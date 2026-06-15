Aaj ka Dhanu Rashifal 15 June 2026: आज का धनु राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

सबसे विशेष बात यह है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज 'भद्र योग' का निर्माण हो रहा है, जो आपके व्यापार और बौद्धिक कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके सप्तम भाव (साझेदारी व विवाह स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद सुखद, सुरक्षित और लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार: आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम यानी साझेदारी व व्यापार स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन कोई बड़ी राहत लेकर आ सकता है; पिछले कई दिनों से पोर्ट या कहीं और अटका हुआ आपका कोई कंसाइनमेंट (माल) आज क्लियर होकर बाहर निकल सकता है. साथ ही, काफी समय से पेंडिंग पड़ी कोई पुरानी पेमेंट आज अचानक आपके अकाउंट में शो हो सकती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

शूल और गण्ड योग के प्रभाव से बिजनेस में आपको कुछ नए और बेहतरीन प्रस्ताव मिलेंगे, जो काफी फायदेमंद साबित होंगे और आपके काम को एक नई दिशा देंगे. आज बाजार की मांग को देखते हुए आपको अपने काम की रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि समय की मांग यही है कि वक्त से पहले काम पूरा किया जाए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बहुत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) से भरा रहेगा. इस ऊर्जा का आपको वर्कप्लेस पर सही और रचनात्मक इस्तेमाल करना है. ऑफिस में आज टीम वर्क (Team Work) की भावना से काम करने पर बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी. काम के साथ-साथ आज आप किसी छोटे-मोटे गेट-टुगेदर या प्रोग्राम की प्लानिंग बना सकते हैं और पुराने दोस्तों (Old Friends) के साथ खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: सूर्य आज आपके सप्तम भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं, जिसके प्रभाव से पारिवारिक जीवन में कुछ मामूली दिक्कतों या वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य से काम लें. अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के लिए दिन थोड़ा सा निराश करने वाला हो सकता है; आज शादी या सगाई (Engagement) की बात बनते-बनते अचानक रुक सकती है.

छात्र और खिलाड़ी: खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों को री-फोकस करने का है. आपको आगे क्या करना है और अपने खेल को कैसे सुधारना है, इस पर पूरा ध्यान लगाएं. यदि इस दौरान आपको अपने कोच या गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े, तो उनसे सलाह लेने में संकोच बिल्कुल न करें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

ब्लैक (काला) शुभ अंक (Lucky No): 5

5 अशुभ अंक (Unlucky No): 1

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