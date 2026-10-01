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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी

आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी

आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 02:20 AM (IST)
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Kark Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सिद्धि योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई-बहन, वरिष्ठ परिजन, इच्छापूर्ति व नेटवर्क स्थान) में संचरण करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको परिवार या समाज में अपने से बड़ों और वरिष्ठजनों से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए दोपहर बाद अनुकूलता, नई मशीनरी के नियोजन और दिनचर्या संतुलित रखने का रहेगा.

इक्विपमेंट परचेज श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि बिजनेसमैन अपने काम के विस्तार के लिए किसी नए इक्विपमेंट, मशीनरी या तकनीकी उपकरण खरीदने का मन बना रहे हैं, तो उसकी वास्तविक खरीदारी श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

दोपहर बाद अनुकूल होंगी स्थितियां: व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य गति से यथावत चलती रहेंगी. दिन की शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ और आपाधापी जरूर रहेगी, किंतु दोपहर बाद परिस्थितियां स्वतः आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

न्यू बिजनेसमैन रखें सेहत का ध्यान: नए कारोबारियों को अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान महसूस हो सकती है; ऐसे में अपनी दिनचर्या और खानपान को व्यवस्थित व पौष्टिक बनाकर रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कागजी कार्यों में अत्यधिक सतर्कता, व्यक्तित्व विकास और अतिरिक्त मेहनत से लक्ष्य पाने का रहेगा.

पेपर वर्क में विशेष सावधानी: नौकरी में डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स और पेपर संबंधी आधिकारिक कार्यों को बहुत अधिक ध्यानपूर्वक और बारीकी से करें; आपकी एक छोटी सी चूक या अनदेखी आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी या विभागीय जवाबदेही का कारण बन सकती है.

व्यक्तित्व निखार में सफलता: एंप्लॉयड पर्सन अपने व्यक्तित्व, संवाद शैली और कार्य व्यवहार को निखारने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, आज उसमें आपको अवश्य और उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी.

एक्स्ट्रा मेहनत से पॉजिटिव रिजल्ट: कुछ नौकरीपेशा जातकों को तय समय सीमा के भीतर अपने प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स पूरे करने के लिए सामान्य से अधिक अतिरिक्त मेहनत (Extra Effort) करनी पड़ सकती है; हालांकि अंतिम परिणाम पूरी तरह आपके पक्ष और पॉजिटिव रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण दांपत्य मधुरता और बड़ों का आशीर्वाद लेकर आया है.

पति-पत्नी के मधुर संबंध: वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच आपसी प्रेम और समझदारी में प्रगाढ़ता आएगी.

खुशनुमा पारिवारिक माहौल: पूरे परिवार का वातावरण आनंदमय, शांत और खुशनुमा रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों से मिली अच्छी खबर से सभी के चेहरे खिले रहेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आपसी संवाद से समस्याओं को सुलझाने का है. छात्र अपने फील्ड या प्रोजेक्ट में आ रही किसी भी समस्या को पहले आपस में बातचीत करके ही सुलझाने की कोशिश करें; यदि बात न बने या समस्या ज्यादा जटिल हो, तो तुरंत अपने पेरेंट्स या टीचर्स से उचित सलाह (Advise) लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, एकादश भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे. हालांकि, अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या के चलते शाम को बदन दर्द, पैरों में भारीपन या थकान रह सकती है. खान-पान का समय निश्चित रखें, पर्याप्त पानी पिएं और खुद को समय पर आराम दें.

शुभ रंग: क्रीम 

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 11वें चंद्रमा से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, बड़ों से शुभ समाचार मिलेगा, दोपहर बाद बिजनेस में गति आएगी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 01 Oct 2026 02:20 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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