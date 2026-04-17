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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 17 April 2026: कुंभ राशि केसर के उपाय से चमकेगी किस्मत, एक्सपोर्ट बिजनेस में विदेशी ग्राहकों का बढ़ेगा भरोसा

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 April 2026: कुंभ राशि केसर के उपाय से चमकेगी किस्मत, एक्सपोर्ट बिजनेस में विदेशी ग्राहकों का बढ़ेगा भरोसा

Aquarius Horoscope 17 April 2026: कुंभ राशि वालों को पार्टनर की सलाह से धन लाभ होगा. सैलरी में बढ़ोतरी के योग हैं. केसर का प्रयोग इंटरव्यू में सफलता दिलाएगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:50 AM (IST)
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  • कुंभ राशि के लिए आज का दिन आर्थिक उन्नति और साहसदायक है।
  • व्यापार में नैतिक कार्यप्रणाली प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, पार्टनरशिप में वित्तीय निर्णय लाभप्रद।
  • नौकरी में सैलरी की बात सकारात्मक होगी, इंटरव्यू में सफलता के योग।
  • पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, ससुराल पक्ष से सम्मान और छात्रों को सफलता।
  • विष दोष के कारण दोपहर तक बेचैनी, शाम को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए साहस और आर्थिक उन्नति लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन इसके बाद चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का शुभ संयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख बढ़ाने वाला है. बिजनेस में आपकी नैतिक और धार्मिक कार्यप्रणाली आपको समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगी. लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय आज आपकी संपत्ति (Wealth) को बढ़ाने वाला साबित होगा. एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है; क्वालिटी चेक में आसानी से क्लियरेंस मिल जाएगी और विदेशी ग्राहकों का भरोसा आप पर और बढ़ेगा.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शुभ है. सैलरी को लेकर लंबे समय से चल रही बातचीत आज सकारात्मक मोड़ लेगी, जिससे आपको एक संतोषजनक पैकेज मिल सकता है. यदि आप आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच निकलें. घर से निकलने से पहले केसर का दूध पिएं या जीभ पर केसर रखें; यह सफलता के द्वार खोलेगा. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपके नियंत्रण में रहेगा. विष दोष के कारण दोपहर तक थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन शाम तक आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. लिवर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए रात के भोजन में हरी सब्जियों का अधिक प्रयोग करें; यह आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा. खुद को हाइड्रेटेड रखें और नियमित व्यायाम करें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे. ससुराल पक्ष से आज आपको विशेष सम्मान मिल सकता है और किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने में उनकी भूमिका सराहनीय रहेगी. हालांकि, तीसरे भाव का चन्द्रमा दोस्तों के साथ किसी छोटी बात पर नोक-झोंक करा सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन 'स्मार्ट वर्क' का है. आपकी शॉर्ट-कट ट्रिक्स आज बहुत काम आएंगी, जिससे आप समय की बचत कर पाएंगे और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. शिक्षकों और मेंटर्स का मार्गदर्शन आपकी सफलता की राह आसान करेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
 भाग्यशाली अंक: 9
 अशुभ अंक: 7

 आज का विशेष उपाय
 केसर का तिलक लगाएं या केसर का सेवन कर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निकलें.

FAQs

1. आज कुंभ राशि वालों को इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या करना चाहिए?
आज शुभ चौघड़िया (08:15-10:15 या 01:15-02:15) का ध्यान रखें और केसर का प्रयोग करके निकलें. इससे आत्मविश्वास और वाणी में प्रभाव बढ़ेगा.

2. फाइनेंशियल डिसीजन के लिए आज का दिन कैसा है?
आज अपने जीवनसाथी की सलाह जरूर लें. पार्टनर के साथ मिलकर किया गया निवेश भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है.

3. दोस्तों के साथ विवाद से कैसे बचें?
दोपहर 12:02 तक विष दोष के प्रभाव के कारण छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं. इस समय संयम बरतें और अनावश्यक बहस से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि वालों को इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या करना चाहिए?

शुभ चौघड़िया (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) का ध्यान रखें और केसर का तिलक लगाकर या सेवन करके निकलें. यह आपके आत्मविश्वास और वाणी में प्रभाव बढ़ाएगा.

वित्तीय निर्णयों के लिए आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा है?

आज अपने जीवनसाथी की सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा. पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय आपकी संपत्ति बढ़ाने में सहायक होगा.

कुंभ राशि के जातक दोस्तों के साथ किसी भी छोटी-मोटी कहासुनी से कैसे बचें?

दोपहर 12:02 बजे तक विष दोष के प्रभाव के कारण छोटी बातों पर अनबन हो सकती है. इस दौरान संयम बरतें और अनावश्यक बहस से बचें.

आज कुंभ राशि वालों के करियर और नौकरी के लिहाज से दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन शुभ है. वेतन को लेकर चल रही बातचीत सकारात्मक मोड़ ले सकती है और प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे.

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