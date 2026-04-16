Aaj ka Kanya Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों और खुशियों की नई सौगात लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत अमावस्या तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ 'विष दोष' बनाएंगे, जिसके निवारण के लिए संयम आवश्यक है. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) सर्वोत्तम है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नए कार्य टालें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है. बिजनेस में लंबे समय से आ रही कानूनी बाधाएं और लाइसेंसिंग से जुड़े मामले आज सुलझ जाएंगे. आयातित कच्चे माल की लागत में कमी आने से आपके मुनाफे में वृद्धि होगी. मार्केट में शॉर्ट-टर्म निवेश से भी अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं. यदि आप नए आउटलेट्स खोलने की योजना बना रहे हैं, तो ब्रांड की बढ़ती साख को देखते हुए यह सही समय है. कर्मचारियों का बोनस बढ़ाने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आपके प्रोडक्शन और ग्रोथ पर दिखेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में आज आप अपनी तकनीकी दक्षता का लोहा मनवाएंगे. विशेष रूप से एआई (AI) और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आज का दिन विशेष सफलता वाला है. आपका इनोवेटिव माइंडसेट कंपनी के लिए एक बड़ी संपत्ति (Asset) साबित होगा. ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से सरकारी प्रोजेक्ट्स में आपके योगदान की सराहना होगी और आपको किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला है. खिलाड़ियों के लिए अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने का श्रेष्ठ समय है. शिक्षा के प्रचार-प्रसार में लगे लोगों को बड़े उद्योगपतियों का साथ मिलेगा, जिससे समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स को पर्याप्त फंड प्राप्त होगा. समाज में आपकी छवि एक 'नायक' के रूप में उभरेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज कन्या राशि वालों को बड़ी राहत मिल सकती है. विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए आज की मेडिकल रिपोर्ट बहुत उत्साहजनक रहने की उम्मीद है. आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. चन्द्रमा के 7वें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. पिता के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे और उनका मार्गदर्शन आपके करियर में काम आएगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के सुखद संयोग बन रहे हैं. राजनीति से जुड़े लोगों की वाकपटुता आज विरोधियों को भी प्रभावित करेगी.

आज का विशेष उपाय

कन्या राशि के जातक आज भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

FAQs

1. क्या आज कन्या राशि वालों को नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?

हाँ, शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय नए आउटलेट्स या व्यापारिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा लाभदायक है?

आज दक्षिण दिशा की ओर की गई यात्रा आपके लिए शुभ और सफलतादायक सिद्ध होगी.

3. क्या आज निवेश से लाभ होने की संभावना है?

जी हाँ, शॉर्ट-टर्म निवेश और शेयर बाजार से जुड़े कार्यों में आज अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं.

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