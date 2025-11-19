हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal (19 November 2025): मिथुन राशि संतान से खुशी मिलेगी, प्रमोशन और इंसेंटिव की प्रबल संभावना

Aaj Ka Mithun Rashifal (19 November 2025): मिथुन राशि संतान से खुशी मिलेगी, प्रमोशन और इंसेंटिव की प्रबल संभावना

Today Gemini Horoscope 19 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Nov 2025 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 19 November 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यवृद्धि और सफलता से परिपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा 5th हाउस में होने से माता-पिता को संतान से सुख मिलेगा. घर या कार्यस्थल पर किसी शुभ कार्य में भाग लेने के योग हैं. ग्रह गोचर आज आपके पक्ष में है, इसलिए नए अवसरों का लाभ उठाने में संकोच न करें.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव या काम का दबाव आपको थका सकता है. आज पर्याप्त विश्राम करें और जल का सेवन अधिक करें. करियर से जुड़ी चिंताओं के कारण नींद प्रभावित हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम से लाभ मिलेगा.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज भाग्य का साथ मिलेगा. किसी नई कंपनी या प्रोजेक्ट से जुड़ने का प्रस्ताव आ सकता है. भूमि या वाहन से संबंधित सौदे आज बिना किसी अड़चन के पूरे हो सकते हैं. यात्रा से भी लाभ मिलेगा.

नौकरी राशिफल:
जॉब करने वालों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. सीनियर्स से तारीफ और प्रोत्साहन मिलेगा. प्रमोशन या पदोन्नति के संकेत भी हैं. आपके कार्य के प्रति समर्पण की सराहना होगी.

लव और परिवार राशिफल:
प्रेम जीवन में सुख और संतोष रहेगा. आज पार्टनर से कोई प्यारी बात सुनकर मन प्रसन्न होगा. पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा.

धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. पूर्व में किया गया निवेश अब लाभ दे सकता है. धार्मिक कार्यों या यात्रा पर धन व्यय हो सकता है, पर यह शुभ फलदायक रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को आज परिवार द्वारा दी गई जिम्मेदारियां निभानी होंगी. विद्यार्थी, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत उत्कृष्ट है, मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे करियर में रुकावटें दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Nov 2025 03:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए 19 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए 19 नवंबर 2025 का दिन भाग्यवृद्धि और सफलता से परिपूर्ण रहेगा। घर या कार्यस्थल पर किसी शुभ कार्य में भाग लेने के योग हैं।

स्वास्थ्य के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव आपको थका सकता है। पर्याप्त विश्राम करें और जल का सेवन अधिक करें।

व्यापार में मिथुन राशि वालों को आज कैसा लाभ मिलेगा?

बिजनेस में आज भाग्य का साथ मिलेगा। किसी नई कंपनी या प्रोजेक्ट से जुड़ने का प्रस्ताव आ सकता है, और भूमि या वाहन से संबंधित सौदे बिना किसी अड़चन के पूरे हो सकते हैं।

मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी?

प्रेम जीवन में सुख और संतोष रहेगा, और पार्टनर से कोई प्यारी बात सुनकर मन प्रसन्न होगा। पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा।

आर्थिक रूप से मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा। पूर्व में किया गया निवेश अब लाभ दे सकता है। धार्मिक कार्यों या यात्रा पर धन व्यय हो सकता है, जो शुभ फलदायक रहेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम की बहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget