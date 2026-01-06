Mithun Rashifal 6 January 2026 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सक्रियता, संवाद और योजनाओं से जुड़ा रहेगा. चन्द्रमा के तीसरे भाव में गोचर करने से साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी.

हालांकि इस दौरान आपको अपने आसपास के लोगों, विशेषकर छोटी बहन या करीबी रिश्तेदारों की संगत पर नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी किसी आदत या निर्णय का असर आप पर भी पड़ सकता है. कल आप अपने मन की बात खुलकर कहने की स्थिति में रहेंगे और संवाद के माध्यम से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत दे रहा है. यदि आप बिजनेस में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति या एक्सपर्ट की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिना प्लानिंग के निवेश से नुकसान हो सकता है. अगर आप अपने कारोबार में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो 14 जनवरी के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा.

बिजनेस के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसमें खर्च अधिक रहेगा, लेकिन भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का है. ऑफिस के कार्यों को पुराने तरीके से करने के बजाय नए और स्मार्ट तरीकों से पूरा करने का प्रयास करें. इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और सीनियर्स की नजर में आपकी छवि बेहतर बनेगी.

वर्कप्लेस पर यदि आप प्रायोरिटी के अनुसार काम करेंगे, तो न केवल आपके लिए बल्कि आपके संस्थान के लिए भी स्थिति अनुकूल रहेगी. ऑफिस से जुड़ी छोटी-मोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल

कल प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर आप अपने दिल में दबी बातों को खुलकर साझा कर पाएंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

लव लाइफ में रोमांस और रोमांच बना रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. प्रतियोगी या बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है. न्यू जनरेशन को सलाह है कि जिस खेल या क्षेत्र में उनकी अधिक रुचि है, उसी में नियमित अभ्यास करें. इसी क्षेत्र से आपको यश, कीर्ति और पहचान मिलने के योग बन रहे हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से कल का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जॉइंट पेन या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और हल्की एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

FAQs

Q1: क्या कल बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?

A1: हां, लेकिन केवल अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही निवेश करें.

Q2: क्या नौकरी में बदलाव या यात्रा के योग हैं?

A2: जी हां, ऑफिस से जुड़ी छोटी यात्रा के संकेत हैं.

Q3: छात्रों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा?

A3: विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.