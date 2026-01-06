हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Libra Rashifal (6 January 2026): तुला राशि दांपत्य जीवन रहेगा मधुर, अविवाहितों के लिए भी नए रिश्ते के संकेत!

Today Libra Horoscope 6 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 06 Jan 2026 03:26 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Libra Rashifal 6 January 2026 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्रॉफिट और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा का 11वें हाउस में होना आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा.

दिन की शुरुआत में थोड़ी हल्की मानसिक बेचैनी या थकान हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से आप अपने अधूरे कामों को पूरा कर पाएंगे.

जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाए रखना लाभकारी रहेगा. आपकी सकारात्मक ऊर्जा और समझदारी से विरोधियों या कठिन परिस्थितियों का सामना करने में आसानी होगी.

बिजनेस राशिफल:

विदेश में बिजनेस करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास रहेगा. यदि आपने पिछले समय में विदेशी क्लाइंट्स या परियोजनाओं में निवेश किया है, तो उनके परिणाम मिल सकते हैं, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में वृद्धि होगी. व्यापारी वर्ग को आज अपने स्टाफ के साथ मिलकर मेहनत करनी होगी.

टीमवर्क और आपका नेतृत्व क्षमता व्यापार में अतिरिक्त लाभ दिलाएगी. बाजार में निवेश करने और नए अवसरों को भुनाने का समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में समझौते की संभावना भी बनी हुई है.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आप सबसे आगे रहने की कोशिश करेंगे. प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग की प्रभाव से आपका मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी. नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को न केवल मेंटल स्टेटस बल्कि शारीरिक चुस्ती और फुर्ती भी जांची जाएगी, जिसके लिए तैयारी बनाए रखें.

सीनियर्स से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न हो सकता है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को संभालेंगे. कार्यभार में संतुलन बनाए रखना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक मामलों में आपका इंटरफेयर सभी का दिल जीत लेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और त्योहारी या खास मौकों पर आप सभी का मनोबल बढ़ाएंगे. दांपत्य जीवन मधुर और संतुलित रहेगा.

जीवनसाथी के साथ एंजॉय करते समय आपको समय का ध्यान ही नहीं रहेगा, इसलिए छोटी-छोटी यात्राएँ या पिकनिक का आनंद उठाएं. अविवाहित जातकों के लिए नया आकर्षण या रोमांस की शुरुआत के योग हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. ड्रीम को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. पढ़ाई और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन ध्यान बनाए रखना आवश्यक है. मनोरंजन में थोड़ा समय बिताना ठीक है, परन्तु इसकी अधिकता से पढ़ाई प्रभावित न हो.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लें. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या योग आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

अनलक्ष्यांक: 4

FAQs:

Q1: क्या आज व्यवसाय में नई डील्स या समझौते संभव हैं?

A1: जी हाँ, मेहनत और सही रणनीति से नए प्रोजेक्ट या डील्स में सफलता मिलेगी.

Q2: नौकरी में मेरी मेहनत की सराहना होगी क्या?

A2: हाँ, प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी.

Q3: स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखें?

A3: मानसिक तनाव और थकान से बचें, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Jan 2026 03:26 AM (IST)
