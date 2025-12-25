हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Gemini Rashifal (25 December 2025): मिथुन राशि भाग्य देगा साथ, विवाह प्रस्ताव सफल, करियर में सतर्कता जरूरी

Aaj Ka Gemini Rashifal (25 December 2025): मिथुन राशि भाग्य देगा साथ, विवाह प्रस्ताव सफल, करियर में सतर्कता जरूरी

Today Mithun Horoscope 25 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 02:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव (9th हाउस) में विराजमान है, जो भाग्य, धर्म और अच्छे कर्मों का प्रतीक माना जाता है. आज आपके द्वारा किए गए सकारात्मक और नेक कार्य भाग्य को मजबूत करेंगे. किसी वरिष्ठ या गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद भी मिल सकता है, जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. दिन कुल मिलाकर भाग्य का साथ पाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से खुद को शांत रखना जरूरी होगा. ज्यादा सोच-विचार और भविष्य की चिंता आपको थका सकती है. योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए लाभकारी रहेगी. पेट से जुड़ी हल्की समस्या से बचने के लिए खान-पान संतुलित रखें.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस में आज उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. लाभ और हानि व्यापार का हिस्सा है. धैर्य और सूझबूझ से परिस्थितियों को संभालेंगे तो आने वाले समय में अपेक्षित लाभ अवश्य मिलेगा. व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अनावश्यक एक्सपेंडिचर से बचें.

जॉब राशिफल
ऑफिस में यदि कोई सहकर्मी आपसे छोटी-मोटी मदद मांगता है और आप सक्षम हैं, तो उदारता से उसकी सहायता करें. इससे आपके संबंध मजबूत होंगे और भविष्य में आपको भी सहयोग मिलेगा. जॉब सर्च कर रहे लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने की आशंका बन रही है. किसी भी ऑफर को अच्छी तरह जांच-पड़ताल के बाद ही स्वीकार करें.

धन राशिफल
आज धन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा. सोच-समझकर निवेश करें और किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.

लव और फैमिली राशिफल
न्यू जनरेशन और प्रेम संबंधों में रहने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है. आप अपने लव पार्टनर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने में सफल हो सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता एक मजबूत गठबंधन में बदल सकता है. पारिवारिक स्तर पर विषम परिस्थिति में बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक और भावनात्मक मजबूती देगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई को लेकर गंभीर होना पड़ेगा. अगर आपने लापरवाही दिखाई तो हाथ आए अच्छे अवसर भी निकल सकते हैं. नियमित स्टडी और फोकस से ही आप आगे बढ़ पाएंगे.

एजुकेशन राशिफल
शिक्षा के क्षेत्र में आज भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सिर्फ किस्मत पर निर्भर न रहें. मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन योजना बनाने के लिए अच्छा है.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अनलकी अंक: 6
  • लकी रंग: वाइट
  • आज का उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु (दूध, चावल या कपड़ा) दान करें और बृहस्पति देव का स्मरण करें, इससे भाग्य मजबूत होगा.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य मजबूत रहेगा?
हाँ, चन्द्रमा 9वें भाव में होने से अच्छे कर्मों से भाग्य प्रबल होगा.

2. जॉब सर्च कर रहे लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करें, ठगी की आशंका है.

3. लव लाइफ के लिए आज का दिन कैसा है?
बहुत शुभ है, विवाह प्रस्ताव रखने के योग बन रहे हैं और रिश्ता मजबूत होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Dec 2025 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया DATE' का डर्टी शैतान !
Rahul Gandhi से मिलीं उन्नाव पीड़िता , रखीं ये 3 मांगें
बाबरी वाले हुमायूं ने हिन्दू युवती की टिकट में खेल कर दिया !
अपराधी को जमानत, पीड़िता को घसीटा..ये कैसा न्याय? |
ठाकरे भाइयों का गठबंधन तय...एक-साथ मिलकर लड़ेंगे BMC?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection Day 20: ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
शिक्षा
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget