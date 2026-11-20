Aaj Ka Mesh Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, कानूनी अड़चन, अस्पताल, विदेश व सतर्कता स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा और शनि के विष दोष के चलते काम में अपरिपक्वता या जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है; इसलिए आज हर कदम पूरी परिपक्वता और सावधानी से उठाएं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, टैक्स अलर्ट और खर्चों पर नियंत्रण (Business Legal Notice & Expense Alert)

पैसे की तंगी और टैक्स चोरी को लेकर लीगल नोटिस का अलर्ट: बिजनेस में पैसे की तंगी से आज आपका मन परेशान रह सकता है; तुरंत हिसाब-किताब देखें कि आपका पैसा कहां फंसा है और उसे निकालने का प्रयास करें. ग्रह गोचर विपरीत होने से टैक्स चोरी (Tax Evasion) या किसी अनियमितता को लेकर आपको लीगल नोटिस (Legal Notice) मिल सकता है.

दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, खर्चों की लंबी लिस्ट पर लगाम लगाएं: चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से बिजनेसमैन किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों (Legal Documents) को बेहद ध्यान से पढ़ें. आज खर्चों की लिस्ट भी काफी लंबी हो सकती है; ध्यान रखें कि कहीं इस लंबी लिस्ट के चक्कर में आपके जरूरी काम पैसों के अभाव में न लटक जाएं.

2. करियर, वर्कलोड और सामाजिक छवि (Career Workload & Vigilance)

ऑफिशियल वर्कलोड और धांधली का अलर्ट: वर्कप्लेस पर ऑफिशियल वर्कलोड अधिक रहेगा, लेकिन इसको लेकर मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें. कार्यस्थल पर पैसों को लेकर की गई किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी आज पकड़ी जा सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें.

बारीकी से करें छोटे काम, सामाजिक छवि का रखें ध्यान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज छोटे-छोटे कामों को भी पूरी बारीकी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको मंजिल से दूर कर सकता है. इसके अलावा, आपकी एक छोटी सी गलती सामाजिक रूप से आपकी छवि खराब कर सकती है.

3. स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन व छात्र-कलाकार (Health, Spouse Worry & Students)

तबीयत खराब होने से जीवनसाथी रहेंगे परेशान: आज आपकी तबीयत या सेहत खराब होने के कारण आपके जीवनसाथी (Life Partner) काफी चिंतित और परेशान रह सकते हैं; अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें.

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को परिणाम के लिए करना होगा संघर्ष: विद्यार्थी वर्ग, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) को आज अपने-अपने फील्ड में बेहतर परिणाम लाने के प्रयासों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी; निराश न हों और अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से पैरों में दर्द, अनिद्रा, मानसिक अवसाद या मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है. संतुलित और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और द्वादश भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कानूनी अड़चनें व आर्थिक तंगी दूर होगी, कार्यक्षेत्र की बाधाएं शांत होंगी और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी.

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