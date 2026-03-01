हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन राशिफल 1 मार्च 2026: धन, परिवार और करियर में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्यफल क्या कहता है?

मिथुन राशिफल 1 मार्च 2026: धन, परिवार और करियर में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्यफल क्या कहता है?

Gemini Horoscope 1 March 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो धन, वाणी, पारिवारिक संसाधन और पैतृक संपत्ति से जुड़ा होता है. इसका सीधा संकेत है कि आज आपका फोकस वित्तीय स्थिरता और पारिवारिक मामलों पर रहेगा.

यदि लंबे समय से पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े किसी मुद्दे में अड़चन चल रही थी, तो अब समाधान की दिशा बन सकती है. लेकिन याद रखें मौका मिलने का मतलब यह नहीं कि लापरवाही की जाए. हर दस्तावेज़ और हर बातचीत को गंभीरता से लें.

Gemini March Horoscope 2026: मिथुन मार्च मासिक राशिफल, एक गलती से कमाई से अच्छा अवसर छूट सकता हैं, ऐसे बचें

परिवार और संपत्ति राशिफल:

पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं. यह समय समझदारी से निर्णय लेने का है, भावनात्मक होकर नहीं. अगर आप रिश्तों को प्राथमिकता देंगे तो विवाद टल सकते हैं. परिवार में संवाद बेहतर रहेगा. दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

नौकरी राशिफल:

सर्वार्थसिद्धि और शोभन योग का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और जो प्रयास आप लंबे समय से कर रहे थे, उनमें सफलता के संकेत हैं. कामकाज समय पर पूरे होंगे और काम में मन भी लगेगा. अधिकारियों से चल रहे मतभेद सुलझ सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं लगातार प्रदर्शन ही स्थिर सफलता देता है.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. यदि आपने कैश फ्लो, मार्केटिंग या निवेश की नई रणनीति बनाई है, तो उसका असर दिखना शुरू हो सकता है.

बिजनेसमैन को कोर्ट संबंधित मामलों के लिए संडे के दिन वकील से मीटिंग करनी पड़ सकती है. यह मीटिंग फायदेमंद साबित हो सकती है, बशर्ते आप तैयारी के साथ जाएं. आधी जानकारी लेकर कानूनी लड़ाई नहीं जीती जाती.

युवा और करियर राशिफल:

प्रयासरत युवाओं को करियर से संबंधित किसी बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है. इससे मानसिक राहत मिलेगी. लेकिन यह अंत नहीं, शुरुआत है. अब जो दिशा मिले, उसमें अनुशासन के साथ आगे बढ़ें.

स्टूडेंट्स और क्रिएटिव फील्ड:

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा. पढ़ाई में फोकस भटक सकता है या किसी प्रोजेक्ट में तकनीकी समस्या आ सकती है. यह समय बहाने बनाने का नहीं है. जितनी जल्दी समस्या पहचानेंगे, उतनी जल्दी समाधान मिलेगा.

प्रेम राशिफल:

लव लाइफ में संभलकर रहने की जरूरत है. आपकी वाणी या व्यवहार गलत समझा जा सकता है. अनावश्यक बहस से बचें.

धन राशिफल:

धन संबंधित मामलों में स्थिरता रहेगी. निवेश सोच-समझकर करें.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर नियंत्रण रखें.

लक्की कलर: सिल्वर
लक्की नंबर: 5
अनलक्की नंबर: 1

FAQs

प्रश्न 1: क्या पैतृक संपत्ति का मामला सुलझेगा?
हाँ, सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं, लेकिन दस्तावेज़ी प्रक्रिया पर ध्यान दें.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में प्रमोशन संभव है?
योग अनुकूल हैं, पर परिणाम आपके निरंतर प्रयास पर निर्भर करेंगे.

प्रश्न 3: छात्रों के लिए क्या सलाह है?
जटिलताओं से घबराएं नहीं, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर हल करें.

उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और कार्यों में सफलता की प्रार्थना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
मिथुन राशिफल 1 मार्च 2026: धन, परिवार और करियर में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्यफल क्या कहता है?
मिथुन राशिफल 1 मार्च 2026: धन, परिवार और करियर में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्यफल क्या कहता है?
राशिफल
वृषभ राशिफल 1 मार्च 2026: आज किस्मत से ज्यादा मेहनत देगी साथ! जानें क्या करें, क्या न करें?
वृषभ राशिफल 1 मार्च 2026: आज किस्मत से ज्यादा मेहनत देगी साथ! जानें क्या करें, क्या न करें?
राशिफल
मेष राशिफल 1 मार्च 2026: पारिवारिक कलह, व्यापार में हानि, और तनाव से कैसे बचें?
मेष राशिफल 1 मार्च 2026: पारिवारिक कलह, व्यापार में हानि, और तनाव से कैसे बचें?
राशिफल
Cancer March Horoscope 2026: कर्क मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में मिलेगा धोखा या आगे बनेगी बात
कर्क मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में मिलेगा धोखा या आगे बनेगी बात
Advertisement

वीडियोज

Mayank Agarwal : 'नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की चांदी' । Ideas Of India Summit
Ganga Sambhaji Kadam : गंगा संभाजी कदम की कहानी रुला देगी ! । Ideas Of India Summit
Pankaj Tripathi : बोले पंकज त्रिपाठी...अब मैं घमंडी बनूंगा । Ideas Of India Summit
A.S. Dulat And Asad Durrani : कैसे सुलझेगी भारत-पाक की लड़ाई ? । Ideas Of India Summit
Siddhant Chaturvedi : बलियाब्वॉय सिद्धांत का शानदार इंटरव्यू । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: ईरान ने बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें ये क्या है और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?
ईरान ने बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें ये क्या है और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?
दिल्ली NCR
JNU में पुलिस-छात्रों में टकराव, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च में भिड़ंत के बाद 14 गिरफ्तार; AISA ने लगाए गंभीर आरोप
JNU में पुलिस-छात्रों में टकराव, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च में भिड़ंत के बाद 14 गिरफ्तार; AISA ने लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
बॉलीवुड
'मेरे पास 1200 करोड़ का काम है', राजपाल यादव बोले 'बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे भी भेजे'
'मेरे पास 1200 करोड़ का काम है', राजपाल यादव बोले 'बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे भी भेजे'
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
यूटिलिटी
रोड एक्सीडेंट घायलों की मदद करेंगे, तो सरकार देगी 25000 रुपये, जान लें स्कीम
रोड एक्सीडेंट घायलों की मदद करेंगे, तो सरकार देगी 25000 रुपये, जान लें स्कीम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget