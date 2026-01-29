Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 30 January 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि 30 जनवरी 2026 का दिन भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक सोच की मांग कर रहा है. कई राशियों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को क्रोध, जल्दबाजी और अनावश्यक विवाद से बचने की सलाह दी जाती है.

आज निर्णय लेते समय धैर्य रखना और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना अधिक लाभकारी रहेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ जातकों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं साथ ही आज शादीशुदा जातकों को अपने जीवनसाथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा. इतना ही नहीं आज आपकी अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है. इतना ही नहीं आज संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिल सकता है, वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ेगा. सेहत का ध्यान रखें और लंबी यात्रा पर निकलने से बचें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोग आज किसी नए काम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं. तो जल्दबाजी न करें, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करने के बाद ही कोई निर्णय करें.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं. सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा. साथ ही व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. विवाह के योग बनेगे. आपकी अपनों से भेंट होगी. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचें साथ ही मानसिक संतुलन बनाएं रखें. साथ ही आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी. दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी. साथ ही स्वास्थ्य के मामले में समय काफी अच्छा रहने वाला है. वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें. वरना आपको चोट लग सकती है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी. साथ ही आज आपकी सक्रियता बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोग आज काफी आक्रामक रहने वाले हैं. साथ ही आज आपके इरादे बहुत ही स्पष्ट रहेंगे. जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. साथ ही आज आपको मनोबल भी बहुत मजबूत होगा. यदि आपका धन कही रुका हुआ है तो आपको आपने रुका धन मिल सकता है. समाज में सम्मान मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को आज कार्यस्थाल पर काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. परिवार में मतभेद उभरेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.