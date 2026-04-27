Aaj ka Singh Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. चन्द्रमा आज आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके विवेक और उत्साह (Enthusiasm) में जबरदस्त वृद्धि होगी. हालांकि चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन ध्रुव और सुनफा योग आपको मानसिक दृढ़ता प्रदान करेंगे. आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "विकास" का है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी भरोसे और तालमेल के कारण आज आपकी फर्म की नेट वर्थ (Net Worth) में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. जो बिजनेसमैन पिछले कुछ समय से कच्चे माल (Raw Material) की कमी से जूझ रहे थे, उनकी समस्या का समाधान आज किसी नए सप्लायर के माध्यम से हो जाएगा. व्यापारिक विस्तार के लिए दिन उत्तम है, बस वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह पढ़ लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यक्षमता अपने उच्चतम और प्रभावशाली स्तर पर होगी. ऑफिस में कोई भी आपके कार्यों में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर पाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने हाल ही में जो नई स्किल्स सीखी हैं, उनका लाभ आज आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा. इससे आप अपनी जॉब प्रोफाइल को और अधिक विस्तार दे पाएंगे, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू और भविष्य में सैलरी में बड़ा जंप आने के प्रबल योग बन रहे हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आज का दिन "प्रेशर मैनेजमेंट" का है. परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों, आपका अडिग स्वभाव आपको हार मानने से रोकेगा. आप कॉम्पिटिशन के दौरान होने वाले मानसिक दबाव को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल कर पाएंगे. ध्रुव योग की उपस्थिति आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे कठिन विषयों को हल करना आसान होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

प्रेम संबंधों में आज स्थिरता आएगी. आप और आपके पार्टनर किसी साझा रचनात्मक कार्य या हॉबी (जैसे पेंटिंग, कुकिंग या म्यूजिक) को समय देंगे, जिससे आपसी जुड़ाव और अधिक गहरा होगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा. चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर का सहयोग आपको संतुलित रखेगा. सामाजिक स्तर पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

सेहत के मामले में आज सितारे बुलंद हैं. दिनभर की शारीरिक और मानसिक मेहनत के बावजूद, आज आप रात को बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे. आपकी जीवनी शक्ति (Vitality) आज बढ़ी हुई रहेगी. हालांकि, ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए आंखों और सिरदर्द का थोड़ा ध्यान रखें. योग और ध्यान आपको आंतरिक शांति प्रदान करेंगे.

भाग्यशाली रंग: चारकोल ब्लैक (शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक)

चारकोल ब्लैक (शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काला कंबल या तिल दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज बिजनेस पार्टनर के साथ नई डील करना सही है?

हाँ, आज आपसी विश्वास नेट वर्थ बढ़ाने वाला साबित होगा. बस राहुकाल (07:30 - 09:00) का ध्यान रखें.

2. सैलरी में जंप पाने के लिए आज क्या प्रयास करें?

अपनी नई स्किल्स और वर्क आउटपुट को मैनेजमेंट के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करें. आपकी मार्केट वैल्यू आज बढ़ी हुई है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलकारी रहेगा.

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