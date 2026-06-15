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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 15 June 2026: धनु राशि वालों की अचानक आएगी पेंडिंग पेमेंट, अटका हुआ बिजनेस कंसाइनमेंट होगा क्लियर

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 June 2026: धनु राशि वालों की अचानक आएगी पेंडिंग पेमेंट, अटका हुआ बिजनेस कंसाइनमेंट होगा क्लियर

Sagittarius Horoscope 15 June 2026: आज सोमवती अमावस्या पर भद्र योग से धनु राशि रुका हुआ धन वापस मिलेगा और टीम वर्क से ऑफिस में बड़ी सफलता हाथ लगेगी. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें आज का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 15 June 2026: आज का धनु राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

सबसे विशेष बात यह है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज 'भद्र योग' का निर्माण हो रहा है, जो आपके व्यापार और बौद्धिक कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके सप्तम भाव (साझेदारी व विवाह स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद सुखद, सुरक्षित और लाभकारी रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)

करियर और व्यापार: आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम यानी साझेदारी व व्यापार स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन कोई बड़ी राहत लेकर आ सकता है; पिछले कई दिनों से पोर्ट या कहीं और अटका हुआ आपका कोई कंसाइनमेंट (माल) आज क्लियर होकर बाहर निकल सकता है. साथ ही, काफी समय से पेंडिंग पड़ी कोई पुरानी पेमेंट आज अचानक आपके अकाउंट में शो हो सकती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

शूल और गण्ड योग के प्रभाव से बिजनेस में आपको कुछ नए और बेहतरीन प्रस्ताव मिलेंगे, जो काफी फायदेमंद साबित होंगे और आपके काम को एक नई दिशा देंगे. आज बाजार की मांग को देखते हुए आपको अपने काम की रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि समय की मांग यही है कि वक्त से पहले काम पूरा किया जाए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बहुत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) से भरा रहेगा. इस ऊर्जा का आपको वर्कप्लेस पर सही और रचनात्मक इस्तेमाल करना है. ऑफिस में आज टीम वर्क (Team Work) की भावना से काम करने पर बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी. काम के साथ-साथ आज आप किसी छोटे-मोटे गेट-टुगेदर या प्रोग्राम की प्लानिंग बना सकते हैं और पुराने दोस्तों (Old Friends) के साथ खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: सूर्य आज आपके सप्तम भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं, जिसके प्रभाव से पारिवारिक जीवन में कुछ मामूली दिक्कतों या वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य से काम लें. अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के लिए दिन थोड़ा सा निराश करने वाला हो सकता है; आज शादी या सगाई (Engagement) की बात बनते-बनते अचानक रुक सकती है.

छात्र और खिलाड़ी: खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों को री-फोकस करने का है. आपको आगे क्या करना है और अपने खेल को कैसे सुधारना है, इस पर पूरा ध्यान लगाएं. यदि इस दौरान आपको अपने कोच या गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े, तो उनसे सलाह लेने में संकोच बिल्कुल न करें.

  • शुभ रंग: ब्लैक (काला)
  • शुभ अंक (Lucky No): 5
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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