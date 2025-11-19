मिथुन राशि वालों के लिए 19 नवंबर 2025 का दिन भाग्यवृद्धि और सफलता से परिपूर्ण रहेगा। घर या कार्यस्थल पर किसी शुभ कार्य में भाग लेने के योग हैं।
Aaj Ka Mithun Rashifal (19 November 2025): मिथुन राशि संतान से खुशी मिलेगी, प्रमोशन और इंसेंटिव की प्रबल संभावना
Today Gemini Horoscope 19 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 19 November 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यवृद्धि और सफलता से परिपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा 5th हाउस में होने से माता-पिता को संतान से सुख मिलेगा. घर या कार्यस्थल पर किसी शुभ कार्य में भाग लेने के योग हैं. ग्रह गोचर आज आपके पक्ष में है, इसलिए नए अवसरों का लाभ उठाने में संकोच न करें.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव या काम का दबाव आपको थका सकता है. आज पर्याप्त विश्राम करें और जल का सेवन अधिक करें. करियर से जुड़ी चिंताओं के कारण नींद प्रभावित हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम से लाभ मिलेगा.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज भाग्य का साथ मिलेगा. किसी नई कंपनी या प्रोजेक्ट से जुड़ने का प्रस्ताव आ सकता है. भूमि या वाहन से संबंधित सौदे आज बिना किसी अड़चन के पूरे हो सकते हैं. यात्रा से भी लाभ मिलेगा.
नौकरी राशिफल:
जॉब करने वालों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. सीनियर्स से तारीफ और प्रोत्साहन मिलेगा. प्रमोशन या पदोन्नति के संकेत भी हैं. आपके कार्य के प्रति समर्पण की सराहना होगी.
लव और परिवार राशिफल:
प्रेम जीवन में सुख और संतोष रहेगा. आज पार्टनर से कोई प्यारी बात सुनकर मन प्रसन्न होगा. पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा.
धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. पूर्व में किया गया निवेश अब लाभ दे सकता है. धार्मिक कार्यों या यात्रा पर धन व्यय हो सकता है, पर यह शुभ फलदायक रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को आज परिवार द्वारा दी गई जिम्मेदारियां निभानी होंगी. विद्यार्थी, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत उत्कृष्ट है, मनचाहे परिणाम मिलेंगे.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे करियर में रुकावटें दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
