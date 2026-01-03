हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): मेष राशि वालों के लिए मेहनत रंग लाएगी, करियर और रिश्तों में आएगा बदलाव

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): मेष राशि वालों के लिए मेहनत रंग लाएगी, करियर और रिश्तों में आएगा बदलाव

Aries weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और नई दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है. इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं, जो भविष्य की दिशा तय करेंगे.

पुराने विचारों को छोड़कर नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कोई पुराना प्रोजेक्ट या रिश्ता नए मोड़ पर आ सकता है, जिससे मानसिक स्पष्टता मिलेगी. टैरो कार्ड्स बताते हैं कि समय आपके पक्ष में है, बस सही निर्णय लेने की आवश्यकता है.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत लेकर आया है. टैरो कार्ड्स यह दर्शाते हैं कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अब गति पकड़ सकता है. नए क्लाइंट, नए ऑर्डर या पार्टनरशिप के प्रस्ताव मिल सकते हैं.

हालांकि, जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह रिसर्च और प्लानिंग के लिए अच्छा है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और पहचान का है. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि आपके कार्य की सराहना हो सकती है. सीनियर्स से सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है. ऑफिस में अपनी बात स्पष्ट रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें, तभी तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी. टैरो कार्ड्स बताते हैं कि यदि किसी रिश्ते में गलतफहमियां चल रही थीं, तो अब उन्हें सुलझाने का समय है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के किसी सदस्य से जुड़ी खुशी की खबर मिल सकती है, जिससे वातावरण सकारात्मक होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्लेषण और फोकस का है. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि पढ़ाई में मन भटक सकता है, लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट रखा जाए तो सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना होगा. करियर से जुड़े फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि टैरो कार्ड्स यह भी संकेत देते हैं कि मानसिक तनाव को नज़रअंदाज़ न करें. काम का दबाव थकान का कारण बन सकता है. पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना जरूरी होगा. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल और हल्का नारंगी
  • साप्ताहिक उपाय: 

इस सप्ताह मंगलवार के दिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ का दान करें. यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने और कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा.

FAQs 

1. क्या यह सप्ताह मेष राशि के लिए नया काम शुरू करने के लिए अच्छा है?
हाँ, योजना बनाकर शुरुआत करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है.

2. नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं क्या?
मेहनत और प्रदर्शन के आधार पर अच्छे अवसर बन सकते हैं.

3. प्रेम संबंधों में सुधार होगा या नहीं?
टैरो कार्ड्स के अनुसार, संवाद बढ़ाने से रिश्तों में सुधार होगा.

4. विद्यार्थियों को इस सप्ताह किस पर ध्यान देना चाहिए?
फोकस और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

5. इस सप्ताह कौन सा उपाय सबसे प्रभावी रहेगा?
सूर्य को अर्घ्य देना और दान करना शुभ परिणाम देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 03 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
महाराष्ट्र
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
इंडिया
बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: Haryanvi-Punjabi Hits, Viral Craze, Controversies और Artist Journey की पूरी कहानी
LIC की long term holding पर ITC crash का असर ITC market cap से दो दिन में करोड़ों गायब | PaisaLive
Rs 2000 Note को लेकर RBI का Latest Update और Exchange Process | Paisa Live
Indore दूषित पानी मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मनमानी जान होश उड़ जाएंगे !
Sameer Anjaan का Interview: Salman Khan और Madhuri Dixit के साथ Bollywood की अंदर की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
महाराष्ट्र
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
इंडिया
बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
क्रिकेट
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
विश्व
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप का दावा
जनरल नॉलेज
वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर क्यों है इतना गरीब 
वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर क्यों है इतना गरीब 
यूटिलिटी
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतारने की तारीख आई सामने, स्पीड से लेकर फेयर तक जानें हर बात
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतारने की तारीख आई सामने, स्पीड से लेकर फेयर तक जानें हर बात
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget