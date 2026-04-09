हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 9 April 2026: मीन राशि लव लाइफ में सुधार और समाज में सम्मान मिलने के योग

Aaj ka Meen Rashifal 9 April 2026: मीन राशि लव लाइफ में सुधार और समाज में सम्मान मिलने के योग

Meen Rashifal 9 April 2026: आज मीन राशि वालों को करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और मेहनत का पूरा फल मिलने से सम्मान और प्रगति होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Apr 2026 01:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मीन राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: करियर में बड़ी सफलता, बिजनेस में विस्तार और प्रेम जीवन में मधुरता के साथ आर्थिक मजबूती के प्रबल योग. आज चन्द्रमा दशम भाव में होने से करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. आपके कार्यों की सराहना होगी और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. दिन आपके लिए उपलब्धियों और पहचान दिलाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा. घुटनों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी. आप खुद को शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यापार राशिफल
बिजनेस में विस्तार के योग बन रहे हैं. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे काम आसान होगा. नए पार्टनर के आने से फंडिंग की समस्या दूर होगी. इन्वेस्टर्स से फंड रिलीज होने की खबर मिल सकती है. सही समय पर टेक्नोलॉजी का उपयोग आपके स्टार्टअप को नई पहचान देगा.

नौकरी और करियर राशिफल
करियर में उन्नति के संकेत हैं. आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण टीम समय से पहले टारगेट पूरा करेगी. ऑफिस पॉलिटिक्स आपके प्रभाव के सामने कमजोर पड़ेगी. मैनेजमेंट आपकी दूरदर्शिता और काम की सराहना करेगा. क्लाइंट्स से बोनस या इंसेंटिव मिलने के योग हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में रोमांस की वापसी होगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे.

आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेशकों से फंड मिलने और बिजनेस विस्तार के कारण आय में वृद्धि होगी. नए अवसर आर्थिक स्थिरता प्रदान करेंगे और भविष्य के लिए योजनाएं सफल होंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा. इंटर्नशिप के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. पढ़ाई में अनुशासन बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं का डर कम होगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 7
लक्की रंग: येलो
अनलक्की नंबर: 3

उपाय
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, करियर में उन्नति और पहचान मिलने के मजबूत योग हैं.

Q2. बिजनेस में क्या लाभ होगा?
बिजनेस में विस्तार और फंडिंग मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता और रोमांस बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 01:56 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 को करियर कैसा रहेगा?

9 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के करियर में बड़ी सफलता और उन्नति के योग हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता उभरेगी और कार्यों की सराहना होगी.

9 अप्रैल 2026 को मीन राशि के जातकों का व्यापार कैसा रहेगा?

बिजनेस में विस्तार के योग बन रहे हैं. नए पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी का उपयोग आपके व्यवसाय को नई पहचान देगा.

मीन राशि के लोगों के लिए 9 अप्रैल 2026 का प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन में रोमांस की वापसी होगी. अविवाहितों के लिए विवाह के योग हैं.

9 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेशकों से फंड मिलने और बिजनेस विस्तार से आय में वृद्धि के प्रबल योग हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 9 April 2026: मीन राशि लव लाइफ में सुधार और समाज में सम्मान मिलने के योग
मीन राशि लव लाइफ में सुधार और समाज में सम्मान मिलने के योग
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 9 April 2026: कुंभ राशि बिजनेस में मुनाफा, नौकरी में पहचान और लव लाइफ में खुशियां आने के संकेत
कुंभ राशि बिजनेस में मुनाफा, नौकरी में पहचान और लव लाइफ में खुशियां आने के संकेत
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 9 April 2026: मकर राशि बिजनेस में बाधाएं, करियर में चुनौतियां और रिश्तों में तनाव, सावधानी जरूरी
मकर राशि बिजनेस में बाधाएं, करियर में चुनौतियां और रिश्तों में तनाव, सावधानी जरूरी
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 9 April 2026: धनु राशि करियर में ग्रोथ, बिजनेस में बड़े ब्रांड्स से जुड़ने का मौका
धनु राशि करियर में ग्रोथ, बिजनेस में बड़े ब्रांड्स से जुड़ने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धार्मिक परंपराओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, केंद्र ने कहा - 'SC के कुछ फैसलों से डॉ. अंबेडकर भी हैरान हो जाते'
धार्मिक परंपराओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, केंद्र ने कहा - 'SC के कुछ फैसलों से डॉ. अंबेडकर भी हैरान हो जाते'
बिहार
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
आईपीएल 2026
1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
बॉलीवुड
Salman Khan Video: सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे जेडी वेंस? ट्रंप ने ईरान के मसले पर क्या कहा
US Iran War LIVE: सीजफायर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे जेडी वेंस? ट्रंप ने ईरान के मसले पर क्या कहा
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
एग्रीकल्चर
लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई
लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget