Aaj Ka Mithun Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव (9th हाउस) में विराजमान है, जो भाग्य, धर्म और अच्छे कर्मों का प्रतीक माना जाता है. आज आपके द्वारा किए गए सकारात्मक और नेक कार्य भाग्य को मजबूत करेंगे. किसी वरिष्ठ या गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद भी मिल सकता है, जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. दिन कुल मिलाकर भाग्य का साथ पाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से खुद को शांत रखना जरूरी होगा. ज्यादा सोच-विचार और भविष्य की चिंता आपको थका सकती है. योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए लाभकारी रहेगी. पेट से जुड़ी हल्की समस्या से बचने के लिए खान-पान संतुलित रखें.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में आज उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. लाभ और हानि व्यापार का हिस्सा है. धैर्य और सूझबूझ से परिस्थितियों को संभालेंगे तो आने वाले समय में अपेक्षित लाभ अवश्य मिलेगा. व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अनावश्यक एक्सपेंडिचर से बचें.

जॉब राशिफल

ऑफिस में यदि कोई सहकर्मी आपसे छोटी-मोटी मदद मांगता है और आप सक्षम हैं, तो उदारता से उसकी सहायता करें. इससे आपके संबंध मजबूत होंगे और भविष्य में आपको भी सहयोग मिलेगा. जॉब सर्च कर रहे लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने की आशंका बन रही है. किसी भी ऑफर को अच्छी तरह जांच-पड़ताल के बाद ही स्वीकार करें.

धन राशिफल

आज धन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा. सोच-समझकर निवेश करें और किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.

लव और फैमिली राशिफल

न्यू जनरेशन और प्रेम संबंधों में रहने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है. आप अपने लव पार्टनर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने में सफल हो सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता एक मजबूत गठबंधन में बदल सकता है. पारिवारिक स्तर पर विषम परिस्थिति में बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक और भावनात्मक मजबूती देगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई को लेकर गंभीर होना पड़ेगा. अगर आपने लापरवाही दिखाई तो हाथ आए अच्छे अवसर भी निकल सकते हैं. नियमित स्टडी और फोकस से ही आप आगे बढ़ पाएंगे.

एजुकेशन राशिफल

शिक्षा के क्षेत्र में आज भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सिर्फ किस्मत पर निर्भर न रहें. मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन योजना बनाने के लिए अच्छा है.

भाग्यशाली अंक: 1

1 अनलकी अंक: 6

6 लकी रंग: वाइट

वाइट आज का उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु (दूध, चावल या कपड़ा) दान करें और बृहस्पति देव का स्मरण करें, इससे भाग्य मजबूत होगा.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य मजबूत रहेगा?

हाँ, चन्द्रमा 9वें भाव में होने से अच्छे कर्मों से भाग्य प्रबल होगा.

2. जॉब सर्च कर रहे लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करें, ठगी की आशंका है.

3. लव लाइफ के लिए आज का दिन कैसा है?

बहुत शुभ है, विवाह प्रस्ताव रखने के योग बन रहे हैं और रिश्ता मजबूत होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.