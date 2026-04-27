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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 27 April 2026: सिंह राशि मोहिनी एकादशी पर बढ़ेगी नेट वर्थ और नई स्किल्स से करियर में आएगा बड़ा जंप

Aaj ka Singh Rashifal 27 April 2026: सिंह राशि मोहिनी एकादशी पर बढ़ेगी नेट वर्थ और नई स्किल्स से करियर में आएगा बड़ा जंप

Leo Horoscope 27 April 2026: सिंह राशि नेट वर्थ में इजाफा होगा और सप्लायर की समस्या सुलझेगी. लव लाइफ में स्थिरता आएगी. कठिन प्रेशर को स्मार्टली हैंडल करेंगे और सेहत शानदार रहेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. चन्द्रमा आज आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके विवेक और उत्साह (Enthusiasm) में जबरदस्त वृद्धि होगी. हालांकि चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन ध्रुव और सुनफा योग आपको मानसिक दृढ़ता प्रदान करेंगे. आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "विकास" का है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी भरोसे और तालमेल के कारण आज आपकी फर्म की नेट वर्थ (Net Worth) में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. जो बिजनेसमैन पिछले कुछ समय से कच्चे माल (Raw Material) की कमी से जूझ रहे थे, उनकी समस्या का समाधान आज किसी नए सप्लायर के माध्यम से हो जाएगा. व्यापारिक विस्तार के लिए दिन उत्तम है, बस वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह पढ़ लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यक्षमता अपने उच्चतम और प्रभावशाली स्तर पर होगी. ऑफिस में कोई भी आपके कार्यों में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर पाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने हाल ही में जो नई स्किल्स सीखी हैं, उनका लाभ आज आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा. इससे आप अपनी जॉब प्रोफाइल को और अधिक विस्तार दे पाएंगे, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू और भविष्य में सैलरी में बड़ा जंप आने के प्रबल योग बन रहे हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आज का दिन "प्रेशर मैनेजमेंट" का है. परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों, आपका अडिग स्वभाव आपको हार मानने से रोकेगा. आप कॉम्पिटिशन के दौरान होने वाले मानसिक दबाव को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल कर पाएंगे. ध्रुव योग की उपस्थिति आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे कठिन विषयों को हल करना आसान होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

प्रेम संबंधों में आज स्थिरता आएगी. आप और आपके पार्टनर किसी साझा रचनात्मक कार्य या हॉबी (जैसे पेंटिंग, कुकिंग या म्यूजिक) को समय देंगे, जिससे आपसी जुड़ाव और अधिक गहरा होगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा. चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर का सहयोग आपको संतुलित रखेगा. सामाजिक स्तर पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे बुलंद हैं. दिनभर की शारीरिक और मानसिक मेहनत के बावजूद, आज आप रात को बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे. आपकी जीवनी शक्ति (Vitality) आज बढ़ी हुई रहेगी. हालांकि, ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए आंखों और सिरदर्द का थोड़ा ध्यान रखें. योग और ध्यान आपको आंतरिक शांति प्रदान करेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: चारकोल ब्लैक (शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काला कंबल या तिल दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज बिजनेस पार्टनर के साथ नई डील करना सही है?
   हाँ, आज आपसी विश्वास नेट वर्थ बढ़ाने वाला साबित होगा. बस राहुकाल (07:30 - 09:00) का ध्यान रखें.

2. सैलरी में जंप पाने के लिए आज क्या प्रयास करें?
    अपनी नई स्किल्स और वर्क आउटपुट को मैनेजमेंट के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करें. आपकी मार्केट वैल्यू आज बढ़ी हुई है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?
     पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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