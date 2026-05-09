Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom करियर में सफलता के लिए आधुनिक सोच व बड़ों का अनुभव मिलाएगा.

कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव विरोधियों को स्वतः शांत करेगा.

पारिवारिक रिश्तों में गहराई, जीवनसाथी संग पुरानी गलतफहमियां दूर.

हनुमान बाहुक पाठ से शारीरिक-मानसिक फिटनेस बनाए रखें.

Aaj ka Mesh Rashifal 9 May 2026: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि (दोपहर 02:03 तक, फिर अष्टमी) है. मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और शुक्ल योग का दुर्लभ संयोग आपके करियर और व्यापार के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन "सफलता के नए शिखर" छूने का है. व्यापार में परिवार के बड़ों का अनुभव और आपकी आधुनिक सोच का तालमेल अद्भुत परिणाम लाएगा. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या टेंडर दिलाने में मददगार साबित होगी. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपका जोश और उत्साह चरम पर रहेगा. ऑफिस में आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व का प्रभाव इतना प्रबल होगा कि आपके विरोधी और गॉसिप करने वाले लोग खुद-ब-खुद शांत हो जाएंगे. जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं, उनके लिए यह वीकेंड सुखद रहेगा; वे सुरक्षित घर पहुँचकर परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे.

खेल और प्रदर्शन (Sports & Performance)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को आजमाने का है. आपकी दूरदर्शिता आपको मैदान पर विरोधियों से बढ़त दिलाएगी. विशेष टिप: आज के दिन शनिवार होने के कारण लाल वस्त्र पहनने से बचें; इसके स्थान पर नीले या पीले रंग का प्रयोग करना आपके लिए अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन रिश्तों में गहराई लाने वाला है. विवाहित जातकों के लिए यह वीकेंड रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाने वाला साबित होगा. जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप एक-दूसरे के और करीब आएंगे. घर में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा.

स्वास्थ्य और उपाय (Health & Remedy)

आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी फिट महसूस करेंगे. अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और गंभीरता का प्रतीक)

नीला (शांति और गंभीरता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'हनुमान बाहुक' का पाठ करें.

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