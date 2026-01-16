हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 17 January 2026: मेष राशि का झुकाव अध्यात्म की ओर, प्रॉपर्टी और करियर में बड़े फैसलों का दिन

Aries Horoscope 17 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Mesh Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है और चन्द्रमा आपके नवम भाव में विराजमान हैं, जिससे भाग्य, धर्म और आध्यात्म से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. आज का दिन आत्मविश्लेषण और भविष्य की योजनाओं के लिए अनुकूल है.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है. वर्कस्पेस पर यदि कोई समस्या चल रही थी तो उसका समाधान निकल सकता है. मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों को अपने नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर आपके काम को आसान बनाएगा. मल्टी टैलेंटेड लोग किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. बिजनेस एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से भविष्य की प्लानिंग आसान होगी, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें. लोग आपके इमोशन का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए हर डील सोच-समझकर करें. कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार बन सकता है, जो आगे चलकर लाभ देगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. निवेश से जुड़े फैसले लंबी अवधि को ध्यान में रखकर लें. खर्च पर नियंत्रण रखें और सेविंग को प्राथमिकता दें.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है. मेडिटेशन और आध्यात्मिक गतिविधियां आपको मानसिक शांति देंगी. नींद और खानपान का विशेष ध्यान रखें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा हो सकती है. सिंगल लोग जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मेहनत का है. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को फोकस बनाए रखना चाहिए.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग ब्लू रहेगा. भाग्यशाली अंक 7 है, जबकि 4 से दूरी बनाए रखें.
उपाय: शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज निवेश करना सही रहेगा
उत्तर: लंबी अवधि के लिए निवेश शुभ रहेगा, जल्दबाजी न करें.

प्रश्न 2 नौकरी बदलने का विचार करें या नहीं
उत्तर: अभी प्लानिंग करें, निर्णय लेने में थोड़ा समय लें.

प्रश्न 3 मानसिक शांति के लिए क्या करें
उत्तर: ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियां लाभकारी रहेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
