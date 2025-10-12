स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामलों में आज राहत महसूस होगी. पुरानी बीमारियों से सुधार के संकेत हैं, लेकिन आहार-संयम और नींद का ध्यान रखें. अधिक थकान या तनाव से बचें. सुबह हल्की एक्सरसाइज लाभदायक रहेगी.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में सुधार और लाभ की संभावना है. आप व्यापार में बदलाव या नए प्रयोग कर सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यस्थल पर आपकी योजनाओं को सराहना मिलेगी. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आपके काम की प्रशंसा होगी और सम्मान या बोनस जैसी खुशखबर मिल सकती है. सहयोगियों का साथ मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर माहौल सकारात्मक रहेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल:
पारिवारिक माहौल में प्रसन्नता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. शाम को डिनर या आउटिंग का योग बन रहा है. पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताना मन को शांति देगा.
धन राशिफल:
आज आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. निवेश या सेविंग के लिए अनुकूल समय है. व्यापार से अच्छी आमदनी हो सकती है.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग नई योजनाओं और करियर दिशा पर ध्यान देंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्द ही मेहनत के परिणाम दिखेंगे.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.
- शाम के समय भगवान विष्णु का ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
A1. हाँ, आज के दिन दीर्घकालिक निवेश या सेविंग से अच्छा लाभ मिल सकता है.
Q2. क्या आज स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक रहेगा?
A2. हाँ, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खानपान और दिनचर्या में लापरवाही न करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.