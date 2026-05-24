Aaj ka Singh Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी प्रतिष्ठा और लाभ को शिखर पर ले जाने वाला है. प्रथम भाव का चंद्रमा और हर्षण योग आपके व्यापार को नई गति प्रदान करेंगे. लोकल बिजनेसमैन को आज मार्केट में केवल अपने नाम और ब्रांड की बदौलत बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर्स हासिल होंगे, जिससे दिनभर आपकी व्यावसायिक व्यस्तता और भारी मुनाफे की स्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही, विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े बिजनेसमैन के लिए आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने का है; बाजार की विषम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपकी गजब की चतुराई और रणनीतिक कौशल से आपका प्रॉडक्ट (माल) मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे रखेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान रहने वाला है. वर्कप्लेस पर आज केवल ख्याली पुलाव पकाने या सोचने की बजाय अपने वास्तविक काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; आपकी मेहनत से स्थितियां धीरे-धीरे पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी. जो लोग अपने घर-परिवार से दूर किसी दूसरे शहर या राज्य में रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें आज आंतरिक रूप से महसूस होगा कि उनकी पुरानी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही है और करियर को एक सही दिशा मिल रही है. हालांकि, प्रथम भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए दिन का कुछ हिस्सा मानसिक उलझन और भ्रम प्रदान करने वाला भी हो सकता है; धैर्य से काम लें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन मानसिक स्थिरता बनाए रखने का है. पढ़ाई के दबाव और ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए स्टूडेंट्स आज अपने मन को पूरी तरह शांत रखें. मन शांत रहने से आपके शरीर को भी पर्याप्त आराम मिलेगा और एकाग्रता बढ़ने से आपका पुनः स्टडी (पढ़ाई) में मन बहुत अच्छे से लगने लगेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन थोड़ा मिश्रित प्रभाव लेकर आया है. इस संडे (रविवार) पर किसी बाहरी या अन्य तीसरे व्यक्ति के अनावश्यक दखल की वजह से आपकी लव लाइफ में अचानक थोड़ा तनाव या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पार्टनर के मामलों में किसी तीसरे की बात पर भरोसा न करें और सावधान रहें. राहत की बात यह है कि आपकी फैमिली लाइफ (पारिवारिक जीवन) बहुत बेहतर रहेगी; परिवार के सदस्यों का आपसी सामंजस्य और प्रेम आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. पिछले कुछ लंबे समय से लगातार चल रही किसी पुरानी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत से आज आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी. आपकी आंतरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज अपनी ही राशि में बन रहे चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को दूर करने और मानसिक शांति के लिए रविवार के दिन तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल चंदन मिलाएं, फिर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अर्घ्य दें.

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