तुला राशि वालों को करियर में तरक्की मिलेगी?

हां, शनि और बृहस्पति के अनुकूल योग से प्रमोशन, नई नौकरी और ट्रांसफर के मजबूत संकेत हैं.

Q2. क्या प्रेम और पारिवारिक जीवन में कोई चुनौती रहेगी?

साल के अंत में राहु के कारण कुछ तनाव संभव है, लेकिन धैर्य से रिश्ते मजबूत बने रहेंगे.

Q3. कौन-सा उपाय तुला राशि के लिए सबसे शुभ रहेगा?

मां लक्ष्मी की पूजा, श्री सूक्त पाठ और शुक्रवार को सफेद रुमाल रखना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.