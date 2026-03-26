Dhanu Rashifal 26 March 2026 in Hindi: धनु राशि आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जो साझेदारी, संबंध और व्यापारिक सहयोग का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए साझेदारी से लाभ, मजबूत रिश्ते और व्यावसायिक उन्नति लेकर आएगा. शोभन, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कई क्षेत्रों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी मेहनत और ऑफिस के प्रति डेडिकेशन को देखते हुए मैनेजमेंट आपको बड़ी टीम का हेड बना सकता है. आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी जॉब को सिक्योर बनाएगी. सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा और करियर में स्थिरता आएगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी है. साझेदारी में किए गए कार्यों से अच्छा मुनाफा मिलेगा. आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या ऑफिस का ले-आउट बदल सकते हैं, जिससे काम की गति लगभग 30% तक बढ़ जाएगी. प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने कागजात आपके पक्ष में निर्णय दे सकते हैं, जिससे रियल एस्टेट में बड़ा लाभ संभव है. मार्केट में आपकी साख इतनी मजबूत होगी कि आपको किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. खासकर बुजुर्गों को घुटनों के दर्द में राहत मिल सकती है. कैल्शियम युक्त आहार लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप भविष्य की बड़ी आर्थिक योजनाएं बना सकते हैं. ससुराल पक्ष से कोई कीमती उपहार मिलने की संभावना है. रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलने के योग हैं. पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 9

लकी रंग: नेवी ब्लू

अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु या गुरु का आशीर्वाद लें और “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य में वृद्धि और सफलता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा?

हाँ, साझेदारी और नए बदलाव से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं.

Q2. क्या करियर में प्रमोशन मिलेगा?

जी हाँ, आपको बड़ी जिम्मेदारी और टीम लीड करने का मौका मिल सकता है.

Q3. क्या प्रॉपर्टी से लाभ होगा?

हाँ, पुराने कागजात आपके पक्ष में फैसला दे सकते हैं.

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