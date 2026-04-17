Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुंभ राशि के लिए आज का दिन आर्थिक उन्नति और साहसदायक है।

व्यापार में नैतिक कार्यप्रणाली प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, पार्टनरशिप में वित्तीय निर्णय लाभप्रद।

नौकरी में सैलरी की बात सकारात्मक होगी, इंटरव्यू में सफलता के योग।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, ससुराल पक्ष से सम्मान और छात्रों को सफलता।

विष दोष के कारण दोपहर तक बेचैनी, शाम को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए साहस और आर्थिक उन्नति लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन इसके बाद चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का शुभ संयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख बढ़ाने वाला है. बिजनेस में आपकी नैतिक और धार्मिक कार्यप्रणाली आपको समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगी. लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय आज आपकी संपत्ति (Wealth) को बढ़ाने वाला साबित होगा. एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है; क्वालिटी चेक में आसानी से क्लियरेंस मिल जाएगी और विदेशी ग्राहकों का भरोसा आप पर और बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शुभ है. सैलरी को लेकर लंबे समय से चल रही बातचीत आज सकारात्मक मोड़ लेगी, जिससे आपको एक संतोषजनक पैकेज मिल सकता है. यदि आप आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच निकलें. घर से निकलने से पहले केसर का दूध पिएं या जीभ पर केसर रखें; यह सफलता के द्वार खोलेगा. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपके नियंत्रण में रहेगा. विष दोष के कारण दोपहर तक थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन शाम तक आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. लिवर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए रात के भोजन में हरी सब्जियों का अधिक प्रयोग करें; यह आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा. खुद को हाइड्रेटेड रखें और नियमित व्यायाम करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे. ससुराल पक्ष से आज आपको विशेष सम्मान मिल सकता है और किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने में उनकी भूमिका सराहनीय रहेगी. हालांकि, तीसरे भाव का चन्द्रमा दोस्तों के साथ किसी छोटी बात पर नोक-झोंक करा सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन 'स्मार्ट वर्क' का है. आपकी शॉर्ट-कट ट्रिक्स आज बहुत काम आएंगी, जिससे आप समय की बचत कर पाएंगे और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. शिक्षकों और मेंटर्स का मार्गदर्शन आपकी सफलता की राह आसान करेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय

केसर का तिलक लगाएं या केसर का सेवन कर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निकलें.

FAQs

1. आज कुंभ राशि वालों को इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या करना चाहिए?

आज शुभ चौघड़िया (08:15-10:15 या 01:15-02:15) का ध्यान रखें और केसर का प्रयोग करके निकलें. इससे आत्मविश्वास और वाणी में प्रभाव बढ़ेगा.

2. फाइनेंशियल डिसीजन के लिए आज का दिन कैसा है?

आज अपने जीवनसाथी की सलाह जरूर लें. पार्टनर के साथ मिलकर किया गया निवेश भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है.

3. दोस्तों के साथ विवाद से कैसे बचें?

दोपहर 12:02 तक विष दोष के प्रभाव के कारण छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं. इस समय संयम बरतें और अनावश्यक बहस से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.