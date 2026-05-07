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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 7 May 2026: मीन राशि करियर में आएगा बड़ा और सकारात्मक बदलाव, वर्षों से अटका प्रॉपर्टी का मामला सुलझने

Aaj Ka Meen Rashifal 7 May 2026: मीन राशि करियर में आएगा बड़ा और सकारात्मक बदलाव, वर्षों से अटका प्रॉपर्टी का मामला सुलझने

Pisces Horoscope: 7 मई 2026 का मीन राशिफल, आज जॉब प्रोफाइल में बदलाव से लाभ होगा और प्रॉपर्टी के विवाद सुलझेंगे. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए प्रगति और न्याय लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देते हैं. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों से बनने वाले साध्य और बुधादित्य योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन विवादों को सुलझाने और नई शुरुआत करने का है. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े पुराने व्यापारिक मतभेद आज आपसी बातचीत से हल हो जाएंगे, जिससे बिजनेस में स्थिरता आएगी. यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पूर्व दिशा में बिजनेस सेट करना आपके लिए 'सोने पर सुहागा' साबित होगा. बरसों से अटका हुआ कोई प्रॉपर्टी का मामला आज आपसी सहमति से सुलझ सकता है, जिसमें आपको उम्मीद से ज्यादा हिस्सा मिलने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी तर्कशक्ति और ईमानदारी का बोलबाला रहेगा. आप अपनी सूझबूझ से ऑफिस की जटिल राजनीति का पर्दाफाश करेंगे और सच का साथ देकर सबके चहेते बन जाएंगे. विदेशी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते समय आपकी रचनात्मकता आपको एक अलग पहचान दिलाएगी. जॉब प्रोफाइल में किसी भी तरह का बदलाव आपके लिए भविष्य में बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. उच्च अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को निखारने का है. आपकी लिखावट और प्रेजेंटेशन स्किल्स की शिक्षकों द्वारा विशेष सराहना की जाएगी, जो आपके ग्रेड्स सुधारने में बहुत मददगार साबित होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. हालांकि, युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है; लव लाइफ में अत्यधिक उलझना आपके सुनहरे भविष्य के लिए घातक हो सकता है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का माहौल रहेगा. बड़े-बुजुर्गों के हस्तक्षेप से संपत्ति के विवाद समाप्त होंगे, जिससे रिश्तों में फिर से मिठास आएगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. युवाओं को सलाह है कि भावनाओं में बहकर अपने करियर के लक्ष्यों से समझौता न करें. घर में किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है जो मन को सुकून देगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक स्पष्टता के कारण आप कठिन निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे. पुराने किसी तनाव से मुक्ति मिलेगी. अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित आहार को शामिल रखें. चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास और शारीरिक तेज को बढ़ाएगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला).
भाग्यशाली अंक: 1.
अशुभ अंक: 6.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और चने की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:50 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति और न्याय लेकर आया है. चंद्रमा 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देते हैं.

व्यापार और धन के मामले में मीन राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन विवादों को सुलझाने और नई शुरुआत करने का है. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े पुराने मतभेद आपसी बातचीत से हल हो जाएंगे, जिससे बिजनेस में स्थिरता आएगी.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मीन राशि वालों को आज किन अवसरों का लाभ मिलेगा?

कार्यक्षेत्र में आपकी तर्कशक्ति और ईमानदारी का बोलबाला रहेगा. आप अपनी सूझबूझ से ऑफिस की राजनीति का पर्दाफाश करेंगे और विदेशी प्रोजेक्ट्स में अपनी रचनात्मकता से पहचान बनाएंगे.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को निखारने का है. लिखावट और प्रेजेंटेशन स्किल्स की सराहना होगी, जिससे ग्रेड्स सुधरेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

प्रेम और परिवार के मामले में मीन राशि वालों के लिए आज क्या सलाह है?

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा, संपत्ति के विवादों का समाधान होगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. युवाओं को भावनाओं में बहकर करियर के लक्ष्यों से समझौता न करने की सलाह है.

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Source: IOCL

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