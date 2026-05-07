Aaj ka Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए प्रगति और न्याय लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देते हैं. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों से बनने वाले साध्य और बुधादित्य योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन विवादों को सुलझाने और नई शुरुआत करने का है. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े पुराने व्यापारिक मतभेद आज आपसी बातचीत से हल हो जाएंगे, जिससे बिजनेस में स्थिरता आएगी. यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पूर्व दिशा में बिजनेस सेट करना आपके लिए 'सोने पर सुहागा' साबित होगा. बरसों से अटका हुआ कोई प्रॉपर्टी का मामला आज आपसी सहमति से सुलझ सकता है, जिसमें आपको उम्मीद से ज्यादा हिस्सा मिलने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तर्कशक्ति और ईमानदारी का बोलबाला रहेगा. आप अपनी सूझबूझ से ऑफिस की जटिल राजनीति का पर्दाफाश करेंगे और सच का साथ देकर सबके चहेते बन जाएंगे. विदेशी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते समय आपकी रचनात्मकता आपको एक अलग पहचान दिलाएगी. जॉब प्रोफाइल में किसी भी तरह का बदलाव आपके लिए भविष्य में बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. उच्च अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को निखारने का है. आपकी लिखावट और प्रेजेंटेशन स्किल्स की शिक्षकों द्वारा विशेष सराहना की जाएगी, जो आपके ग्रेड्स सुधारने में बहुत मददगार साबित होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. हालांकि, युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है; लव लाइफ में अत्यधिक उलझना आपके सुनहरे भविष्य के लिए घातक हो सकता है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का माहौल रहेगा. बड़े-बुजुर्गों के हस्तक्षेप से संपत्ति के विवाद समाप्त होंगे, जिससे रिश्तों में फिर से मिठास आएगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. युवाओं को सलाह है कि भावनाओं में बहकर अपने करियर के लक्ष्यों से समझौता न करें. घर में किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है जो मन को सुकून देगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक स्पष्टता के कारण आप कठिन निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे. पुराने किसी तनाव से मुक्ति मिलेगी. अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित आहार को शामिल रखें. चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास और शारीरिक तेज को बढ़ाएगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला).

भाग्यशाली अंक: 1.

अशुभ अंक: 6.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और चने की दाल का दान करें.

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