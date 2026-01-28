Singh Rashifal 29 January 2026: करियर में उछाल, विदेशी व्यापार में लाभ, सेहत का रखें ध्यान!
Leo Horoscope 29 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Singh Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दसवें भाव में स्थित हैं, इसलिए कर्म, जिम्मेदारी और सामाजिक छवि पर फोकस रखना जरूरी होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों पर चलना आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है. दिन प्रगति का है, लेकिन अनुशासन के साथ.
हेल्थ राशिफल:
कोई सामान्य बीमारी या मौसमी परेशानी आपको परेशान कर सकती है. दवा समय पर लें और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा पालन करें. लापरवाही करने से समस्या लंबी खिंच सकती है.
बिजनेस राशिफल:
ऐन्द्र योग के प्रभाव से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में विदेशी संपर्कों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, जिससे कारोबार में गति आएगी. पार्टनरशिप बिजनेस में अन्य व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी और ग्रोथ के संकेत मिलेंगे.
जॉब व करियर राशिफल:
बैंकिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रमोशन या अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. वर्कप्लेस पर सीनियर के आदेशों की अनदेखी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें और निर्देशों का पालन करें.
फाइनेंस राशिफल:
आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. फिलहाल आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन दिखावे या गैर-जरूरी खर्च से बचना जरूरी होगा.
लव व फैमिली राशिफल:
वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सुख बना रहेगा. आपकी मीठी और समझदारी भरी बातें जीवनसाथी को खुश कर सकती हैं. न्यू जनरेशन को अपने माता-पिता की भलाई और मान-सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, गलत संगत से दूरी रखें.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने तय किए गए मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे. मेहनत के कारण मंजिल आसान होती नजर आएगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा.
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें.
FAQs
Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को करियर में लाभ मिल सकता है?
हाँ, खासकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं.
Q2. बिजनेस में तेजी के संकेत क्यों हैं?
विदेशी संपर्कों और साझेदारी में सुधार के कारण कारोबार आगे बढ़ सकता है.
Q3. सेहत को लेकर क्या सावधानी जरूरी है?
दवा समय पर लें और छोटी बीमारी को नजरअंदाज न करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL