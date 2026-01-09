Kark Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित है, जिससे आपके साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. आप अपने मन की बात खुलकर कह पाएंगे और नए कार्यों को शुरू करने का उत्साह भी रहेगा. आज का दिन मेहनत और पहल से आगे बढ़ने का है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्किन से जुड़ी कुछ समस्या, जैसे एलर्जी, खुजली या ड्राईनेस परेशान कर सकती है. ज्यादा तैलीय या जंक फूड से बचें और पानी की मात्रा बढ़ाएं. योग और हल्की एक्सरसाइज से शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में सफलता पाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग और मार्केट सर्वे करते नजर आएंगे. नए ट्रेंड और कस्टमर की जरूरतों को समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन किसी भी नई योजना को 14 जनवरी के बाद ही जमीन पर उतारना बेहतर रहेगा. धैर्य और रणनीति ही आपको बड़ा लाभ दिलाएगी.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोग ऑफिस में नई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे. आपकी मेहनत और ईमानदारी सीनियर्स की नजर में आएगी, जिससे आपको भविष्य में प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है. वर्कप्लेस पर स्टाफ और सहयोगी आपका साथ देंगे, जिससे काम आसान हो जाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा. न्यू जनरेशन अपनी मेहनत से पैसा कमाने में सफल होगी और उससे जरूरी कार्य समय पर पूरे कर पाएगी. हालांकि बड़े निवेश से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. घर में हंसी-खुशी और मेल-मिलाप का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ भी अच्छा तालमेल बनेगा, जिससे रिश्तों में गर्माहट आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स को आज माता-पिता और मेंटोर का पूरा सहयोग मिलेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और आप किसी कठिन विषय को भी आसानी से समझ पाएंगे. मार्गदर्शन मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ रंग – व्हाइट

शुभ अंक – 2

अशुभ अंक – 5

उपाय: आज चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें और “ॐ सोमाय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सुख बढ़ेगा.

(FAQs)

1. क्या आज बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

नई योजना बनाना अच्छा है, लेकिन शुरुआत 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

2. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?

स्किन केयर और संतुलित खान-पान पर ध्यान दें.

3. क्या आज करियर में फायदा होगा?

हां, नई जिम्मेदारी और मेहनत से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.