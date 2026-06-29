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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 29 June 2026: टीम वर्क से वर्कप्लेस पर चूमेंगी सफलता के कदम, पेंडिंग पेमेंट मिलने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Dhanu Rashifal 29 June 2026: टीम वर्क से वर्कप्लेस पर चूमेंगी सफलता के कदम, पेंडिंग पेमेंट मिलने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Saggitarius Horoscope: क्या धनु राशि वालों का आज अटका कंसाइनमेंट होगा क्लियर और अनमैरिड जातकों के रिश्ते में आएगी रुकावट? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, फायदेमंद नए प्रस्ताव व सेहत के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने और अटके हुए धन को वापस दिलाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद आपकी ही यानी धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ी राहत और प्रगति लेकर आया है. विशेषकर जो जातक इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) के बिजनेस से जुड़े हैं, उनका पिछले कई दिनों से जो कंसाइनमेंट पोर्ट या किसी सरकारी प्रक्रिया में अटका हुआ था, वह आज आसानी से बाहर निकल सकता है. आज बाजार में आपको कुछ बेहतरीन और नए व्यावसायिक प्रस्ताव मिलेंगे, जो आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित होंगे और आपके बिजनेस को एक नई व सही दिशा देंगे.

बिजनेसमैन को आज अपने काम में थोड़ी तेजी लानी होगी, क्योंकि समय की मांग वक्त से पहले लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दे रही है. आज आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज़ (कर्मचारियों) के साथ किसी छोटे-मोटे गेट-टुगेदर या प्रोग्राम की प्लानिंग बना सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से उनका कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी पुरानी चिंताओं को दूर करने वाला रहेगा. लंबे समय से फंसा हुआ कोई पुराना पेंडिंग पेमेंट (रुका हुआ पैसा) आज अचानक आपके अकाउंट में शो हो सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी मजबूत होगी. व्यापार में धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, जिससे आप भविष्य के निवेश की योजना बना सकेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. एंप्लॉयड पर्सन के भीतर आज एक अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी (सकारात्मक ऊर्जा) देखी जाएगी, जिसका आपको अपने वर्कप्लेस पर बेहतरीन और रचनात्मक कार्यों के लिए सदुपयोग करना चाहिए. ऑफिस में आज टीम वर्क (सामूहिक प्रयास) के बल पर बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी; सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कठिन से कठिन टास्क भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. बॉस आपके काम के मैनेजमेंट से काफी प्रभावित रहेंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का है. लैक ऑफ मोटिवेशन (प्रेरणा की कमी) के चलते आज स्टूडेंट्स की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट (विशेष विषय) पर पकड़ थोड़ी कम हो सकती है, जिससे पढ़ाई में स्ट्रगल जैसी परिस्थिति बन सकती है; खुद को एकाग्र रखें. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है और अपने खेल को कैसे सुधारना है. इसके लिए यदि आपको अपने कोच या गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े, तो उसे लेने में संकोच बिल्कुल न करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आज परिवार में आपको कुछ अचानक आने वाली डिफिकल्टी (कठिनाइयों) का सामना करना पड़ सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है. जो जातक अनमैरिड (अविवाहित) हैं, आज उनके एंगेजमेंट (सगाई या रिश्ते) की बात बनते-बनते अचानक किसी गलतफहमी के कारण रुक सकती है; ऐसे में धैर्य रखें और बातचीत को शांति से संभालें. लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें ताकि मानसिक संबल मिलता रहे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्नता और खुशनुमा माहौल आपको भीतरी रूप से एक्टिव और ऊर्जावान बनाए रखेगा. पारिवारिक उलझनों के कारण थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, जिससे बचने के लिए सुबह-शाम ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर भगवान शिव का गन्ने के रस या कच्चे दूध से अभिषेक करें. इसके साथ ही नारायण कवच का पूरी श्रद्धा से श्रवण करें और सफेद वस्तुओं (जैसे चावल, दूध, चीनी) का दान करें. घर से बाहर निकलते समय बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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