Aaj ka Makar Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए काफी संभलकर चलने वाला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक है, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पंचांग के अनुसार, आज भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव रहेगा, लेकिन चन्द्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे.

चौथा चन्द्रमा सुखों में कमी और पारिवारिक चिंताओं का संकेत देता है. विशेष रूप से शनिवार को ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि आज आपको अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आर्थिक दबाव वाला हो सकता है. बिजनेस में पुरानी पड़ी मशीनों के अचानक खराब होने से उनके रखरखाव पर बड़ा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल डगमगा जाएगा. आज बुजुर्गों की सलाह आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा. यदि लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यावसायिक तनाव को घर न ले जाएं, वरना रिश्ता और काम दोनों प्रभावित होंगे. आज पश्चिम दिशा की बिजनेस यात्रा कष्टकारी हो सकती है और सौदे रद्द होने की आशंका है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है. आपके खिलाफ कोई गुप्त साजिश रची जा सकती है, जिससे आपकी कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाने का प्रयास करेगा. को-वर्कर्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ या पासवर्ड बिल्कुल साझा न करें, वरना डेटा लीक होने का खतरा बना रहेगा. अपनी विशेषज्ञता और काम पर भरोसा रखें और दूसरों की राजनीति का हिस्सा न बनें.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज रीढ़ की हड्डी (Spine) का विशेष ध्यान रखें. ज्यादा देर तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से दर्द की समस्या उभर सकती है, इसलिए काम के बीच में स्ट्रेचिंग करते रहें. इसके अलावा, घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे भागदौड़ बनी रहेगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी उथल-पुथल रह सकती है. ससुराल पक्ष से किसी पुराने आर्थिक लेनदेन या उधारी को लेकर तीखी बहस हो सकती है, जिससे रिश्तों में खटास आने की संभावना है. शांति और धैर्य से बातचीत कर मामले को सुलझाएं. जीवनसाथी के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि आज गलतफहमियां रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन रुकावटों भरा हो सकता है. वीजा रिजेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन में तकनीकी देरी के कारण आपकी प्लानिंग प्रभावित हो सकती है. आज किसी भी नए आवेदन के लिए दिन शुभ नहीं है, इसलिए पुराने दस्तावेजों को दुरुस्त करने पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

FAQs

1. आज मकर राशि वालों को वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना चाहिए?

आज मशीनों के अचानक रखरखाव पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं और इमरजेंसी फंड का उपयोग सोच-समझकर करें.

2. ऑफिस में साजिशों से कैसे बचें?

अपना काम समय पर पूरा करें और उसकी रिपोर्ट लिखित में रखें. सहकर्मियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और अपनी लॉग-इन डिटेल्स गोपनीय रखें.

3. रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए क्या करें?

काम के दौरान 'एर्गोनोमिक' कुर्सी का उपयोग करें और हर 45 मिनट में खड़े होकर हल्की स्ट्रेचिंग करें. भारी वजन उठाने से आज पूरी तरह परहेज करें.

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