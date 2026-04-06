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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 6 April 2026: धनु राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, सेहत और खर्चों पर रखें नियंत्रण

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 April 2026: धनु राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, सेहत और खर्चों पर रखें नियंत्रण

Sagittarius Horoscope 6 April 2026: आज धनु राशि के लिए करियर में उन्नति, बिजनेस में लाभ और नए अवसरों का दिन है, जहां आपकी मेहनत और समझदारी आपको सफलता और पहचान दिलाएगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:30 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 6 April 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में स्थित हैं, जिससे खर्चों में वृद्धि और कार्यों में रुकावट की स्थिति बन सकती है. नए संपर्कों या योजनाओं में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है. आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. जल्दबाजी या लापरवाही से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज धूल और एलर्जी के कारण आंखों में जलन या सांस लेने में परेशानी हो सकती है. बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. जिन लोगों को एलर्जी या अस्थमा की समस्या रहती है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस करने वाले लोगों को आज कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रह गोचर अनुकूल न होने से स्टॉक क्लियरेंस में परेशानी आ सकती है. मार्केटिंग बजट में कटौती करने से ब्रांड की पहचान पर असर पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. आईटी और नेटवर्किंग से जुड़े कारोबार में सर्वर डाउन होने की स्थिति व्यापारिक लेनदेन में बाधा डाल सकती है. आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतना जरूरी रहेगा और बड़े फैसले टालना ही बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बॉस का कड़ा रवैया आपको दबाव में डाल सकता है, जिससे काम करना कठिन लग सकता है. टारगेट आधारित नौकरी करने वालों को अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी किसी पुरानी गलती को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
आज परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग और समझदारी बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ बातचीत से मन का तनाव कम हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक राहत मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
कोडिंग या डिजाइनिंग सीखने वाले छात्रों को आज लॉजिक समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए शांत वातावरण में अध्ययन करना जरूरी रहेगा. धैर्य और लगातार अभ्यास से आप कठिन विषयों को समझने में सफल हो सकते हैं. आज किसी भी विषय को जल्दी-जल्दी सीखने की बजाय धीरे-धीरे समझने की कोशिश करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय (Lucky Number, Color & Upay)
भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1

उपाय:
आज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 21 बार जप करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs 

Q1. क्या धनु राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती हैं?
हाँ, आज कार्यस्थल पर दबाव और पुराने मामलों को लेकर स्पष्टीकरण देने की स्थिति बन सकती है.

Q2. धनु राशि वालों के स्वास्थ्य पर आज क्या प्रभाव पड़ सकता है?
आज एलर्जी, आंखों में जलन या सांस संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.

Q3. क्या धनु राशि के छात्रों को आज पढ़ाई में कठिनाई आ सकती है?
हाँ, आज लॉजिक समझने में परेशानी आ सकती है, लेकिन लगातार अभ्यास से सुधार संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 03:44 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
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