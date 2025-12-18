Aaj Ka Mesh Rashifal 18 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के आठवें भाव में गोचर करने से मेष राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. ननिहाल पक्ष से कोई अशुभ या चिंताजनक समाचार मिल सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा.

सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी छोटी-सी गलती भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं. आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस राशिफल

इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े जातकों को मैन पावर की कमी के कारण समय पर ऑर्डर पूरे न होने की समस्या झेलनी पड़ सकती है. छोटे व्यापारी सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन जरूर करें, अन्यथा आर्थिक दंड या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. आज जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखें.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को मान-सम्मान को लेकर सजग रहना होगा. खासतौर पर वे कर्मचारी जो कंपनी की खाता-बही, जर्नल या फाइनेंशियल रिकॉर्ड संभालते हैं, उनके काम की सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं. मार्केटिंग और इंश्योरेंस से जुड़े कर्मचारी दस्तावेजों की जांच बेहद सावधानी से करें.

लव और मैरिड लाइफ

आज आपकी वाणी लव और मैरिड लाइफ में तनाव का कारण बन सकती है. कठोर शब्द रिश्तों में दरार ला सकते हैं, इसलिए संयम रखें. परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता संभव है. युवाओं को आज अनुशासन में रहना जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. अचानक थकान या पुरानी समस्या उभर सकती है. ट्रैवल से जुड़ा कोई प्लान हो तो उसे फिलहाल कैंसिल करना बेहतर रहेगा.

लकी कलर: गोल्डन

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 5

उपाय : आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. क्रोध और कटु वाणी से बचें तथा जरूरतमंद को भोजन दान करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में नया ऑर्डर लेना सही रहेगा?

A1: आज नए ऑर्डर लेने से पहले संसाधनों की उपलब्धता जरूर जांच लें.

Q2: क्या नौकरी में कोई आरोप या जांच हो सकती है?

A2: जी हां, दस्तावेजी कार्य में लापरवाही न करें, सावधानी जरूरी है.

Q3: क्या पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है?

A3: हां, विशेषकर संपत्ति से जुड़े मामलों में संयम रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.