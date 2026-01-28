हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Rashifal 29 January 2026: करियर में उछाल, विदेशी व्यापार में लाभ, सेहत का रखें ध्यान!

Singh Rashifal 29 January 2026: करियर में उछाल, विदेशी व्यापार में लाभ, सेहत का रखें ध्यान!

Leo Horoscope 29 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Jan 2026 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दसवें भाव में स्थित हैं, इसलिए कर्म, जिम्मेदारी और सामाजिक छवि पर फोकस रखना जरूरी होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों पर चलना आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है. दिन प्रगति का है, लेकिन अनुशासन के साथ.

हेल्थ राशिफल:
कोई सामान्य बीमारी या मौसमी परेशानी आपको परेशान कर सकती है. दवा समय पर लें और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा पालन करें. लापरवाही करने से समस्या लंबी खिंच सकती है.

बिजनेस राशिफल:
ऐन्द्र योग के प्रभाव से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में विदेशी संपर्कों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, जिससे कारोबार में गति आएगी. पार्टनरशिप बिजनेस में अन्य व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी और ग्रोथ के संकेत मिलेंगे.

जॉब व करियर राशिफल:
बैंकिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रमोशन या अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. वर्कप्लेस पर सीनियर के आदेशों की अनदेखी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें और निर्देशों का पालन करें.

फाइनेंस राशिफल:
आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. फिलहाल आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन दिखावे या गैर-जरूरी खर्च से बचना जरूरी होगा.

लव व फैमिली राशिफल:
वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सुख बना रहेगा. आपकी मीठी और समझदारी भरी बातें जीवनसाथी को खुश कर सकती हैं. न्यू जनरेशन को अपने माता-पिता की भलाई और मान-सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, गलत संगत से दूरी रखें.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने तय किए गए मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे. मेहनत के कारण मंजिल आसान होती नजर आएगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को करियर में लाभ मिल सकता है?
हाँ, खासकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं.

Q2. बिजनेस में तेजी के संकेत क्यों हैं?
विदेशी संपर्कों और साझेदारी में सुधार के कारण कारोबार आगे बढ़ सकता है.

Q3. सेहत को लेकर क्या सावधानी जरूरी है?
दवा समय पर लें और छोटी बीमारी को नजरअंदाज न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Jan 2026 07:20 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
