Cancer Rashifal 10 January 2026: सावधान कर्क राशि! करियर में बड़ा मौका, पर एक चूक बना सकती है मुश्किल

Cancer Rashifal 10 January 2026: सावधान कर्क राशि! करियर में बड़ा मौका, पर एक चूक बना सकती है मुश्किल

Cancer Horoscope 10 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 04:20 PM (IST)


Kark Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित है, जिससे आपके साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. आप अपने मन की बात खुलकर कह पाएंगे और नए कार्यों को शुरू करने का उत्साह भी रहेगा. आज का दिन मेहनत और पहल से आगे बढ़ने का है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्किन से जुड़ी कुछ समस्या, जैसे एलर्जी, खुजली या ड्राईनेस परेशान कर सकती है. ज्यादा तैलीय या जंक फूड से बचें और पानी की मात्रा बढ़ाएं. योग और हल्की एक्सरसाइज से शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में सफलता पाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग और मार्केट सर्वे करते नजर आएंगे. नए ट्रेंड और कस्टमर की जरूरतों को समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन किसी भी नई योजना को 14 जनवरी के बाद ही जमीन पर उतारना बेहतर रहेगा. धैर्य और रणनीति ही आपको बड़ा लाभ दिलाएगी.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोग ऑफिस में नई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे. आपकी मेहनत और ईमानदारी सीनियर्स की नजर में आएगी, जिससे आपको भविष्य में प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है. वर्कप्लेस पर स्टाफ और सहयोगी आपका साथ देंगे, जिससे काम आसान हो जाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा. न्यू जनरेशन अपनी मेहनत से पैसा कमाने में सफल होगी और उससे जरूरी कार्य समय पर पूरे कर पाएगी. हालांकि बड़े निवेश से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. घर में हंसी-खुशी और मेल-मिलाप का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ भी अच्छा तालमेल बनेगा, जिससे रिश्तों में गर्माहट आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स को आज माता-पिता और मेंटोर का पूरा सहयोग मिलेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और आप किसी कठिन विषय को भी आसानी से समझ पाएंगे. मार्गदर्शन मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ रंग – व्हाइट
शुभ अंक – 2
अशुभ अंक – 5
उपाय: आज चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें और “ॐ सोमाय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सुख बढ़ेगा.

 (FAQs)

1. क्या आज बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
नई योजना बनाना अच्छा है, लेकिन शुरुआत 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

2. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
स्किन केयर और संतुलित खान-पान पर ध्यान दें.

3. क्या आज करियर में फायदा होगा?
हां, नई जिम्मेदारी और मेहनत से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.

Published at : 09 Jan 2026 04:20 PM (IST)

Horoscope Today Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026

Embed widget