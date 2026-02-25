Dhanu Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा छठे भाव में हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव में कमी आएगी. लेकिन राहत तभी मिलेगी जब आप समस्याओं को टालने की बजाय सीधे हल करेंगे. आज का दिन चुनौती भी है और अवसर भी संतुलन बनाकर चलें.

करियर और जॉब राशिफल:

ऑफिस में नई पॉलिसी लागू होने से काम करने का तरीका बदल सकता है. शुरुआत में असुविधा महसूस होगी, लेकिन लंबी अवधि में यह बदलाव फायदेमंद साबित होगा. विरोध करने के बजाय सीखने का रवैया रखें. व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने का मौका भी यही है.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

बिजनेस मीटिंग में शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े कारोबार में लाभ के अवसर बन रहे हैं. नेटवर्क बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ संपर्क बढ़ाने से फायदा नहीं होगा उसे रणनीति से इस्तेमाल करना पड़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

थकान का असर शरीर पर दिख सकता है. आराम को प्राथमिकता दें, वरना ऊर्जा तेजी से घटेगी. काम और स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना आज जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल:

जीवनसाथी और माता के बीच संबंध मजबूत रहेंगे, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बनेगा. संतान से जुड़े दायित्व पूरे होंगे. परिवार में तालमेल बना रहेगा, बशर्ते आप बीच में संतुलन की भूमिका निभाएं.

शिक्षा और मार्गदर्शन राशिफल:

स्टूडेंट्स को आसपास के तनाव से खुद को अलग करना होगा. शोर में पढ़ाई नहीं होती एक शांत जगह और तय टाइम टेबल ही आपको आगे ले जाएगा. वरिष्ठों की सलाह मानना फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: ग्रे

उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें और 11 बार “ॐ हनुमते नमः” का जप करें, इससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?

हाँ, खासकर नेटवर्क और मीटिंग से सकारात्मक संकेत हैं.

2. क्या ऑफिस में बदलाव मुश्किल होगा?

शुरुआत में हाँ, लेकिन बाद में यही बदलाव लाभ देगा.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

थकान रह सकती है, इसलिए आराम और संतुलन जरूरी है.

