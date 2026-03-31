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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 31 March 2026: कन्या राशि लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, सही प्लानिंग से आज मिल सकता है बड़ा फायदा

Aaj ka Kanya Rashifal 31 March 2026: कन्या राशि लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, सही प्लानिंग से आज मिल सकता है बड़ा फायदा

Virgo Horoscope 31 March 2026: कन्या राशि वालों को आज करियर में दबाव, बिजनेस में बाधाएं और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जानें कैसे सतर्कता और समझदारी से नुकसान से बचें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Mar 2026 02:25 AM (IST)
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Virgo Horoscope 31 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए सतर्कता और धैर्य का दिन, करियर, बिजनेस और रिश्तों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, जानिए कैसे समझदारी से संभालें आज की परिस्थितियां.

आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित है, जिससे खर्च, मानसिक तनाव और छिपे हुए विरोधियों का प्रभाव बढ़ सकता है. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण भ्रम, असुरक्षा और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है. आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में नई वर्क पॉलिसी लागू होने से आपकी पदोन्नति रुक सकती है, जिससे मन में असुरक्षा बनी रहेगी. काम का दबाव इतना अधिक रहेगा कि आपको लंच ब्रेक तक नहीं मिल पाएगा. डेडलाइन का प्रेशर मानसिक थकान बढ़ा सकता है. विदेश में काम कर रहे लोगों को स्थानीय नियमों की अनदेखी के कारण कानूनी नोटिस मिलने की संभावना है, इसलिए नियमों का पालन अवश्य करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. आपके बिजनेस मॉडल की कमजोरियों का फायदा उठाकर कॉम्पिटिटर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. आपकी पुरानी गलतियों को उछालकर आपकी ब्रांड वैल्यू गिराने का प्रयास किया जा सकता है. सरकार के नए एक्सपोर्ट-इंपोर्ट नियमों के कारण आपका माल बंदरगाह पर अटक सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान और पेनल्टी का डर बना रहेगा. पार्टनर के साथ पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए आज कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. एसिडिटी, अनिद्रा और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल आपकी सेहत को और बिगाड़ सकता है. समय पर भोजन करें, हल्का और सुपाच्य आहार लें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें. ध्यान और प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. रात्रि 09:33 तक चन्द्रमा-केतु के प्रभाव से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. अविवाहित लोगों के लिए दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, जबकि विवाहित लोगों के बीच पुरानी बातों को लेकर विवाद हो सकता है. आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, तभी रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा और सोशल मीडिया पर समय ज्यादा बर्बाद हो सकता है. इससे आपकी सीखने की गति धीमी हो सकती है. आपको अनुशासन में रहकर पढ़ाई पर फोकस करना होगा. छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने से लाभ मिलेगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 8
लकी रंग: गोल्डन
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र या भोजन का दान करें, इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों के करियर में परेशानी आ सकती है?
हाँ, काम का दबाव और नई पॉलिसी के कारण करियर में तनाव बढ़ सकता है.

Q2. क्या आज बिजनेस में नुकसान होने की संभावना है?
हाँ, कॉम्पिटिटर और नई नीतियों के कारण नुकसान की संभावना बन रही है, इसलिए सतर्क रहें.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा, इसलिए अनुशासन और फोकस बनाए रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Mar 2026 02:25 AM (IST)
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