Meen Rashifal 11 November 2025: मीन राशि के लिए दिन की शुरुआत कमजोर, लेकिन अंत में भाग्य और कर्म देंगे सफलता

Meen Rashifal 11 November 2025: मीन राशि के लिए दिन की शुरुआत कमजोर, लेकिन अंत में भाग्य और कर्म देंगे सफलता

Today Pisces Horoscope 11 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आकस्मिक धन लाभ होते-होते रुक सकते हैं. दिन का अधिकांश समय सोच-समझकर निर्णय लेने और संयमित रहने में बीतेगा. घर और कार्यस्थल पर मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. भाग्य और कर्म दोनों का सही तालमेल बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्राहक रिव्यू और फीडबैक को मैनेज करना जरूरी है. दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन दिन के अंत में स्थिति आपके अनुकूल होगी और मुनाफा संभव है. डे रिस्टार्टिंग बिजनेस के लिए शुभ नहीं, लेकिन डे एंडिंग स्थिति फायदेमंद रहेगी.

नौकरी/कर्म क्षेत्र:
एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में किसी पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए. कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन धैर्य और लगातार प्रयास से सफलता प्राप्त होगी. शुभ योग के कारण मेहनत का फल मिलेगा.

लव और परिवार राशिफल:
युवक-युवती अपने प्रेम संबंधों में भाग्य और कर्म दोनों का साथ प्राप्त करेंगे. घर के मुखिया होने पर गंभीरता और सहनशीलता दिखाने की आवश्यकता है. विवादित मामलों को सूझ-बूझ से हल करें. परिवार के साथ सहयोग और संवाद से माहौल सकारात्मक रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने प्रयास और भाग्य के सहारे सफलता हासिल कर सकते हैं. यंग जनरेशन को लग्जुरियस लाइफ के आकर्षण में नियमों को न तोड़ना चाहिए. मेहनत और अनुशासन महत्वपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
उपाय: भगवान गणेश को चांदी का कोई छोटा मंत्रित चिह्न अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें, भाग्य और कर्म का संतुलन बना रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति कैसी रहेगी?

आज चंद्रमा पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आकस्मिक धन लाभ के अवसर आते-आते रुक सकते हैं। आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

व्यवसायियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यवसायियों के लिए दिन मिश्रित रहेगा। ऑनलाइन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ग्राहक फीडबैक महत्वपूर्ण है। दिन के अंत तक स्थिति अनुकूल होकर मुनाफा संभव है।

नौकरीपेशा लोगों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। धैर्य और लगातार प्रयास से कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम मिल सकते हैं।

आज मीन राशि के युवा और विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या सलाह है?

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने प्रयास और भाग्य से सफलता पा सकते हैं। युवा वर्ग को विलासिता के आकर्षण में नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मीन राशि वालों को क्या सलाह दी जाती है?

स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

इंडिया
बॉलीवुड
जम्मू और कश्मीर
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन, हुआ बड़ा खुलासा | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की तेज | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके के अगले 12 घंटे में क्या कुछ हुआ? | Breaking | Delhi Police
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पीड़ितों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल | Breaking
Delhi Red Fort Blast Update : CCTV में दिखी धमाके के बाद मौत की तस्वीर ! । Delhi News
इंडिया
बॉलीवुड
जम्मू और कश्मीर
इंडिया
क्रिकेट
