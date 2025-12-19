हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): आर्थिक लाभ के साथ मानसिक उतार-चढ़ाव के संकेत

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): आर्थिक लाभ के साथ मानसिक उतार-चढ़ाव के संकेत

Libra weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 19 Dec 2025 11:26 PM (IST)
Tula Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से बेहतर संकेत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत में आय के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का फल मिलने की उम्मीद रहेगी. हालांकि, सप्ताह के मध्य में कुछ परिस्थितियां आपको निराश कर सकती हैं. मेहनत के बावजूद परिणाम उम्मीद के अनुसार न मिलने से मन थोड़ा विचलित रह सकता है.

गुरुवार की शाम के बाद हालात धीरे-धीरे सुधरने लगेंगे और मित्रों का सहयोग आपके लिए संजीवनी का काम करेगा.

बिज़नेस 

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने संपर्कों से फायदा होगा.

हालांकि, सप्ताह के मध्य में आर्थिक लेन-देन करते समय सावधानी जरूरी है. किसी से उधार या निवेश को लेकर निराशा मिल सकती है. गुरुवार के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और दोस्तों या नेटवर्क के माध्यम से नए अवसर सामने आ सकते हैं. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कौशल की सराहना होगी. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. लेकिन सप्ताह के मध्य में काम का दबाव बढ़ने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

किसी सहयोगी से अपेक्षित मदद न मिलने पर मन खिन्न हो सकता है. गुरुवार की शाम से परिस्थितियां अनुकूल होंगी और टीमवर्क के जरिए आप अपने कार्य पूरे करने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में रिश्तों में मधुरता रहेगी और पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे. लेकिन मध्य सप्ताह में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है.

बिना वजह शक या अपेक्षाएं रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती हैं. शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करने की जरूरत होगी. परिवार में किसी सदस्य से भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा रहेगा. करियर को लेकर नए विचार आएंगे और कुछ सकारात्मक योजनाएं बनेंगी. हालांकि, सप्ताह के मध्य में आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है.

विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन दोस्तों की मदद से स्थिति संभल जाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुवार के बाद बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं.

हेल्थ 

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी. हालांकि मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग की वजह से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. सप्ताह के मध्य में ऊर्जा की कमी रह सकती है.

खान-पान में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें. सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप खुद को ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे. हल्की वॉक और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फायदेमंद रहेंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  •  साप्ताहिक  उपाय

गुरुवार के दिन अपने घर या कार्यस्थल की सफाई और अनावश्यक सामान का त्याग करें. इसके साथ किसी करीबी मित्र या जरूरतमंद व्यक्ति की व्यवहारिक मदद करें. यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और रुके हुए कार्यों में गति लाने में सहायक रहेगा.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह तुला राशि की आय बढ़ेगी?
A1. हां, सप्ताह की शुरुआत में आय में सुधार और लाभ के योग बनते हैं.

Q2. सप्ताह के मध्य में निराशा क्यों महसूस हो सकती है?
A2. प्रयासों के अनुसार परिणाम न मिलने और अपेक्षित मदद न मिलने से मन उदास हो सकता है.

Q3. बिज़नेस के लिए कौन सा समय बेहतर रहेगा?
A3. गुरुवार की शाम के बाद का समय बिज़नेस के लिए अधिक अनुकूल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 19 Dec 2025 11:26 PM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tula Rasifal
Embed widget